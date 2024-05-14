В Узбекистане проходит первый в истории Азиатский женский форум

В Самарканде, Узбекистан, 13-14 мая 2024 года проходит первый в истории Азиатский женский форум 2024 по теме «Региональный подход в вопросах расширения экономических, социальных и политических прав и возможностей женщин».

Форум является знаковым событием, направленным на продвижение экономических, социальных и политических прав и возможностей женщин на азиатском континенте. Его организаторами выступают Сенат Олий Мажлиса Узбекистана в сотрудничестве с ключевыми заинтересованными сторонами и при поддержке Структуры «ООН-женщины».

Инициатива о созыве Азиатского форума женщин была выдвинута Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым во время 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с целью использования конструктивного потенциала женщин-лидеров региона, обмена опытом по дальнейшему развитию, расширению их участия в управлении и обществе, а также для усиления их роли в экономике.

Расширение прав и возможностей женщин является неотъемлемой частью прав человека, обретающих актуальность в контексте продолжающихся интенсивных и сложных процессов глобализации. Сегодня на азиатском континенте проживает 4,82 миллиарда человек, что составляет 60,6 % населения мира. Женщины составляют 2,3 миллиарда или 48,8 % от общей численности населения региона, отмечают в «ООН – женщины».

Мероприятие собрало более 30 высоких гостей, представителей зарубежных стран и международных организаций – женщин-депутатов парламентов стран Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, Южной Азии и Центральной Азии, глав правительств, представителей более 40 представительств зарубежных стран в Узбекистане и зарубежных организаций, а также местных государственных органов, около 400 представителей институтов гражданского общества, женщин-руководителей, деловых женщин, политологов, активистов социальной сферы, ученых, представителей отраслей экономики и различных сфер и активные женщины.

Председатель Сената – председатель Республиканской комиссии по вопросам повышения роли женщин в обществе, гендерного равенства и семьи Танзила Нарбаева в своем выступлении отметила, что в условиях, когда сохраняется политико-экономическая нестабильность в мире, возрастает риск возникновения различных конфликтов, новых рисков, как никогда важно обеспечить активное участие женщин в государственном управлении, социально-политической, экономической, научно-академической и культурно-гуманитарной сферах.

Председатель Сената также отметила, что налажен обмен опытом между женщинами в Азиатском регионе, в частности, Диалог женщин-лидеров стран Центральной Азии сегодня служит эффективной платформой для решения актуальных проблем в регионе, связанных с обеспечением гендерного равенства, защитой прав и интересов женщин и на основе его опыта необходимо объединить женщин всей Азии.

«Во всем мире во многих областях, включая экономическую сферу, ситуация с достижением гендерного равенства улучшилась. Тем не менее, лишь меньше половины женщин мира участвуют в составе глобальной рабочей силы. Это не просто несправедливо. Это неразумно. Азиатский форум женщин дает отличный импульс для начала перемен, необходимых для продвижения прав женщин и девочек в этом регионе и за его пределами. Я призываю всех нас воспользоваться этой возможностью», – подчеркнула Директор-исполнитель Структуры «ООН-женщины» г-жа Сима Бахус, в своей приветственной речи на Азиатском форуме женщин.

Форум проходит в 10 параллельных сессиях:

-Пекинская платформа действий +30: вызовы и возможности расширения экономических прав и возможностей женщин в современной глобальной экономике.

-Расширение прав и возможностей женщин – ключ к достижению Целей устойчивого развития.

-Расширение экономических возможностей женщин: роль парламента в стимулировании их участия в бизнесе и обществе.

-Укрепление регионального взаимодействия в обеспечении доступа женщин к качественному образованию, науке, цифровым технологиям и расширение их участия в инновационной деятельности.

-Финансирование гендерного равенства: развитие женского и семейного предпринимательства, как важный фактор сокращения бедности и развития экономики региона.

-Гендерно-ориентированное бюджетирование и устранение гендерного разрыва в финансовой доступности.

-Современная демографическая ситуация в азиатском регионе и ее влияние в обеспечении инклюзивного экономического роста.

-Региональные аспекты ликвидации всех форм насилия в отношении женщин и детей: превентивные меры по устранению их негативного влияния на социально-экономическое развитие страны.

-Защита и сохранение экологии, продвижение «зеленой» экономики и влияние изменения климата на гендерную проблематику в регионе.

-Передовой опыт, практика и инновационные подходы неправительственных организаций региона в защите прав и интересов женщин.

///nCa, 14 мая 2024 г.