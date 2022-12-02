Посольство Турции в Туркменистане отпразднует Всемирный день турецкого кофе

Турецкий кофе (кофе по турецки) – это не разновидность кофейных зерен, а старейший в мире метод приготовления кофе, изобретенный турками в 16 веке. Турецкий кофе с 500-летней историей и богатыми ритуалами — это не просто напиток, а образ жизни.

После того, как Османская империя познакомила Европу с кофе в 17 веке, кофейная культура сначала распространилась по всей Европе, а в 18 веке — в Америке.

Помимо сильного аромата, кофе по-турецки отличается особым способом приготовления и подачи. Обжаренные и мелко помолотые кофейные зерна, варят в джезве (маленьком кофейнике конусообразной формы с длинной ручкой) по желанию с сахаром или без него. Подается в нефильтрованном виде в маленьких чашках, вместе с водой. Чем больше пены, тем лучше. Это более полезный напиток, чем другие виды кофе, поскольку он является сильным антиоксидантом при употреблении без сахара. Вместе с ним принято есть небольшой десерт, обычно рахат-лукум.

Еще одна неотъемлемая традиция – гадание на кофейной гуще, оставшимся после выпивки, т.е. предсказывать будущее. Гадание по кофейной гуще – важная часть турецкого кофейного ритуала и повод для приятных бесед.

Кофе по-турецки — это гораздо больше, чем напиток, это важный инструмент, который укрепляет связь между людьми и улучшает дружбу. Очень распространенная поговорка в Турции гласит: «Чашка турецкого кофе запомнится на протяжении 40 лет». Кофе по-турецки символизирует дружбу и гостеприимство.

По инициативе Турции Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 5 декабря 2013 года включила турецкий кофе в Список нематериального культурного наследия и объявила этот день «Всемирным днем ​​турецкого кофе». С тех пор каждый год 5 декабря отмечается Всемирный день турецкого кофе.

В этом контексте турецкий кофе будет подан гостям за Турецким столом, который будет организован Посольством Турецкой Республики на мероприятии «Зимний базар» (Winter Bazaar), которое состоится в Ашхабадской международной школе в воскресенье, 4 декабря. Кроме того, в целях продвижения турецкого кофе и празднования Дня турецкого кофе, в понедельник, 5 декабря, с 12 до 13 часов турецкий кофе будет подаваться перед посольством Турецкой Республики, расположенным по адресу Гёроглы, 59. Оба мероприятия открыты для публики.///nCa, 2 декабря 2022 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)