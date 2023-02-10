Парламентарии Центральной Азии готовы подключиться к процессам всестороннего развития региона

В Туркестане, Казахстан, завершил работу Межпарламентский форум государств Центральной Азии с участием руководителей парламентов Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

С приветственным посланием к участникам форума обратился Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Инициатива о проведении Межпарламентского форума является весьма своевременной, отвечает коренным интересам наших народов. Значимость парламентской дипломатии чрезвычайно возросла на фоне сложной геополитической ситуации и турбулентности мировой экономики. Деятельность парламентариев играет огромную роль в законодательном обеспечении двусторонних договоренностей, сохранении атмосферы дружбы и добрососедства, укреплении взаимовыгодного сотрудничества в регионе», – говорится в послании.

По мнению Казахстанского лидера, задачи региональной и приграничной торговли, развития партнерства в транзитно-транспортной сфере, запуска новых совместных проектов требуют приоритетного внимания.

Председатель Сената Казахстана Маулен Ашимбаев подчеркнул, что укрепление межпарламентского диалога станет совместным вкладом в углубление и расширение стратегического сотрудничества между государствами центрально-азиатского региона.

В данном контексте Казахстан предлагает несколько направлений сотрудничества на площадке межпарламентского взаимодействия. В их числе – использование потенциала платформы для обмена опытом законодательного обеспечения реформ и решения актуальных проблем региона – совместное использование трансграничных рек, обеспечение экологической и энергетической устойчивости, усиление культурно-гуманитарного сотрудничества.

По итогам форума принята Туркестанская декларация.

Ключевые моменты в декларации: