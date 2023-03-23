Туркменистан рассматривает перспективы передачи терминалов Туркменбашинского международного морского порта в доверительное управление

Тема передачи в доверительное управление терминалов морского порта Туркменбаши была обсуждена в ходе онлайн-встречи 15 марта 2023 года между представителями Агентства Морского и Речного Транспорта Туркменистана «Туркмендениздеряёллары» и представителями международной компании «KPMG Tax and Advisory LLC».

Представители компании выразили заинтересованность по сотрудничеству в сфере расширения услуг и возможностей Туркменбашинского международного морского порта.

В частности, речь шла о доверительном управлении терминалов морского порта. Доверительное управление – это способ управления, при котором собственник активов передает их на основе заключенного договора доверительному управляющему – инвестору или другому доверенному лицу.

В правовой практике при доверительном управлении право собственности остаётся у владельца активов, доверительный управляющий распоряжается ими в его интересах.

Преимуществами этого вида управления является интеграция порта с другими транспортными системами, улучшение управление портом, а также увеличение грузопотока в порту.

Согласно законодательству Туркменистана, одна из целей доверительного управления – это привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику государства.

Ранее эмиратская компания AD Ports Group высказала заинтересованность в получении в доверительное управление на долгосрочных условиях контейнерного терминала Туркменбашинского международного морского порта.

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