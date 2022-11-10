Эксперт НУУ: Сокращение бедности в повестке Организации тюркских государств

Виктория Алексеева, Исполняющая обязанности профессора Национального университета Узбекистана, доктор философии по социологическим наукам

Проблема бедности в глобальном охвате актуальная проблема во всем мире. Борьба против бедности представляется одной из главных задач социально-экономической политики каждого государства.

Ученые и эксперты различных направлений сходятся во мнении, что бедность не всегда обусловлена экономическими причинами, а зачастую качество и уровень жизни населения, снижение доходов и невозможность обеспечить свои базовые потребности обусловлены возникновением военных и распространением военных и политических конфликтов, ухудшением экологической обстановки.

Вопросы сокращения бедности постоянно находятся в центре внимания глобальной повестки с точки зрения развития и укрепления экономического сотрудничества, неизменно ведущее к выработке совместных решений и стратегий повышения качества и уровня жизни населения.

В этом направлении одна из задач Организации тюркских государств заключается в создании благоприятных условий для торговли и инвестиций, свободного передвижения товаров, капиталов, услуг, технологий и упрощения финансово-банковских операций.

Узбекистан последовательно развивает сотрудничество со странами Совета тюркоязычных государств, прежде всего с соседними странами. И в этом направлении очень важно укрепление экономического сотрудничества, развитие торговли, предпринимательства, привлечение инвестиций. На прошедших саммитах Организации тюркских государств в 2019 – 2021 годах Узбекистан выдвинул ряд инициатив в этом направлении, в частности, учреждение Форума молодых предпринимателей и проведение заседания в Узбекистане. 19-21 сентября 2021 года в г.Ташкенте проведены первый Форум молодых предпринимателей тюркоязычных стран с участием более 250 молодых представителей бизнес-кругов государств-членов, а также 5-е заседание министров по делам молодежи и спорта государств-членов ОТГ.

В дальнейшей перспективе Организация тюркских государств для Узбекистана – площадка эффективного и плодотворного сотрудничества и большим потенциалом, который еще предстоит реализовать и в особенности в деле улучшения населения государств-членов данной организации. ОТГ в первую очередь создана на основе общности исторических, культурных, этнических связей государств-членов, но наблюдается и интенсивное ускорение в укреплении и углублении взаимовыгодного сотрудничества в экономической сфере. Экспертами отмечается, что в рамках данной организации на новый уровень выходят торгово-экономические отношения, инвестиционное сотрудничество, промышленная кооперация. Необходимо отметить, что эти направления являются приоритетными направления сотрудничества Узбекистана со странами ОТГ. Успешное развитие совместных проектов государство-членов ОТГ, повышающих эффективность торгово-экономического сотрудничества, значительно улучшают и сотрудничество в повышении уровня жизни населения этих стран. К этим проектам можно отнести действующий в Азербайджане Алятский международный торговый порт, в Казахстане – «Достлуг», порт Курык в Актау, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, автомобильный коридор Андиджан-Ош-Кашгар.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в своих выступлениях на саммитах ОТГ постоянно подчеркивает необходимость усиления взаимодействия между предпринимательскими структурами.

С этой целью функционирующая Тюркская торгово-промышленная палата, являющаяся вспомогательным органом ОТГ, способствует укреплению сотрудничества между предпринимательскими кругами тюркских государств, в первую очередь путём взаимодействия ТПП стран-членов. В ее состав входят Национальная конфедерация предпринимателей (работодателей) Азербайджана, Национальная палата предпринимателей Казахстана, Торгово-промышленная палата Кыргызстана, Союз палат и товарных бирж Турции и Торгово-промышленная палата Узбекистана, Торгово-промышленная палата Венгрии. Помимо взаимодействия предпринимательских кругов, палата содействует укреплению и развитию промышленного и сельскохозяйственного производства, привлечению инвестиций.

В Узбекистане развитие предпринимательства является одним из стратегических ориентиров в деле повышения социально-экономического потенциала населения, в том числе, среди мер по сокращению бедности.

Сотрудничество в рамках ОТГ в этом направлении – важная повестка, так как именно совместные проекты, решения, открытость к взаимодействию могут привнести новый виток в решении вопроса повышения качества жизни населения стран-участниц данной организации.///nCa, 10 ноября 2022 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)