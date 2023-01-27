Посольство Израиля в Туркменистане отмечает Международный день памяти жертв Холокоста

Новости и комментарий nCa

Посольство Израиля в Туркменистане в сотрудничестве с системой ООН в Туркменистане организовало 27 января 2023 года встречу, посвященную Международному дню памяти жертв Холокоста.

Мероприятие было организовано совместно послом Ицхаком Кармел Каганом и постоянным координатором ООН в Туркменистане Дмитрием Шлапаченко.

Вел мероприятие сотрудник Посольства Израиля в Туркменистане Азим Аширов.

Посол Каган сказал в своей речи: «Масштабы бедствий и потерь, выпавших на долю еврейского народа были чудовищны. Шесть миллионов душ, треть еврейского народа на то время, были истреблены нацистами и их местными помощниками во время Холокоста. Исчезли огромные человеческие и духовные сокровища. Богатая незаменимая культура была утрачена, был уничтожен огромный человеческий потенциал».

Он отметил: «Сегодня, когда весь мир вспоминает ужасную расправу над 6 миллионами душ, возникает вопрос: действительно ли мир усвоил уроки Холокоста и предотвратил дальнейшие геноциды и массовые убийства? К сожалению, ответ отрицательный».

Посол Каган далее продолжил: «Спустя семьдесят восемь лет после ужасов Холокоста, несмотря на прогресс, технологии и поток информации, мир не останавливается перед организованным убийством мужчин, женщин и детей. К сожалению, в настоящее время наблюдается и рост преступлений на почве расовой и национальной ненависти включая антисемитизм».

«Международный день Холокоста — это день, когда мир должен поддержать слова «никогда больше». Это день, когда мировые лидеры и простые граждане должны взять на себя обязательство не допустить повторения геноцида. Ни уничтожения еврейского народа, ни уничтожения других народов. Это день, когда мир должен объединиться, чтобы оружие массового уничтожения не попало в руки темных режимов», – добавил он.

В своей речи Каган также высоко оценил усилия тех, кто помог спасти жизни евреев в тот болезненный период в истории человечества – Праведников народов мира, – в частности, японского дипломата Тиунэ Сугихара и шведского дипломата Рауля Густава Валленберга.

Нелли Азриэль, представитель еврейских семей, сказала в своем выступлении: «Каждый человек на земле знает, что такое война, любая война, уничтожающая самое светлое и дорогое – жизнь детей, их родителей, близких и родных. Это всегда слезы, голод, разруха, жертвы, несоизмеримые с этим злом. Эта тема, как незаживающая рана, всегда с нами, всегда бередит наши души и умы. Помнить об этом будут из поколения в поколение».

Для Нелли Азриэль эта боль очень личная. Она сказала: «Я тоже жертва этой сокрушительной войны. Мой отец погиб, я выросла сиротой, у меня нет ни братьев, ни сестер. Но я выстояла. Закончила школу с золотой медалью, поступила в Туркменский Государственный Университет, получила высшее образование и всю свою сознательную жизнь была преподавателем в вузе».

«Здесь, в Туркмении я приобрела вторую Родину, друзей. Проходят годы, но память о тех миллионах замученных, заживо сожжённых, расстрелянных неистребима и священа в каждой семье», – добавила она.

Дурдыжемал Навбатова из инициативы “30 до 30” сказала в своем выступлении: «Как участник программы «30 до 30» я имела возможность посетить Яд Вашем в ноябре 2022 года в качестве одного из более чем миллиона посетителей, каждый год пытающихся осознать чудовищность Холокоста. Это было так трогательно, это было ошеломляюще. Когда я приехала, я чувствовала, что мы принадлежим им, а они принадлежат нам. Я еще раз осознала, насколько силен и вынослив еврейский народ».

Навбатова далее продолжила: «Холокост — пример того, к чему может привести ненависть. Мы должны быть полностью активными; мы должны открыть глаза. Мы должны стоять на пути всякой несправедливости и всякой ненависти. Поощрение общества к осмыслению уроков прошлого может гарантировать, что будущие поколения приобретут знания и навыки для эффективного решения этих проблем».

«Как педагог, я, как и другие педагоги, обязан бороться с растущим антисемитизмом посредством работы с молодежью и мероприятий, сохраняющих память о Холокосте. Все (сопутствующие ресурсы сопровождают тексты и могут включать фотографии, видеосвидетельства, документальные кадры, документы, артефакты и произведения искусства) открытия должны быть представлены в школах и университетах, а также посредством посещения музеев, потому что будущее каждой страны зависит от ее молодежи. Симфония «Сосуды света» и новая «Книга имен» — массивные двухметровые инсталляции, завершаемые к 2023 году. — Это то, что мы помним, и то, что нас связывает», – сказала она.

В заключение она процитировала узника Освенцима и Бухенвальда, лауреата Нобелевской премии Эли Визель (1928–2016), которая сказала: «Забыть невинно убитых — все равно, что убить их снова». — #Мы помним

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Комментарий nCa Тарика Саиди

Теперь, когда после Холокоста прошло почти 80 лет, мы надеемся получить некоторое макровидение тех событий истории.

Если мы все еще ищем уроки в Холокосте, мы не воздаем должное тем, кто погиб. Самый большой урок заключается в том, что Холокост вообще произошел.

Это фотография некоторых выживших детей. Что они показывают?

Они показывают татуировки – отметины смерти. — Боль на их лицах – это рана на наших сердцах. Это одна из картин, которые должны преследовать нас всегда.

Настоящий урок Холокоста заключается в том, что он произошел. Дальнейшие попытки к рассуждениям сродни ослаблению чувства вины.

Реальный урок заключается в том, что это менталитет против менталитета, идеология против идеологии.

Реальный урок заключается в том, что искаженная идеология может загипнотизировать массы. Такая идеология способна достичь целей, поскольку она сконструирована с учетом современных тенденций.

Реальный урок заключается в том, что авторы и пропагандисты извращенных идеологий знают, как ребрендировать и переупаковывать свои ядовитые продукты, чтобы понравиться массам.

Ребрендинг и переупаковка ненависти. — Довольно уже. #WeRemember #МыПомним/// nCa, 27 января 2023 г.

Вот несколько фотографий с мероприятия, состоявшегося в Ашхабаде 27 января 2023 года: