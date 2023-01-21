Россия готова принять участие в газопроводном проекте ТАПИ в Афганистане и Пакистане

Россия примет участие в проекте транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), при условии, что такое предложение поступит от партнеров. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, сообщает ТАСС.

Он напомнил том, что российский лидер еще много лет назад обозначил готовность содействовать такому процессу.

По его словам, Россия всегда поддерживала этот проект как «важный не только для самого Афганистана, но и для всего большого Азиатского континента, который испытывает повышенный дефицит углеводородов».

«Это является составной частью российской стратегии разворота в сторону Азии, и это его экономическая часть, поэтому мы с интересом готовы к этому [проекту] присоединиться», – пояснил Кабулов.

О том, что Россия не исключает своего участия в проекте ТАПИ заявил на днях и министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью пакистанскому телеканалу PTV World, сообщает «Интерфакс».

«На данный момент мы не участвуем в этом проекте, но мы не исключаем возможности участия России в этом проекте», – сказал российский чиновник.

«Конечно, необходимо решить различные вопросы, в том числе вопросы, касающиеся безопасности его [прохождения] через Афганистан. Но я не вижу здесь особых трудностей, потому что этот вопрос обсуждается, и мы в равной степени понимаем, что такая безопасность может быть обеспечена», – добавил Шульгинов.

Газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан -Индия протяженностью 1853 км позволит доставлять ежегодно до 33 млрд куб. м газа по стальному трубопроводу диаметром 65 дюймов трем странам, остро нуждающимся в энергоносителях.

На первом этапе газ будет транспортироваться свободным потоком с туркменского месторождения Галкыныш к потребителям. На следующем этапе вдоль маршрута намечено построить 6 компрессорных станций для завершения полномасштабного проекта и получения полноценного потока газа. ///nCa, 21 января 2023 г.