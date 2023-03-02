Организация Объединенных Наций напоминает, что Афганистан по–прежнему переживает серьезный гуманитарный кризис – в этом году для оказания помощи афганцам требуется 4,6 миллиарда долларов

«Афганистан остается крупнейшим гуманитарным кризисом в мире в 2023 году, несмотря, конечно, на недавние разрушительные землетрясения в Турции и Сирии», – заявил Рамиз Алекперов, заместитель специального представителя ООН и координатор гуманитарной помощи в Афганистане.

Он выступал по видеосвязи из Кабула перед журналистами в Нью-Йорке 28 февраля 2023 года.

Алекперов сказал, что изменение климата и экономический спад продолжают подпитывать кризис в Афганистане, и не наблюдается никаких “обнадеживающих изменений” в направлении возвращения девочек к учебе.

В этом году ООН и партнеры выделяют 4,6 миллиарда долларов на оказание помощи афганскому населению.

Как сообщает Служба новостей ООН, за последние 18 месяцев ВВП Афганистана сократился на 35%, стоимость базовой продовольственной корзины выросла на 30 %, а безработица увеличилась на 40%.

Кроме того, примерно 75% доходов людей в настоящее время тратится только на продукты питания. /// nCa, 2 марта 2023 г.