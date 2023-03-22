Туркменистан празднует Новруз

21 марта по всему Туркменистану развернулись праздничные мероприятия в честь Международного Дня Новруз. Основные торжества состоялись в местечке Nowruz Yaylasy близ Ашхабада.

Среди зарубежных гостей красочных представлений – делегаты Международной конференции, посвященной туризму, и зарубежные наблюдатели за парламентскими выборами.

На площадке праздника были представлены театральные выступления, демонстрации народных ремесел и конные шоу.

Слово Навруз (Новруз, Навруз, Нооруз, Невруз, Наурыз), означает «новый день», его написание и произношение может варьироваться в зависимости от страны.

Навруз, день весеннего равноденствия, отмечается как начало нового года более чем 300 миллионами жителей во всем мире и празднуется более 3000 лет на Балканах, на Ближнем Востоке, на Кавказе, в Центральной Азии, в бассейне Черного моря и в других регионах.

Праздник далеких предков Навруз, включенный в 2009 году в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества как культурная традиция многих народов, знаменует первый день весны и обновление природы.

Несколько фотографий с места торжества в Nowruz Ýaýlasy:

///nCa, 21 марта 2023 г. (источник фото – TDH)