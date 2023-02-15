ПРООН содействует в подготовке национального доклада Туркменистана по четвертому циклу УПО

Ашхабад, 9–10 февраля 2023 г.: ПРООН и Правительство Туркменистана провели двухдневный семинар по обсуждению первого проекта национального доклада Туркменистана по четвертому циклу Универсального периодического обзора (УПО).

В семинаре приняли участие члены Рабочей группы Межведомственной комиссии по выполнению международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права (Межведомственная комиссия). Г-н Томас Барановас был приглашен ПРООН для участия в семинаре в качестве международного эксперта.

Туркменистан участвует в диалогах по универсальному периодическому обзору, в процессе которых получает рекомендации по совершенствованию национальной системы защиты прав человека. Туркменистан представил свой национальный доклад по третьему циклу УПО в 2018 году и принял 172 рекомендации из 193.

«Универсальный периодический обзор (УПО) — это уникальный процесс, который включает в себя периодический обзор ситуации с правами человека во всех 193 государствах-членах ООН. Конечной целью этого механизма является улучшение ситуации в области прав человека и устранение нарушений прав человека, где бы они ни происходили», – отметил г-н Томица Паович, Заместитель Постоянного представителя ПРООН в Туркменистане.

Важно отметить, что г-н Барановас провел отдельную встречу с представителями гражданского общества в Туркменистане для обсуждения и получения рекомендаций по подготовке первого проекта национального доклада по УПО.

По итогам встреч с Рабочей группой Межведомственной комиссии и представителями гражданского общества были получены рекомендации к проекту национального доклада по УПО, которые будут представлены Межведомственной комиссии для дальнейшего рассмотрения.

ПРООН является долгосрочным партнером Правительства Туркменистана в подготовке национальных докладов для договорных органов ООН по правам человека. Проект очередного национального доклада Туркменистана по УПО будет способствовать усилиям страны по выполнению своих международных обязательств в области прав человека, а также ускорит реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в стране.

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НПДПЧ на 2021–2025 годы, принятый Правительством в апреле 2021 года, направлен на укрепление национальной системы обеспечения и защиты прав и свобод человека в Туркменистане, выполнение международных обязательств страны в данной сфере, а также расширение гуманитарного сотрудничества с международными организациями.

ПРООН в Туркменистане оказывает поддержку в реализации НПДПЧ в рамках проекта «Оказание содействия в реализации Национального плана действий Туркменистана в области прав человека на 2021–2025 годы», реализуемого совместно с Институтом государства, права и демократии Туркменистана. Проект направлен на укрепление национальной системы защиты, поощрения и реализации прав человека в Туркменистане путем гармонизации законов и практики в соответствии с международными обязательствами страны в области прав человека.///ПРООН Туркменистан, 14 февраля 2023 г.