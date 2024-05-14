ЮНИСЕФ и Министерство Образования Туркменистана обучили навыкам ИКТ выпускников учреждений для сирот из Ашхабада и Балканабада

ЮНИСЕФ в сотрудничестве с Министерством образования Туркменистана укрепил навыки по ИКТ (Информационно-коммуникационным технологиям) 32 будущих выпускников Дворца сирот имени Шейха Заида бин Султана Аль Нахайяна и дома сирот г. Балканабад . Трехнедельные учебные занятия, проведенные в период с 22 апреля по 11 мая 2024 года, позволили детям приобрести необходимые навыки в области ИКТ, которые будут полезными в любой будущей профессии.

Эта инициатива подчеркивает стремление страны обеспечить, чтобы каждый ребенок, независимо от обстоятельств, имел доступ к навыкам и знаниям, необходимым для процветания в мире, который становится все более цифровым.

Программа не только снабжает студентов этих учебных заведений техническими знаниями, но также способствует развитию таких важных социальных навыков, как общение, работа в команде и решение проблем, важных для их развития и успеха в профессиональной жизни. Тренинг вызвал у участвовавших девочек и мальчиков интерес к продолжению карьеры в области STEM (наука, технология, инженерия и математика).

«В современном быстро развивающемся мире навыки ИКТ необходимы для личного и профессионального развития. Благодаря этим тренингам молодые студенты не только приобретают практические навыки, но и укрепляют свою уверенность, что будет способствовать их успеху в будущем. ЮНИСЕФ рад быть частью этой важной работы и готов продолжать оказывать поддержку Министерству образования в этой области». – сказал Александру Нартеа, Заместитель представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане. ///ЮНИСЕФ Туркменистан, 13 мая 2024 г.