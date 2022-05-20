В Туркменистане отметили День памяти Ататюрка, молодежи и спорта

В столице Туркменистана Ашхабаде, 19 мая состоялась церемония в честь Дня памяти Ататюрка, молодежи и спорта.

Церемония поминовения прошла в парке Ататюрка в столице Ашхабаде, где приняли участие заместитель посла Турецкой Республики в Ашхабаде Гюльшах Джумурджу, заместитель мэра Ашхабада Мерджен Гелдиева, сотрудники посольства, советники, турецкие бизнесмены, а также многие преподаватели и студенты. После минутного молчания церемония началась с исполнением государственных гимнов двух стран. Затем участники, возложившие венок к бюсту Ататюрка, сделали групповое фото.

Праздничное мероприятие продолжилось в Ашхабадской совместной туркмено-турецкой школе. Заместитель посла Турецкой Республики Гюльшах Джумурджу, которая выступила со вступительной речью, поздравила всех участников и гостей с 19 мая, Днем памяти Ататюрка, молодежи и спорта, и обратилась к молодежи со следующими словами: «Сегодня мы находимся под этой крышей благодаря независимости, свободе и ценностям, которые наша республика дала нам в этой борьбе, начавшейся 19-го мая. Таким образом, вы воспитываетесь в нашей школе избранными и назначенными учителями как современных, знающих и смелых людей. Вас готовят как послов двух братских стран».

После выступления заместителя посла Джумурджу, были просмотрены культурные мероприятия, подготовленные школой. Выступления студентов как чтение стихов, пение и народные танцы вызвали аплодисменты зрителям.

В конце программы были подведены итоги различных спортивных соревнований, проведенных среди студентов. Победителям соревнований были вручены медали и грамоты. ///nCa, 20 мая 2022 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)

Несколько фотографий с места фотографий: