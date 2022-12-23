Россия готова поставлять больше природного газа в Китай – но это не повлияет на экспорт из Центральной Азии

nCa Report

Российский гигант “Газпром” готов поставлять больше природного газа в Китай. Согласно достоверным источникам, это не окажет никакого негативного влияния на нынешние и будущие поставки природного газа из Центральной Азии в КНР.

И в действительности, Пекин продолжит искать способы наращивания поставок «голубого топлива» из Центральной Азии.

«Сила Сибири» – это трубопроводная система, соединяющая российские месторождения с потребителями в Китае. Она имеет две ветки – 1 и 2. «Сила Сибири-1» находится в эксплуатации, а «Сила Сибири-2» – строится.

Общая пропускная способность трубопроводной системы «Сила Сибири» составит 61 млрд кубометров. Из этого объема 23 млрд кубометров будут отгружаться непосредственно российским потребителям по маршруту трубопровода, а 38 млрд кубометров – отправится в КНР.

Совсем недавно “Газпром” объявил о вводе в эксплуатацию Ковыктинского газоконденсатного месторождения и участка магистрального газопровода «Сила Сибири», соединяющего Ковыктинское и Чаяндинское месторождения.

Ковыктинское месторождение является крупнейшим газовым ресурсом в Восточной Сибири, извлекаемые запасы которого оцениваются в 1,8 трлн кубометров газа и 65,7 млн тонн газового конденсата.

Ранее в этом месяце было заявлено о важном инженерном прорыве – три параллельные трубы были успешно проложены в туннеле под рекой Янцзы. Это ключевой проект управления трубопроводом, который был завершен за 28 месяцев сложного строительства.

«Сила Сибири» выйдет на полную мощность к 2025 году. На пике своей эксплуатации газотранспортная система обеспечит Китаю 38 млрд куб. м газа, что по объемам уступает поставкам из Центральной Азии.

По словам источников, целью приобретения российского газа является снижение зависимости Китая от угля. Восстановление экологической целостности представляется одним из главных приоритетов КНР. По мнению источников, здесь нет ощущения конкуренции.

Более того, поставки российского и центральноазиатского газа между китайскими провинциями четко поделены по принципу близости провинции. Находящиеся ближе к маршруту “Силы Сибири” области будут получать газ из этого трубопровода, в то время как газопровод “Центральная Азия” обслуживает провинции, расположенные вдоль его маршрута.

Потребление газа в Китае в последнее время демонстрирует здоровую тенденцию к росту. Несмотря на то, что политика “нулевого Covid” замедлила экономическую активность в стране, с сентября по октябрь этого года потребление газа увеличилось на 9%. Общее потребление газа в КНР за десять месяцев этого года составило почти 300 млрд кубометров, что всего на 1,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Потребление сейчас восстанавливается благодаря смягчению официальной позиции в отношении ограничений “нулевого уровня Covid”.

Источники сообщили, что Китай будет сотрудничать с Центральной Азией по проекту строительства линии D трубопроводной системы Центральная Азия – Китай (трубопровод Туркменистан-КНР). Это связано с тем, что эксплуатируемая система трубопроводов работает на полную мощность, а спрос на большие объемы по-прежнему существует.

Одной из возможных стратегий для Китая могло бы стать сокращение импорта СПГ, поскольку недавние геополитические потрясения показали, что поставки СПГ подвержены спекуляциям и рыночной волатильности. С другой стороны, трубопроводный газ надежен, безотказен и предсказуем. /// nCa, 23 декабря 2022 г.