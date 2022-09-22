АБР поддерживает проекты транспортного и энергетического сектора Туркменистана

С 2000 года АБР выделил 625 миллионов долларов США на два инвестиционных проекта в энергетическом и транспортном секторах и 8 миллионов долларов США в виде грантов технической помощи для Туркменистана.

Об этом сообщил страновой директор АБР в Туркменистане Артур Андрысяк, выступая на международной конференции «Международное экономическое сотрудничество Туркменистана: опыт и перспективы развития», организованной МИД Туркменистана.

По словам главы представительства АБР, железнодорожная линия Север–Юг, финансируемая АБР, улучшила более широкое сообщение с коридорами, связывающими Иран, Российскую Федерацию и Южную Азию.

Все это способствовало более чем удвоению международных перевозок примерно до 7,1 миллиона тонн, а также помогло сократить выбросы CO2 на 27000 тонн.

Текущий проект по укреплению национальной электроэнергетической сети нацелен на восстановление 2000 км линий электропередачи и 11 подстанций. Главная задача проекта – создать объединённую национальную сеть электропередачи, повысить качество не только внутреннего снабжения, но и поддержать экспорт электроэнергии Туркменистана зарубеж.

Наряду с этим, в настоящее время АБР и Туркменистан работают над новой страновой Стратегией партнёрства на период 2024–2028 гг. ///nCa, 22 сентября 2022 г.