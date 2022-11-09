Туркменистан и США заключили меморандум в области здравоохранения

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Департамент здравоохранения и социальных служб США заключили межправительственный меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинских наук. Документ был подписан в МИД Туркменистана в ходе встречи министра иностранных дел Рашида Мередова с Помощником Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу в понедельник, 7 ноября.

Меморандум закладывает основу для сотрудничества между двумя странами в таких областях, как службы общественного здравоохранения, включая реагирование на чрезвычайные вспышки заболеваний, научные и прикладные исследования в области профилактики и клинического здравоохранения, внедрение решений в области электронного здравоохранения, а также профилактику, эпиднадзор и контроль инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Практическая реализация меморандума предусматривает проведение взаимных консультаций, обмен специалистами и информацией, совместные проекты, участие в симпозиумах и конференциях, публикации статей, а также других способов сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

Кроме того, этот Меморандум о взаимопонимании будет способствовать прямому взаимодействию между образовательными учреждениями, медицинскими учреждениями и другими общественными организациями обеих стран, связанными с системами здравоохранения. ///nCa, 9 ноября 2022 г.