Стартовал официальный визит Президента Туркменистана в Бахрейн

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в сопровождении своей делегации вылетел в Бахрейн во вторник вечером с официальным визитом.

Как сообщает BNA, официальное информационное агентство Бахрейна, главу Туркменистана встретили в аэропорту заместитель премьер-министра Шейх Халид бин Абдулла Аль Халифа, министр юстиции, по делам ислама и благотворительности, глава Почетной миссии Наваф бин Мохаммед Аль Маавда, вице-президент Высшего совета по окружающей среде, заместитель председателя Высшего комитета Конноспортивного клуба имени Рашида Шейха Фейсала бин Рашида Аль Халифы, губернатор Мухаррака, посол Бахрейна в Республике Туркменистан и другие официальные лица.

Переговоры с королем Хамадом бин Исой Аль Халифой состоятся сегодня (22 февраля 2023 года).

Ожидается, что в ходе визита будет подписан ряд двусторонних документов. /// nCa, 22 февраля 2023 г. [Источник фото – Turkmen Portal]