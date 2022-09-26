США направят 25 млн. долларов на образовательные и экономические проекты в Центральной Азии

США выделят 25 млн. долларов в качестве новой экономической инициативы, направленной на повышение образовательного уровня и экспортного потенциала в странах Центральной Азии.

Об этом решении госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на очередной встрече в формате C5+1 в Нью-Йорке с участием министром иностранных дел Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и посла Туркменистана в США.

Стороны обсудили актуальные вопросы региональной повестки дня, а также совместные усилия по расширению торгово-экономических связей, как между странами региона, так и с США.

Кроме того, формат C5+1 запустил свой Виртуальный секретариат, который призван обеспечить институциональную поддержку и скоординированную реализацию достигнутых договоренностей.

Были также обсуждены инициативы по укреплению региональной экономической безопасности и взаимосвязанности, обеспечению продовольственной и энергетической безопасности, а также укреплению приверженности правам человека.

В ходе своего выступления на встрече туркменская сторона подчеркнула важность сотрудничества как в двустороннем, так и многостороннем форматах, направленного на укрепление политического и социально-экономического взаимодействия, создание возможностей для расширения взаимных инвестиций, инфраструктурных, транспортно-коммуникационных, социальных и энергетических проектов регионального масштаба.

Стороны подтвердили важность расширения сотрудничества в области развития частного сектора, действий по борьбе с изменением климата и разработки современных “зеленых” технологий, управления водными ресурсами, планирования инфраструктуры и развития возобновляемой энергетики, а также возможностей для образования.///nCa, 25 сентября 2022 г.