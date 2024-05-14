Пустыни в Центральной Азии – Часть седьмая

nCa Report

2-3 декабря 2021 года в Ташкенте состоялась Международная конференция «Холодные зимние пустыни» в рамках инициативы CADI (Central Asia Desert Initiative).

В следующих двух частях этого текущего отчета мы полностью воспроизведем документ, представленный на форуме.

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Сначала мы хотели бы немного процитировать приветственное обращение доктора Йозефа Тумбринка (Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии, Заместитель генерального директора по охране природы).

Обращаясь к участникам конференции по видеосвязи из Германии – это были дни борьбы с Covid, – он сказал: «Эта конференция посвящена холодным зимним пустыням – одной из ключевых экосистем Центральной Азии. На территории Узбекистана, Туркменистана и Казахстана расположены значительные части этой экосистемы, и, следовательно, они имеют решающее значение для сохранения этого удивительного и красивого биома. В холодных зимних пустынях обитают высокоспециализированные эндемичные виды, высокое биологическое разнообразие и расположены важные миграционные коридоры для более чем 300 видов птиц. Это одно из немногих мест в мире, куда ежегодно мигрируют такие копытные, как кулан, джейран, сайгак и Уриал».

«Пустыни предоставляют разнообразные экосистемные услуги, имеющие огромное экономическое, социальное и культурное значение на местном и глобальном уровнях. Например, естественная растительность сообществ саксаула потенциально может стать глобально важным поглотителем углерода», – подчеркнул он.

«Однако пустынные экосистемы Центральной Азии считаются экорегионом, находящимся в “критическом состоянии” или под угрозой исчезновения. Пустыни с холодной зимой по-прежнему недостаточно представлены в региональной и глобальной сети охраняемых территорий. Кроме того, они остаются единственным биомом в мире, который Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) еще не включила в список объектов Всемирного природного наследия. Но вы гораздо лучше меня знаете о многочисленных проблемах, которые нам приходится преодолевать, чтобы сохранить этот биом для будущих поколений», – сказал Йозеф Тумбринк.

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В следующих двух частях этой серии мы опубликуем исследовательскую работу, представленную на конференции ученым Александром Павленко. Статья называлась «Флора и растительность природного заповедника Берекетли Гарагум».

Берекетли Гарагум (Берекетли Каракумы) – одна из трех охраняемых территорий (ООПТ) в пустыне Каракумы.

Хотя в статье приводятся важные результаты исследовательской работы, проделанной командой под руководством Павленко, мы публикуем ее полностью по многим причинам:

Мы хотим подчеркнуть тот факт, что специалист по пустыням должен быть экспертом во многих вещах, а не только в природе пустыни.

Значительная часть жизни специалиста по пустыне, как и жизни археолога, проходит вдали от удобств обычной городской жизни.

Ученые-пустыноведы в своих длительных экспедициях и ознакомительных поездках находятся вдали от своей семьи и других близких.

Как и у археолога, организм ученого–пустыноведа страдает от воздействия суровых природных условий – цвет его лица тускнеет, кожа становится грубой, и он подвержен многим заболеваниям.

Ученым-пустыноведам необходимо соблюдать строгую дисциплину.

Ученые, работающие в пустыне, должны быть самостоятельными, потому что обычно в полевых условиях они работают под собственным руководством.

Лица, принимающие решения, и политики должны быть внимательны к жизни и трудностям ученых-пустыноведов. При этом необходимо постоянно находить способы поощрения этих исследователей. Это предполагает двоякий подход: 1. Регулярное признание их работы на общественных форумах; и 2. Щедрое и частое финансовое и материальное вознаграждение за их работу.

Мы никогда не должны забывать, что ученые-пустыноведы, как и представители ряда других дисциплин, выбрали очень трудный карьерный путь. Они многим жертвуют, трудятся в одиночестве или в небольшой компании своих коллег и не получают никакой прямой выгоды от своей тяжелой работы. ///nCa, 14 мая 2024 г. [продолжение следует]