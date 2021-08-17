Как оценивают смену власти в Афганистане Россия и Китай – США продолжают эвакуироваться

Эльвира Кадырова

Россия внимательно следит за развитием ситуации в Афганистане после перехода власти в этой стране к Движению талибов, заявил МИД Российской Федерации.

Как подчеркивается в пресс-релизе, смена власти произошла практически в полном отсутствии сопротивления со стороны подготовленных США и их союзниками национальных вооруженных сил.

По оценкам российской стороны, обстановка в Кабуле и в Афганистане стабилизируется. Талибы приступили к наведению общественного порядка, подтвердили гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий.

Москва призывает все афганские стороны воздерживаться от насилия и содействовать урегулированию ситуации мирным путем.

Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме. Установлены рабочие контакты с представителями новых властей в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения.

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Китай озвучил готовность продолжать развивать добрососедство и дружественное сотрудничество с Афганистаном и играть конструктивную роль в обеспечении мира и восстановлении этой страны. Об этом было заявлено в ходе пресс-брифинга в МИД КНР в понедельник.

Также, Китай выразил надежду на то, что талибы смогут проявить солидарность со всеми общественными и этническими группами в Афганистане и создадут политическую структуру на широкой основе и с участием всех заинтересованных сторон, соответствующую национальным реалиям, с тем чтобы заложить основу для достижения прочного мира в стране.

Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что Пекин, придерживаясь принципа полного уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела Афганистана и воли всех общественных групп, поддерживал контакты с афганским движением “Талибан” и играл созидательную роль в содействии политическому урегулированию афганского вопроса.

Посольство Китая в Кабуле по-прежнему работает в обычном режиме.

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Соединенные Штаты, ранее обещавшие завершить вывод войск до конца августа, теперь по приказу Байдена расширяют военный контингент в Афганистане до 6 000 человек. Как заявил Госдеп и минобороны, их миссия будет сосредоточена на содействии эвакуации из страны тысячей американских и афганских граждан, имеющих право на получение специальных иммиграционных виз.

Также, 15 августа Госдеп опубликовал совместное заявление США и еще свыше 70 государств, большинство из которых американские союзники. В нем отмечается ухудшающаяся ситуация в области безопасности в Афганистане, а ответственность за «немедленное восстановление безопасности и гражданского порядка» возлагается на «лица, занимающие руководящие и властные посты по всему Афганистану», очевидно подразумеваются талибы.

«Афганский народ заслуживает того, чтобы жить в условиях безопасности, защищенности и достоинства. Мы, члены международного сообщества, готовы оказать им помощь», – заявили авторы документа, в числе них кстати и те, которые последние 20 лет, не проявляли особой озабоченности по поводу того, как живет народ Афганистана при разрушенной государственности. /// nCa, 17 августа 2021 г.