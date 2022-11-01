Устойчивые Города – Залог «Зеленого» Будущего – Интервью с г-жой Нарине Саакян, Постоянным Представителем ПРООН в Туркменистане

Программа Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) уже более 25 лет сотрудничает с Правительством Туркменистана, являясь крупнейшим международным партнером страны в вопросах развития. Одним из важных направлений Вашего с Правительством партнерства является охрана окружающей среды и борьба с изменением климата. Расскажите об основных направлениях данного стратегического сотрудничества ПРООН и Туркменистана?

В Туркменистане ПРООН поддерживает выполнение обязательств страны, вытекающих из многосторонних природоохранных соглашений (МПС), и помогает учитывать экологические проблемы в национальных и отраслевых планах и стратегиях.

За последние 5 лет мы инвестировали более 20 миллионов долларов США на различные проекты в области окружающей среды, обеспечивая национальных партнеров необходимыми ресурсами для смягчения негативных последствий изменения климата, адаптации к ним и содействия реализации национальных программ по охране окружающей среды.

ПРООН является одним из основных партнеров для Правительства и для таких международных фондов как Глобальный экологический фонд (GEF), Адаптационный фонд (AF) и Зеленый климатический фонд (GCF) для исполнения крупных стратегических экологических программ в стране.

Основной стратегический документ страны в области изменения климата – Национальная стратегия Туркменистана об изменении климата, разработанный при активной поддержке Программы развития ООН, и принятый 15 июня 2012 года, дал серьезный толчок для усиления деятельности по вопросам изменения климата в Туркменистане. После принятия Национальной стратегии, все вновь разрабатываемые национальные программы, планы и стратегические документы готовились в том числе и с учетом ее положений и вопросов изменения климата.

Туркменистан активно поддержал Парижское соглашение по климату, которое было ратифицировано страной в 2016 году и в соответствии с обязательствами страны по Парижскому соглашению была пересмотрена и Национальная стратегия Туркменистана об изменении климата, которая в сентябре 2019 года была утверждена в новой редакции Постановлением Президента Туркменистана.

В соответствии с обязательствами по Парижскому соглашению по климату 12 мая этого года Правительство Туркменистана утвердило обновленный Определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ/NDC) для представления в Секретариат Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) с целью повышения климатических амбиций в соответствии с рекомендациями, изложенными в статье 4.4 Парижского соглашения по климату. Данный стратегический документ был разработан в тесном сотрудничестве с ПРООН в Туркменистане, и мы окажем также всевозможное содействие в осуществлении мероприятий ОНУВ.

Сейчас совместно с Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, при координации МИД Туркменистана и поддержке Организации ООН по окружающей среде (ЮНЕП) мы активно работаем над подготовкой Четвертого Национального сообщения Туркменистана (NC4) об изменении климата и Первого Двухгодичного доклада (ДД1) в рамках РКИК ООН.

В подготовку НС4/ДД1 вовлечены все ключевые министерства и ведомства Туркменистана, что поможет укрепить существующую институциональную структуру и будет гарантировать, что представленные Туркменистаном национальные доклады по климату будут отвечать требованиям Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

В результате совместной работы с ПРООН в декабре 2020 г. была принята Национальная стратегия Туркменистана по развитию возобновляемой энергетики до 2030 года и новый Закон Туркменистана «О возобновляемых источниках энергии» (март 2021 года). Оба стратегических документа демонстрируют готовность и приверженность страны делу сокращения выбросов парниковых газов за счет внедрения чистых и возобновляемых источников энергии в энергетический баланс национальной экономики.

В этом году ПРООН совместно с национальными и международными партнерами начали два новых проекта в поддержку экологической и климатической повестки страны – проект Национального адаптационного планирования (НАП) при поддержке Зеленого климатического фонда и проект Глобального экологического фонда (ГЭФ) по Туркменскому Приаралью. Оба проекта помогут стране во внедрении соответствующих механизмов планирования адаптации в процессы национального планирования и смягчения негативных последствий изменения климата в стране.

Сегодня мир отмечает Всемирный день городов под эгидой ООН. Всем известно, что все страны мира становятся все более урбанизированным. Согласно данным ООН, доля населения, живущего в городах, вырастет до 60% к 2030 году. Какую работу проделывает Программа развития ООН в целях достижения устойчивого городского развития на глобальном и национальном уровнях?

Население городов во всем мире увеличивается и, как ожидается, к 2050 г. достигнет 6,5 миллиардов человек. Стремительная урбанизация оказывает негативное воздействие на среду обитания человека и всех живых существ, уничтожает запасы ресурсов, влияет на здоровье людей и приближает нас к климатической катастрофе. Согласно данным ООН, общая площадь городов мира составляет всего лишь 3 процента суши Земли, однако на них приходится 60–80 процентов потребления энергии и 75 процентов выбросов углекислого газа. Большинство людей в мире, сегодня, дышат воздухом в 2,5 раза превышающим нормы загрязнения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Туркменистане с 2014 г. численность городского населения превысила сельское, и эта тенденция ускоряется. Рост городов оказывает значительное давление на существующую инфраструктуру энергетики, водоснабжения и транспорта, также требуют большего внимания проблемы, связанные с управлением отходами и загрязнением окружающей среды.

ПРООН улучшает условия жизни в городах по всему миру, продвигая комплексные решения, нацеленные на снижение уровня выбросов углерода и повышение устойчивости к изменению климата, сокращая выбросы парниковых газов и продвигая стратегии устойчивого городского управления и развития.

Правильная политика в области урбанизации может существенно улучшить уровень жизни населения, повысить экономическое благосостояние, смягчить последствия изменения климата и ускорить достижение целей устойчивого развития.

Достижение гендерного равенства является неотъемлемой частью каждой из Целей ООН в области устойчивого развития. Новый отчет «Живые города: проектирование городов с учётом интереса женщин», опубликованный в этом месяце Британской компанией Arup, ПРООН и Ливерпульским университетом показал, что приблизительно 4,5 миллиарда человек, или 55 % населения мира, проживает в городских районах, а 50 % населения мира составляют женщины и девочки. Хотя девушки и женщины составляют половину городского населения мира, они сталкиваются с целым рядом трудностей в развитии.

Согласно Отчету ПРООН на протяжении десятилетий городские власти и специалисты по строительной среде не учитывали потребности женщин и девочек в городском проектировании и планировании, исключая их из сбора данных, исследований и проектирования. Гендерно-инклюзивное городское планирование, проектирование и развитие требуют хорошо продуманных мер социально-экономической политики и обеспечения равноправного распределения ресурсов и возможностей для реализации справедливого будущего во всех городах для всех.

Если процессы городского развития происходят без учета разнообразных потребностей и взглядов самих женщин, это может иметь неблагоприятные последствия не только для них, но всего общества. Как отметил г-н Аким Штайнер, Администратор ПРООН: «Города с гендерным равенством могут принести огромные экономические, экологические, политические и социальные выгоды для общества».

ПРООН продолжит работу для построения более инклюзивных. справедливых и безопасных городов, развивающихся с учетом интересов и потребностей женщин и девочек в рамках проекта ПРООН «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе» финансируемого Глобальным экологическим фондом (ГЭФ).

Данный проект ПРРОН содействует развитию устойчивых городов и снижению негативных последствий роста городов в стране, таких как сокращение выбросов парниковых газов и загрязнение воздуха, внедрение методов сокращения потребления энергии и усовершенствование нормативно-правовой базы энергосбережения. Проект также активно поддерживает направления по экологическому мониторингу, управлению отходами, устойчивому городскому транспорту, внедрению инноваций в гостиничном секторе в Авазе.

Отдельно хочу отметить работу по совершенствованию управления отходами в Туркменистане. С нашей поддержкой была осуществлена разработка новой Концепции Туркменистана в сфере управления отходами, разработаны нормативные правовые акты – «Классификатор отходов», «Критерии определения опасности отходов».

Кампания по сбору и утилизации отходов, инициированная ПРООН совместно с Обществом охраны природы Туркменистана, привела к тому, что в ходе двух этапов пилотного проекта в столице страны было собрано, отсортировано и переработано более 90 тонн пластиковых отходов. Кампания активно привлекла жителей столицы, студентов, школьников, неправительственные организации и представителей частного сектора, что продемонстрировало глубокую заинтересованность широких кругов общественности в решении проблемы загрязнения пластиком. Как отметил в одном из своих выступлений г-н Аким Штайнер, Администратор ПРООН «Каждый из нас может взять на себя обязательство бороться с загрязнением пластиком и отказаться от использования одноразового пластика. Земля — не одноразовая планета и действия каждого человека помогут изменить ситуацию к лучшему».

ПРООН продвигает также использование альтернативного «зеленого» транспорта для уменьшения негативного воздействия транспорта на качество воздуха и способствует формированию экологического поведения среди населения. В целях поощрения использования жителями более экологичных видов транспорта, в пилотных местах были установлены велосипедные стойки для снижения индивидуального углеродного следа.

Для каждого города важно иметь эффективно работающую систему мониторинга экологического состояния. Для этого было закуплено специальное лабораторное оборудование по контролю состояния загрязнения окружающей среды г. Ашхабада.

В настоящее время новые приборы активно используются специалистами химлабораторий Службы экологического контроля и инспекторским составом, как в стационарных условиях, так и на выездах, при контроле передвижных источников выброса в атмосферу, контроле водного загрязнения, контроле выбросов промпредприятий, а также выбросов парниковых газов.

ПРООН также активно работает в Национальной туристической зоне «Аваза», расположенной на Каспийском побережье. Расскажите об основных достижениях работы в рамках проекта, нацеленной на то, чтобы превратить «Авазу» в устойчивый город?

Инициированный Правительством Туркменистана проект Национальной туристической зоны «Аваза» занимает особое место в стратегических планах страны на ближайшие десятилетия, и мы конечно не могли стоять в стороне. ПРООН повышает потенциал соответствующих национальный ведомств, знакомя с международными стандартами экологического строительства и обсуждая возможность внедрения «зеленых» стандартов в гостиницах Авазы. При содействии ПРООН были рассмотрены международные системы сертификации «зеленого» строительства, такие как BREEAM, LEED и DGNB, обсуждены перспективы и проблемы их внедрения. На данном этапе мы обсуждаем возможность разработки собственного «зеленого» стандарта для гостиничной индустрии Туркменистана что в дальнейшем внесет свой вклад в выполнение страной положений Парижского соглашения по климату.

Образование в области изменения климата является важным условием достижения устойчивого развития. Какую работу проделывает ПРООН для воспитания молодого поколения в духе бережного отношения к природе и ресурсам земли?

Для того, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду и обеспечить рациональное использование имеющихся ресурсов и минимизировать отходы и загрязнение окружающей среды, необходимо с самого раннего возраста прививать навыки бережного отношения к природе.

С этой целью ПРООН при поддержке Глобального экологического фонда, разработала «Климатическую шкатулку» (Climate Box) – Интерактивный учебный набор по изменению климата для школьников, что получила высокую оценку экспертов, учителей и школьников и объединила детей и учителей из разных стран.

ПРООН ​​совместно с Министерством образования Туркменистана подготовила и ввела в учебную программу начальной школы адаптированную для странового контекста версию «Климатической шкатулки». Она предоставляет важную информацию о глобальном изменении климата в интересной, интерактивной и развлекательной форме.

Сотни учителей страны смогли применить приобретенные знания на уроках экологии, географии, истории и биологии, используя интерактивные методы обучения и поощряя детей вести экологически чистый образ жизни.

ПРООН также регулярно организует занятия и экологические инициативы для учащихся предоставляет молодому поколению возможность осмыслить свой личный ответ на глобальные экологические проблемы и начать применять собственные устойчивые решения.

Совсем недавно ПРООН организовал участие послов молодых ЦУР Туркменистана в Региональном семинаре по молодежному экологическому активизму. Форум собрал более 40 молодых экоактивистов из стран Европы и СНГ и предоставил платформу для обмена опытом и знаниями в области экологического активизма и расширения регионального сотрудничества в области окружающей среды и изменения климата среди молодежи.

Молодые люди представляют одну из наиболее уязвимых к последствиям изменения климата слоев населения. Одно из последних исследований ПРООН «Стремясь достичь большего: расширение важного участия молодежи в борьбе с изменением климата» прогнозирует, что ребенок, родившийся в 2021 году, переживет в семь раз больше тепловых волн и погодных бедствий, почти в три раза больше засух и в два раза больше лесных пожаров, чем прошлое поколение.

В регионе Европы и стран СНГ молодежные движения и активизм сыграли заметную роль в защите окружающей среды, призывая все страны к действиям по предотвращению конфликтов, смягчению последствий изменения климата и поддержанию мира и стабильности.

В прошлом году, в преддверии Глобальной Конференции молодежи (COY16) и 26-й сессии Конференции сторон (COP26) Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго, Посольство Великобритании, Система ООН в Туркменистане и Министерство иностранных дел Туркменистана совместно организовали первую Молодежную конференцию по вопросам изменения климатa в Туркменистане.

Основываясь на успехах предыдущего года, в этом году была проведена вторая Конференцию молодежи по изменению климата (LCOY, чтобы подчеркнуть роль молодого поколения как ключевого партнера в борьбе с изменением климата, повысить знания молодежи по вопросам окружающей среды и вдохновить молодое поколение страны на активное участие в усилиях по борьбе с изменением климата.

В этом году Туркменистан представил в Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата обновленный ОНУВ по Парижскому соглашению по климату. Какова роль ПРООН в подготовке и осуществлении данного стратегического национального документа в области изменения климата?

ОНУВ расшифровывается как «Определяемый на национальном уровне вклад» и как мы говорили в начале нашей беседы, представляет цели, которые каждая страна поставила перед собой, чтобы присоединиться к глобальным усилиям по борьбе с изменением климата, уделяя особое внимание сокращению выбросов парниковых газов и планам по адаптации к изменению климата.

Запланированное сокращение выбросов в новом ОНУВ является подтверждением приверженности Туркменистана к международным усилиям в рамках Парижского соглашения по климату, который намерен сократить свои выбросы парниковых газов к 2030 году. Согласно Правительству, эта цель остается самой высокой из всех возможных амбиций, которую Туркменистан может достичь путем проведения мер по сокращению выбросов ПГ в таких секторах как энергетика, транспорт, сельское хозяйство, промышленные процессы и использование продуктов (ППИП), отходы, а также путем использования сопутствующих митигационных выгод от адаптационных мер к изменению климата.

ПРООН всесторонне поддержала разработку обновленного ОНУВ и приложит все усилия в поддержке реализации запланированных мероприятий данного стратегического документа в соответствии с национальными социально-экономическими приоритетами станы.

Осуществление поставленных Туркменистаном климатических целей для устойчивого развития потребует участия и взаимодействия ключевых государственных ведомств, частного сектора и гражданского общества, а также продолжение активного сотрудничества с международными организациями. В то же время осуществление климатической Повестки дня в Туркменистане невозможно без внимания граждан, которые могут играть значимую роль посредством своего выбора. Действия каждого человека имеют значение для сохранения нашей планеты. От поведения каждого из нас зависит судьба человечества и нашей планеты.

31 октября мы отмечаем Всемирный день городов. В этот день мы еще раз призываем всех бережно относиться к природе, вести более устойчивый образ жизни и объединиться, чтобы принять долгосрочные решения для создания более зеленых, справедливых и устойчивых городов для нас самих и для будущих поколений. ///ПРООН Туркменистан