Туркменистан празднует 30-летие независимости

Различные торжества, посвященные 30-летию независимости Туркменистана, достигли своего апогея 27 сентября 2021 года, когда состоялся гражданский и военный парад на недавно введенной в эксплуатацию новой площади и трибуне на окраине Ашхабада.

Параду предшествовала церемония возложение цветов к Монументу Независимости.

Некоторые особенности отличают нынешний парад от ежегодных праздничных шествий прошлых лет. Во-первых, Президент Бердымухамедов приветствовал участников военного парада, лично объезжая на открытом джипе, контингенты различных родов войск, вместо того, чтобы отдавать честь со смотровой площадки; и во-вторых, Президент лично прокатился верхом по парадной площади.

Для того, чтобы разделить радостное событие с Туркменистаном, в столицу прибыл ряд видных гостей, в том числе президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Санкт-Петербургской области России Александр Беглов, глава французской строительной компании Bouygues Мартин Буйг и глава турецкого холдинга “Чалык” Ахмет Чалык.

* * *

На церемонии, состоявшейся в президентском дворце по итогам встречи президента Туркменистана с президентом Республики Татарстан, глава Татарстана Рустам Минниханов был награжден орденом Туркменистана “Garaşsyzlyk” (Независимость).

* * *

26 сентября Президент Бердымухамедов возглавил церемонию открытия торгово-развлекательного и делового центра “Ашхабад”.

Это самый большой подобный комплекс в Туркменистане.

Комплекс, строительство которого стартовало в 2018 году, расположен на улице Тегеран и построен частной компанией Beýik Bina.

Занимая площадь в 8 гектаров, комплекс представляет собой четырехэтажный торгово-развлекательный центр. Сюда также входит шестиэтажный деловой центр и жилой комплекс, двухэтажный зал вместимостью 800 человек, парковка на 700 автомобилей и ряд сопутствующих объектов.

Весь комплекс и прилегающие сооружения спроектированы так, чтобы выдерживать сейсмические колебания по шкале Рихтера 9,5 баллов.

В окрестностях сооружен мост длиной 1,3 км, чтобы облегчить движение транспорта.

По видеосвязи Совет торговых центров «German Council» Германии объявил, что новому торгово-развлекательному центру присуждается сертификат “За строительство на основе высоких технологий”.

Лондонская Академия «Докладнс» наградила комплекс Сертификатом совершенства 2021 года.

Институт архитектуры «Vorarlberger» Австрии присвоил Торгово-развлекательному центру сертификат «Своеобразный дизайн» а также о принятии центра в члены Международного совета торговых центров ( ICSC ).

* * *

На встрече, состоявшейся 26 сентября 2021 года между Вице-премьером Сердаром Бердымухамедовым и заместителем Председателя Кабинета министров, Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым с губернатором Александром Бегловым, было решено, что Туркменистан и Санкт-Петербург на взаимной основе откроют Торговые дома.

* * *

26 сентября 2021 года президент подписал постановление о заключении контракта с турецкой компанией Gap Inşaat, дочерней компанией Холдинга “Чалык”, на строительство двух медицинских учреждений в Ашхабаде: 1. Международного лечебно-реабилитационного центра вместимостью 400 стационарных пациентов; и 2. Международного научно-клинического центра физиологии на 250 мест.

* * *

Новая книга “Независимость – наше счастье”, написанная президентом Бердымухамедовым, была презентована 25 сентября.

Она издана на трех языках – туркменском, английском и русском.

Это вторая книга, написанная Президентом Туркменистана в 2021 году. В мае этого года по случаю 140-летия столицы в свет вышла книга “Белый город Ашхабад”.

* * *

Туркменистан выпустил золотые и серебряные монеты, посвященные 30-летию независимости. Обе монеты, отчеканенные компанией Eng Leong Medallis Industries Pte Ltd (Республика Сингапур), имеют номинальную стоимость 100 манатов.

Они доступны отдельно, а также в комплекте. /// nCa, 27 сентября 2021 г.

Несколько фотографий с Парада: