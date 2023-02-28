ПРООН и Правительство Туркменистана расширяют сотрудничество для ускорения достижения Целей устойчивого развития

Ашхабад, 27 февраля 2023 г.: Правительство Туркменистана и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) подписали ряд стратегических документов, направленных на укрепление долгосрочного партнерства в реализации национальных приоритетов развития.

В частности, ПРООН и Правительство Туркменистана запустили следующие новые совместные проекты в области здравоохранения, цифровой трансформации, прав человека и торговли на общую сумму более 80 млн долларов США, полностью финансируемые Правительством Туркменистана:

«Содействие внедрению пилотной системы межведомственного электронно-информационного обмена в Туркменистане», который будет осуществляться совместно с Агентством «Туркменарагатнашык» Агентства Транспорта и Коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана;

«Укрепление клинико-лабораторной службы в Туркменистане в 2023–2024 гг.», который будет осуществляться совместно с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;

«Обеспечение лекарственными средствами, необходимыми для профилактики и лечения неинфекционных заболеваний (НИЗ) и охраны здоровья матери и ребенка в Туркменистане на 2023–2024 годы», который будет осуществляться совместно с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;

«Укрепление торгового потенциала Туркменистана. Фаза II», который будет осуществляться совместно с Министерством торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана;

«Укрепление институционального потенциала Аппарата Омбудсмена Туркменистана», который будет осуществляться совместно с Аппаратом Омбудсмена Туркменистана.

Кроме того, Правительство Туркменистана и ПРООН согласовали план программных мероприятий на 2023 год в рамках нижеперечисленных текущих проектов в области охраны окружающей среды и изменения климата, а также расширения возможностей трудоустройства для лиц с инвалидностью для достижения намеченных целей в рамках Программы сотрудничества на 2021–2025 годы:

«Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе», осуществляемый совместно с Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана;

«Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и природными экосистемами бассейна Аральского моря», финансируемый Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и осуществляемый совместно с Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана;

«Развитие национального процесса планирования адаптации в Туркменистане», финансируемый Зеленым климатическим фондом (ЗКФ) и осуществляемый Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана;