ПРООН и партнеры организуют «Зеленые игры» для школьников в рамках усилий по борьбе с пластиковым загрязнением

Ашхабад, 22 апреля 2022 г.: По случаю Международного дня Матери-Земли, 22 апреля, Программа развития ООН в Туркменистане совместно с Обществом охраны природы Туркменистана и другими национальными партнерами организовала «Зеленые игры» для учащихся общеобразовательной школы №1 города Анау, Ахалский велаят.

Мероприятие прошло в формате конкурса по сбору пластиковых отходов среди школьников, разделенных на 3 команды, и включило Открытую беседу с юными гражданами страны, посвященную проблеме пластикового загрязнения и обсуждению негативного влияния пластика на окружающую среду и природные ресурсы. «Целью мероприятия является повышение уровня экологического сознания и способствование формированию экологического поведения среди учащихся с целью сокращения действий, угрожающих здоровью людей и наносящих ущерб окружающей среде. Поощряя детей к рациональному использованию ресурсов и правильному управлению отходами, мы учим их быть экологически чистыми и устойчивыми», – отметил г-н Батыр Баллыев, менеджер проекта ПРООН/ГЭФ. «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе».

Мероприятие, в котором также приняли участие молодые волонтеры, экоактивисты и учителя, превратило процесс сбора пластиковых отходов в игру и увлекательное занятие для школьников, повысило их осведомленность о проблемах, связанных с изменением климата, и способствовало формированию экологического поведения, направленное на прекращение загрязнения пластиком. Победители «Зеленых игр» были награждены призами от ПРООН в Туркменистане.

Наряду с «Зелеными играми» в школе также прошла акция по посадке деревьев, организованная ПРООН и Обществом охраны природы Туркменистана в поддержку национальных усилий по озеленению страны. «Высаживая деревья, мы также вносим свой вклад в национальные усилия по лесовосстановлению, восстанавливаем поврежденные экосистемы и помогаем противостоять последствиям изменения климата», — отметил Фархат Орунов, Программный аналитик экологического портфеля ПРООН в Туркменистане. «Подобные эко-инициативы напоминают детям и подросткам о связи человека с природой и рассказывают им о роли деревьев в климатической системе Земли».

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Проект «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе», финансируемый Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и ПРООН, направлен на содействие развитию устойчивых городов и снижение негативных последствий роста городов в стране, таких как сокращение выбросов парниковых газов и загрязнения воздуха, сокращение потребления энергии и устойчивое управление отходами в рамках усилий страны по достижению целей социально-экономического развития. Проект предоставляет техническую, институциональную и стратегическую поддержку, а также способствует изменению поведения в отношении рационального потребления и управления отходами, охватывая Ашхабад и Авазу, а также создает основу для применения достигнутых положительных результатов в других городах Туркменистана./// nCa, 21 апреля 2022 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)

Несколько фотографий с мероприятия: