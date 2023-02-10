Парламентарии Центральной Азии готовы подключиться к процессам всестороннего развития региона

В Туркестане, Казахстан, завершил работу Межпарламентский форум государств Центральной Азии с участием руководителей парламентов Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.
С приветственным посланием к участникам форума обратился Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Инициатива о проведении Межпарламентского форума является весьма своевременной, отвечает коренным интересам наших народов. Значимость парламентской дипломатии чрезвычайно возросла на фоне сложной геополитической ситуации и турбулентности мировой экономики. Деятельность парламентариев играет огромную роль в законодательном обеспечении двусторонних договоренностей, сохранении атмосферы дружбы и добрососедства, укреплении взаимовыгодного сотрудничества в регионе», – говорится в послании.
По мнению Казахстанского лидера, задачи региональной и приграничной торговли, развития партнерства в транзитно-транспортной сфере, запуска новых совместных проектов требуют приоритетного внимания.
Председатель Сената Казахстана Маулен Ашимбаев подчеркнул, что укрепление межпарламентского диалога станет совместным вкладом в углубление и расширение стратегического сотрудничества между государствами центрально-азиатского региона.
В данном контексте Казахстан предлагает несколько направлений сотрудничества на площадке межпарламентского взаимодействия. В их числе – использование потенциала платформы для обмена опытом законодательного обеспечения реформ и решения актуальных проблем региона – совместное использование трансграничных рек, обеспечение экологической и энергетической устойчивости, усиление культурно-гуманитарного сотрудничества.
По итогам форума принята Туркестанская декларация.
Ключевые моменты в декларации:
- Парламентарии стран ЦА приветствуют проведение 14-15 сентября 2023 года в городе Душанбе Пятой юбилейной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.
- Подчёркивают конструктивную роль парламентов в создании правовой основы для всестороннего развития экономического, социального, водно-энергетического, транспортного, логистического, туристического и культурно-гуманитарного потенциалов стран региона.
- Выступают за установление тесных связей между местными представительными органами государств региона с целью расширения межрегионального, приграничного сотрудничества и содействия развитию трансграничных туристических маршрутов
- Подчёркивают необходимость повышения вклада парламентариев в построение низкоуглеродной экономики, борьбу с климатическими изменениями, обеспечение энергетической и продовольственной безопасности.
- Законодатели стран ЦА готовы к созданию необходимых правовых условий для дальнейшего взаимодействия стран региона в борьбе с терроризмом, религиозным экстремизмом, наркотрафиком, нелегальной миграцией и др.
- Указывают на важность совместных усилий по совершенствованию законодательства, направленных на повышение общественного, социально-экономического статуса и положения женщин государств Центральной Азии. ///nCa, 10 февраля 2023 г.