Аркадаг Бердымухамедов посетил Дашогузский велаят

Во вторник, 31 мая, Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Дашогузский велаят.

Он посетил новую многопрофильную больницу, провел совещание с руководством клиники, встретился с фермером и студентами.

Многопрофильная больница

В многопрофильной больнице Гурбангулы Бердымухамедова пообщался с родителями и детьми, которые готовятся к хирургическим операциям. Дети рассказали Аркадагу патриотические стихи и получили в подарок игрушки.

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша пообещал, что необходимая помощь им будет выделена из Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям.

Далее, Аркадаг провёл рабочее совещание с участием заместителя министра здравоохранения и медицинской промышленности А.Германова, а также главного врача многопрофильной больницы города Дашогуз Х.Гурбанова. Он рассказал о режиме работы отделений, предпринимаемых мерах по повышению профессиональной квалификации медперсонала.

Ознакомившись с присуждёнными многопрофильной больнице международными сертификатами, Аркадаг отметил необходимость проверки сроков действия сертификатов качества и со временем, учитывая внедрение новых инновационных технологий и передового медицинского оборудования, предпринимать соответствующие действия по обновлению сертификатов ISO.

Гурбангулы Бердымухамедов обсудил с главврачом вопросы проведения профессиональной аттестации всех специалистов больницы, особенно врачей, и дал соответствующие рекомендации.

В беседе с заместителем министра здравоохранения и медицинской промышленности

он отметил, что при налаживании работы больниц необходимо учитывать правила рыночной экономики, при этом держать под строгим контролем рациональное и целевое использование препаратов и оборудования, закупленных за хозрасчётные и бюджетные средства.

Аркадаг отметил целесообразность налаживания широких контактов между врачами Ашхабадских медицинских центров международного уровня и новой клиники в Дашогузском велаяте с учёными-медиками передовых центров Германии.

В регионе следует предпринять необходимые меры для профилактики негативного влияния, вызванного высыханием Аральского моря, и совершенствовать работу по минимизации вредного воздействия на здоровье человека с учётом внешних факторов, сказал Аркадаг.

Он указал на то, что целесообразным будет направить деятельность новых клиник в Дашогузе на предотвращение негативного влияния Аральского моря и особенно на лечение детских болезней. Кроме того, в Дашогузе планируется строительство еще одного медицинского учреждения – Центра охраны здоровья матери и ребёнка.

Встреча с фермером

Прибыв в Туркменский сельскохозяйственный институт, Аркадаг Бердымухамедов встретился с арендатором Тазебаем Атаевым.

Семья потомственного земледельца с более чем 40-летним стажем арендует 3,5 тысячи гектаров земли в Губадагском этрапе, на которой выращивается пшеницу, хлопок и кукурузу. У дайханина трое сыновей и дочь, которые также занимаются земледелием.

Фример рассказал о своем хозяйстве и о значимости использования в земледелии микроудобрений, их влиянии на очищение почвы и повышение урожайности, а также совершенствования семеноводства на научной основе.

Отметив, что земледельцы выполняют важную для благополучия народа и страны работу, Аркадаг подчеркнул, что предпринимаются меры, направленные на дальнейшее развитие арендаторства.

Он рассказал о проводимой работе по изучению вопросов централизованного приёма произведённой продукции, улучшению водоснабжения сельскохозяйственных угодий и пожелал успехов в нелёгком и благородном труде земледельцев.

Встреча со студентами и преподавателями сельхозинститута

Затем Аркадаг встретился с преподавателями и студенческой молодёжью сельскохозяйственного института для обсуждения вопросов и обмена мнениями о методах дальнейшего развития и преподавания аграрной науки, внедрения цифровой системы, а также подготовке квалифицированных специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что в Туркменском сельскохозяйственном институте готовят специалистов, необходимых для аграрной отрасли, и выразил уверенность, что молодёжь продолжит развивать земледельческие традиции предков и дал несколько советов из своего жизненного опыта.

В данной связи Аркадаг отметил, что в настоящее время с использованием в сфере образования информационных технологий и электронных средств необходимо пересмотреть нормативно-правовые акты обучения и управления образовательной работой.

Развитие сотрудничества с авторитетными международными организациями, научно-исследовательскими институтами, а также внедрение достижений мирового опыта в сферу науки является важнейшей задачей сегодняшнего дня, сказал он.

Аркадаг посоветовал молодежи изучать иностранные языки, в том числе английский, что позволит развиваться в ногу со временем. И оттого, какие методы преподавания используются, зависит интерес молодого поколения к научным исследованиям. Любить книгу, быть образованными и верно служить Отчизне – высокая честь, подчеркнул он.

В завершение Гурбангулы Бердымухамедов обратился к молодёжи со словами: «Будущее за вами! А для того, чтобы наша страна и впредь процветала – вперёд и только вперёд, Родина моя – Туркменистан!».///nCa, 1 июня 2022 г