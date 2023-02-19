AD Ports Group может инвестировать в туркменское судостроение

Руководители компании «AD Ports Group» ОАЭ и агентства морского и речного транспорта «Туркмендениздеряёллары» в режиме видеосвязи обсудили актуальные вопросы сотрудничества.

Одной из обсуждаемых тем стали перспективы инвестирования в строительство новых судов в Туркменистане. Кроме того, было предложено вывести на Каспий готовые судна компании.

Также, стороны рассмотрели возможности передачи контейнерного терминала Туркменбашинского международного морского порта на долгосрочных условиях в доверительное управление «AD Ports Group».

По мнению главы эмиратской компании, взаимодействие в этой сфере может быть реализовано через создание совместного предприятия с туркменской стороной.

В ходе встречи в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании, подписанного между Агентством транспорта и связи при Кабинете Министров Туркменистана и компанией «AD Ports Group» в сентябре 2022 года, были обсуждены такие вопросы, как управление портом, развитие логистики и налаживание сотрудничества в сфере морского транспорта, а также внедрение цифровой системы в транспортный сектор страны.

Abu Dhabi Ports владеет или управляет 10 портами и терминалами в ОАЭ. Каждый объект стратегически расположен с учетом морских, воздушных, автомобильных и железнодорожных сообщений. Компания располагает инфраструктурой мирового класса, которая постоянно обновляется с использованием самых современных технологий.

AD Ports Group благодаря постоянно расширяющейся инфраструктуре и налаженным стратегическим партнерским связям обладает мощью влияния и на глобальную торговлю.

Недавно AD Ports Group объявила о своих годовых финансовых результатах за 2022 год, сообщив о рекордных операционных и финансовых показателях с ростом выручки в годовом исчислении на 41% до 1,5 млрд долларов США по сравнению с 2021 годом.

В 2022 году объем контейнерных перевозок AD Ports вырос до 4,33 млн TEU, что на 28% больше по сравнению с 2021 годом.///nCa, 19 февраля 2023 г.