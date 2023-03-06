«Талибы — это реальность, поэтому мы работаем с ними» – Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов дал интервью газете «Известия»

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов рассказал об этом в интервью российской газете “Известия”. Здесь мы приводим сокращенную версию стенограммы его интервью. Ссылка на полный текст приведена в конце материала.

— В последние месяцы складывалось ощущение, что Москва разочаровалась в способности движения выполнить хоть какие-то из своих обещаний. И на встречи московского формата по Афганистану мы талибов с некоторых пор перестали звать.

— Да, у нас к талибам есть вопросы: и по степени представительности этнополитических сил в правительстве, и по ситуации с правами женщин. Ни российское общество, ни мусульманский мир не воспринимают те перекосы, которые талибы стали допускать, ограничивая девушек в учебе, а женщин в работе.

И тем не менее талибы — это реальность. Поэтому мы работаем с ними. Нам важно, чтобы в Афганистане была стабильность. И народу помогать надо. Мы передали много гуманитарных грузов, поставляем топливо, продовольствие. Прошлым летом в Афганистане произошло сильное землетрясение, и зима была очень суровой. Без нашей помощи людям пришлось бы совсем туго.

— Это как-то влияет на имидж России и отношение к нашей стране афганцев?

— Афганцы любят нашу страну, и так было всегда. Старожилы знают, что хорошо в Афганистане было только в советские времена. Мы готовили и готовим для Афганистана инженеров, врачей, учителей, специалистов других социально значимых профессий. Сейчас это направление ведет наш Центр науки и культуры в Кабуле, который афганцы называют Русским домом.

Директор афганской авиакомпании — выпускник Краснодарского военного летного училища, он летчик-истребитель. Кстати, уже почти год у нас есть регулярное авиасообщение с Кабулом.

— И как часто рейсы?

— Раз в неделю. Афганскую военно-полевую хирургию основал генерал Вардак, который тоже учился в СССР. Потом он открыл в Кабуле больницу — одну из лучших сейчас в Афганистане. Советские инженеры отстроили Афганистан с нуля, и на этой промышленной базе страна живет по сей день. А тоннель Саланг, прорубленный советскими метростроевцами, — до сих пор дорога жизни для всей страны. На въезде в тоннель, на высоте 4200 м, стоит обелиск погибшему советскому солдату. И даже те из афганцев, кто тогда воевал против шурави, сегодня ходят к этому памятнику, подкрашивают его, поливают цветы у подножия.

Летом мы установили в посольстве мемориальный камень в честь советских солдат и офицеров, погибших в Афганистане и награжденных звездами Героев Советского Союза. Их имена теперь высечены в граните. На открытие прилетали их боевые товарищи, тоже Герои СССР. Были и наши друзья из Ассоциации Героев России.

— Вы сказали, что талибы — это реальность и поэтому мы работаем с ними. На каком уровне Москва и Кабул поддерживают контакты?

— Да, с талибскими властями у нас налажены рабочие контакты. В Кабуле была большая делегация от нескольких российских министерств. В Москве и Казани прошли переговоры с афганским министром промышленности и торговли. Сюда несколько раз прилетал спецпредставитель президента России по Афганистану. Прошлым летом первые лица афганской Торговой палаты побывали на Петербургском международном экономическом форуме.

Наши инженеры обследовали в Кабуле котельные, теплосети, системы водоснабжения, электроподстанции. Они подготовили план восстановления системы ЖКХ. Российские эксперты участвуют в технической группе по вопросу строительства железной дороги из Узбекистана в Пакистан через Афганистан. Опыт, как проходить такой горный рельеф, есть только у нас. Месяц назад в Кабуле предприниматели из Республики Татарстан подписали меморандум о развитии в Афганистане угольной теплоэнергетики. Это трехсторонний проект с Ираном и Пакистаном. Наши производители труб готовы подключиться к строительству афганского участка газопровода из Туркмении в Пакистан и Индию. Ранее наши компании качественно обеспечили строительство туркменского участка этого газопровода. Готовится проект по созданию в афганских городах современных медицинских лабораторий для населения. Наши предприниматели могут поучаствовать и в модернизации тоннеля Саланг. Работает деловой совет по сотрудничеству с Афганистаном.

— Это как-то отражается на торговле между нашими странами?

— Конечно, за год товарооборот вырос на 40%.

— Прошлым летом один из министров афганского правительства выдвинул идею обмена российской нефти на афганские полезные ископаемые. Сложился ли в итоге какой-то бартер между двумя странами?

— Сотрудничество в экономике идет, оно носит рыночный характер, на основе коммерческих контрактов. Наш подход в том, что оно должно быть взаимовыгодным, интересным для деловых кругов в плане окупаемости.

— К афганским природным ресурсам давно присматривается и КНР. В январе китайцы даже заключили контракт о добыче нефти на севере Афганистана.

— Это давние дела. За освоение залежей в бассейне реки Амударьи китайцы хотели взяться еще при республиканских властях Афганистана. Но ничего не получилось. Прежде всего из-за обстановки в области безопасности. Так же как и с крупным медным месторождением Айнак под Кабулом. Его китайцы тоже выкупили давно, но законсервировали. Сейчас контракт по нефти продлили. Вопрос в том, захочет ли Китай в ближайшее время проводить там какие-то работы.

— А если взглянуть на более отдаленную перспективу, не получится ли так, что Китай станет экономическим конкурентом России в Афганистане?

— Да нет, тут непаханое поле. Места и экономических возможностей в Афганистане хватит на всех. Наоборот, мы приветствовали бы вклад любого государства в подъем народного хозяйства Афганистана. От этого выиграл бы весь регион. Ну и сам Афганистан, разумеется. Когда в экономике дела пойдут на лад, начнет съеживаться и среда для террористического подполья. И то, чем мы занимаемся, — это важный задел для улучшения обстановки в Афганистане. /// nCa, 6 марта 2023 г.

Полный текст интервью здесь:

https://iz.ru/1477657/nataliia-portiakova/taliby-eto-realnost-poetomu-my-rabotaem-s-nimi