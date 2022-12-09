Налоговые службы России и Туркменистана подписали меморандум о сотрудничестве

Заместитель руководителя Федеральной Налоговой Службы России Юлия Шепелева и заместитель министра финансов и экономики Туркменистана Сердар Джораев подписали Меморандум о взаимопонимании и техническом сотрудничестве в области налогового администрирования.

Документ был подписан на полях 12-го заседания Межправительственной Российско-Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Он предусматривает обмен опытом между налоговыми администрациями двух стран, координацию на международном уровне, реализацию совместных проектов и других инициатив по согласию сторон.

Накануне туркменская делегация встретилась с главой ФНС России Даниилом Егоровым. Туркменские специалисты ознакомились с цифровыми сервисами Службы и автоматизированными системами налогового администрирования. Интерес делегации вызвала и платформа поставки данных ФНС России, которая позволяет передавать информацию для использования в работе иным государственным органам.

Также были представлены возможности системы налогового мониторинга и перспективы развития электронного документооборота при взаимодействии с крупнейшими отраслевыми налогоплательщиками.

О работе сервиса «Государственная онлайн-регистрация бизнеса», позволяющего создать юридическое лицо онлайн за один день, рассказал начальник Управления регистрации и учёта налогоплательщиков ФНС России.

По итогам встречи стороны выразили надежду на долгосрочное и плодотворное партнёрство.///nCa, 9 декабря 2022 г.