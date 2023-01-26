Узбекистан построит 250 микроэлектростанций в рамках масштабных усилий по достижению энергетической безопасности

Узбекистан предпринимает несколько шагов одновременно для удовлетворения своих потребностей в электроэнергии. К этим мерам относятся проекты по созданию ряда солнечных и ветряных электростанций и АЭС.

Вместе с этим планируется построить 250 микроэлектростанций в соответствующих локациях по всей стране.

В этом году в Узбекистане планируется ввести в эксплуатацию семь гидроэлектростанций и 10 микрогидроэлектростанций общей мощностью 197 МВт. Кроме того, предусматривается начать работы по реализации восьми перспективных проектов и строительству 50 микрогидростанций мощностью 438 МВт, сообщает Hydro Review.

Uzbekistan to build 250 micro hydroelectric projects

https://www.hydroreview.com/hydro-industry-news/uzbekistan-to-build-250-micro-hydroelectric-projects/

Президент Узбекистана отметил высокий потенциал гидроэнергетического сектора и поручил существенно увеличить его мощности. С этой целью было отобрано 250 перспективных площадок для строительства микроэлектростанций. Согласно расчетам, новые микрогидроэлектростанции смогут вырабатывать 675 млн кВт*ч электроэнергии и сэкономят 200 млн кубометров газа в год.

В секторе гидроэнергетики за последние несколько лет было реализовано 27 проектов на сумму 500 миллионов долларов, увеличив мощность выработки на 260 МВт. Совокупная мощность станций, подведомственных «Узбекгидроэнерго» превысила 2000 МВт.

Что такое микро-гидроэнергетические системы?

Микрогидроэнергетические системы – это небольшие гидроэлектростанции установленной мощностью менее 100 киловатт (кВт). Многие микроэлектроэнергетические системы работают «по течению реки». Для таких станций не сооружаются большие плотины или водохранилища и земля не затопляется. Большинство этих систем используют лишь часть доступного потока для выработки электроэнергии, и это оказывает незначительное воздействие на окружающую среду.

Micro Hydropower Systems

https://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/canmetenergy/files/pubs/Intro_MicroHydro_ENG.pdf

Микро-гидроэнергетика обеспечивает

экономичный и возобновляемый источник электроэнергии

превосходно надежную и проверенную технологию

низкие затраты на техническое обслуживание и длительный срок службы – от 20 до 30 лет

Микроэлектроэнергетические системы идеально подходят для удаленных автономных жилых домов, коттеджей, ферм, лагерей, парков, небольших населенных пунктов. Эти системы также могут быть использованы для подключения к электросети в системе учета электроэнергии. /// nCa, 26 января 2023 г. [Фото – GE/NRCAN]