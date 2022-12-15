Главы МИД Японии и стран Центральной Азии встретятся на следующей неделе

9-я встреча министров иностранных дел в формате “Центральная Азия + Япония” состоится в Токио 24 декабря 2022 года в Доме приемов «Иикура», сообщает МИД Японии. Заседание будет проходить под председательством министра иностранных дел Японии Есимасы Хаяси.

На встрече, в которой примут участие главы МИД Японии, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, состоится дискуссия по устойчивому развитию в регионе.

Кроме того, министры обсудят ситуацию в Афганистане и другие вопросы международной повестки.

Ожидается, что благодаря этой встрече страны Центральной Азии и Япония, отмечающие в этом году 30-летие установления дипломатических отношений, подтвердят свою неизменную солидарность и еще больше укрепят взаимовыгодное сотрудничество.

На полях совещания руководитель внешнеполитического ведомства Японии также проведет двусторонние встречи с коллегами из центральноазиатских государств, в ходе которых стороны обменяются мнениями по вопросам укрепления двусторонних отношений.

Япония готовилась к этой встрече в течение довольно долгого времени, и, согласно надежным источникам, это совещание наметит путь к конкретному партнерству во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Диалог «Центральная Азия плюс Япония» был создан по инициативе Токио в 2004 году в целях содействия региональному сотрудничеству, считая, что такое взаимодействие сыграет важную роль в преодолении общих проблем для стабильности и развития Центральной Азии.

В рамках шестистороннего диалога к настоящему времени было проведено 8 встреч министров иностранных дел, 15 встреч высокопоставленных должностных лиц, 11 интеллектуальных диалогов (Токийский диалог), 7 встреч экспертов и 2 бизнес-диалога.

В последний раз министры встречались очно в мае 2019 года в Таджикистане. ///nCa, 15 декабря 2022 г.