News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » ЮНИСЕФ и Министерство Образования Туркменистана обучили навыкам ИКТ выпускников учреждений для сирот из Ашхабада и Балканабада

ЮНИСЕФ и Министерство Образования Туркменистана обучили навыкам ИКТ выпускников учреждений для сирот из Ашхабада и Балканабада

By

ЮНИСЕФ в сотрудничестве с Министерством образования Туркменистана укрепил навыки по ИКТ (Информационно-коммуникационным технологиям) 32 будущих выпускников Дворца сирот имени Шейха Заида бин Султана Аль Нахайяна и дома сирот г. Балканабад . Трехнедельные учебные занятия, проведенные в период с 22 апреля по 11 мая 2024 года, позволили детям приобрести необходимые навыки в области ИКТ, которые будут полезными в любой будущей профессии.
Эта инициатива подчеркивает стремление страны обеспечить, чтобы каждый ребенок, независимо от обстоятельств, имел доступ к навыкам и знаниям, необходимым для процветания в мире, который становится все более цифровым.

Программа не только снабжает студентов этих учебных заведений техническими знаниями, но также способствует развитию таких важных социальных навыков, как общение, работа в команде и решение проблем, важных для их развития и успеха в профессиональной жизни. Тренинг вызвал у участвовавших девочек и мальчиков интерес к продолжению карьеры в области STEM (наука, технология, инженерия и математика).

«В современном быстро развивающемся мире навыки ИКТ необходимы для личного и профессионального развития. Благодаря этим тренингам молодые студенты не только приобретают практические навыки, но и укрепляют свою уверенность, что будет способствовать их успеху в будущем. ЮНИСЕФ рад быть частью этой важной работы и готов продолжать оказывать поддержку Министерству образования в этой области». – сказал Александру Нартеа, Заместитель представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане. ///ЮНИСЕФ Туркменистан, 13 мая 2024 г.

 

 

Related posts:

  1. ЮНИСЕФ и Министерство образования Туркменистана повышают потенциал школьных учителей в области образовательной робототехники
  2. ЮНИСЕФ и Министерство образования Туркменистана совместно работают над повышением гендерно-ориентированных образовательных навыков учителей
  3. ЮНИСЕФ, Министерство образования и молодежь предпринимают совместные действия по преобразованию образования
  4. ЮНИСЕФ и Министерство обороны Туркменистана обучили всех национальных партнеров вопросам защиты детей в чрезвычайных ситуациях
  5. ЮНИСЕФ и Министерство образования провели первые в Туркменистане соревнования по образовательной робототехнике, вдохновив детей на инновации
  6. Летнее время — время детей: Меджлис Милли Генгеша, Министерство образования и ЮНИСЕФ объединяют усилия для повышения осведомленности о правах ребенка
  7. Туркменистан: «Каждому ребенку — все права»: Аппарат Омбудсмена, Министерство образования, ЮНИСЕФ и УВКПЧ продолжают повышать осведомленность о правах детей в летних лагерях
  8. ООН и Министерство образования укрепляют устойчивость к восприятию риска школьников и молодежи для обеспечения экологической безопасности
  9. ЮНИСЕФ и Министерство здравоохранения Туркменистана проводят тренинг для тренеров по использованию Руководства по мониторингу развития ребенка
  10. ЮНИСЕФ и Министерство здравоохранения Туркменистана представляют первое цифровое приложение для служб посещения матери и ребенка на дому
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan