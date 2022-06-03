Завершился визит Президента Сердара Бердымухамедова в Саудовскую Аравию

2 июня в четверг, Президент Сердар Бердымухамедов, во второй день визита в Саудовскую Аравию посетил город Медину. Это второй священный для мусульман город.

В Международном аэропорту имени принца Мухаммеда бин Абдулазиза в Медине главу Туркменистана встретили губернатор провинции Медина Фейсал бин Салман Аль Сауд, другие официальные лица.

В ходе короткой беседы Президент Туркменистана и губернатор провинции Медина, пятый сын короля, Фейсал бин Салман Аль Сауд высоко оценили достигнутый уровень двусторонних отношений, строящихся на равноправной, взаимоуважительной основе.

Стороны отметили плодотворность взаимодействия Туркменистана и Королевства Саудовская Аравия также на многосторонней основе по линии международных организаций и выразили уверенность в дальнейшем упрочении и расширении отношений.

Затем Президент совершил намаз в знаменитой мечети Пророка Мухаммеда Аль-Масджид ан-Набави. Это – второй самый крупный духовный мусульманский центр в мире. В строительстве храма принимал участие сам пророк и здесь же он был захоронен.

В этом городе пророк Мухаммед жил и проповедовал после переселения (хиджры) из Мекки в 622 году н.э. С этой даты ведется исламское летоисчисление.

Единовременно в Аль-Масджид ан-Набави может находиться до 600 тысяч верующих.

Считается, что именно на территории Аль-Масджид ан-Набави находится удивительный уголок – частичка рая на земле, которая по мусульманскому верованию уцелеет и останется неприкосновенной даже в Судный день.

Затем, Президент Туркменистана вернулся в Ашхабад.///nCa, 3 июня 2022 г.