Туркменистан направил гуманитарный груз в Афганистан

Сегодня, 14 декабря из Туркменистана в соседний Афганистан доставлен гуманитарный груз с продовольственной, текстильной и хозяйственной продукцией, а также с нефтепродуктами.

Как известно, в ходе расширенного заседания Правительства, состоявшегося 10 декабря текущего года, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Распоряжение о направлении в Афганистан гуманитарного груза. Данный документ подписан «в целях продолжения на системной и регулярной основе оказания соседнему Афганистану содействия и всесторонней поддержки в экономической, социальной и гуманитарной сферах», говорится в Распоряжении.

В соответствии с документом, сегодня туркменской стороной обеспечена поставка гуманитарной помощи братскому афганскому народу, которая состоит из 1,200 тонна груза различного назначения, в частности текстильной продукции, продуктов пищевой промышленности, а также из 20 железнодорожных цистерн нефтепродуктов, произведенных в Туркменистане.

На нынешней церемонии вручения гуманитарного груза, приняла участие представительная делегация из Туркменистана. С афганской стороны приняли участие заместитель министра иностранных дел Афганистана Мухаммад Аббас Станикзай, хяким провинции Герат Нур Ахмад Исламджар, а также другие высокопоставленные лица различных ведомств Афганистана

Важно отметить, что нейтральный Туркменистан систематически оказывает всемерную поддержку в социально-экономическом возрождении соседней страны, а также неизменно выступает с позиций урегулирования ситуации в Афганистане исключительно мирными политико-дипломатическими средствами.

По окончании церемонии вручения гуманитарного груза был дан садака в новой мечети поселка Акина, возведенной при поддержке туркменской стороны и в поселке Тургунди Афганистана.///МИД Туркменистана, 14 декабря 2021 г.