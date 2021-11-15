IV Бизнес-Форум государств членов ОЭС

26 ноября 2021 года в г. Ашхабаде состоится IV Бизнес-Форум государств членов Организации Экономического Сотрудничества.

Организаторами форума выступают Торгово-промышленная палата Туркменистана, Торгово-промышленная палата ОЭС и Секретариат ОЭС.

В связи с ограничениями на международные поездки, мероприятие будет проходить в гибридном формате посредством организации онлайн-трансляций на платформе Zoom Professional. Данный подход будет также использован для организации встреч на полях форума с руководителями нефтегазового, химического, сельскохозяйственного, торгового секторов, пищевой и текстильной промышленности.

На Бизнес-Форуме будут обсуждаться расширение и активизация торгово-экономического сотрудничества между государствами членами ОЭС, сотрудничество в области торговли и услуг, таможенных услуг и налогообложения, цифровая торговля и е-коммерция в регионе ОЭС, а также развитие транспортно-логистических услуг в регионе ОЭС.

В форуме примут участие главы и представители профильных министерств и ведомств, национальных торгово-промышленных палат, банковских и финансовых учреждений, представители государственных и частных предприятий и компаний региона ОЭС.

Для получения более подробной информации свяжитесь с командой «Туркмен Форум» по адресу info@turkmen-forum.com или по телефону: +993 62110069.

Форма для регистрации размещена на сайте Секретариата ОЭС. www.eco.int./// nCa, 15 ноября 2021 г. (в сотрудничестве с Turkmen Forum)