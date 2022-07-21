Туркменбашинский порт заключил меморандум о сотрудничестве с узбекским контейнерным оператором

На полях недавней Международной транспортной конференции в Ашхабаде, Туркменбашинский морской порт подписал о меморандум о сотрудничестве компанией «Узтемирйолконтейнер» (Узбекистан).

Как сообщают «Узбекские Железные Дороги», стороны договорились развивать взаимное сотрудничество в целях изучения наиболее оптимальных вариантов эффективного использования транзитного потенциала для увеличения объемов грузоперевозок с использованием существующих международных мультимодальных транспортных маршрутов.

По документу, туркменская сторона согласилась предоставить перечень услуг и их стоимость, преференции, льготы и другую информацию.

АО «O’ztemiryo’lkonteyner» является официальным экспедитором по железным дорогам Узбекистана и осуществляет транспортно-экспедиционное обслуживание экспортно-импортных, транзитных и внутригосударственных перевозок грузов по территории Республики Узбекистан, стран СНГ, Европы и Афганистана. Также компания является оператором контейнерного парка Узбекских железных дорог.

Напомним также, что по итогам переговоров на высшем уровне в Ташкенте между президентами Туркменистана и Узбекистана, был подписан Меморандум о дальнейшем укреплении сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта между Агентством «Тürkmendemirýollary» и Акционерным обществом «Узбекистон темир йуллари».

Также главы государств договорились укреплять взаимодействие в деле создания транспортно-транзитных коридоров по линии Восток–Запад. Туркменистан выразил готовность к совместной работе по развитию транспортного маршрута Узбекистан–Туркменистан–Каспийское море, далее через черноморские порты с выходом в Европу. ///nCa, 21 июля 2022 г.