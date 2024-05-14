Посол Азербайджана посетил западный регион Туркменистана

13-14 мая 2024 года посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гезалов совершил поездку в Балканский велаят, сообщает Посольство Азербайджана.

В рамках своего визита Гисмет Гезалов встретился с хякимом Балканской области, хякимом города Туркменбаши, председателем агентства морского и речного транспорта Туркменистана “Дениздерьяйоллары”, начальником международного морского порта Туркменбаши и директором судостроительного и судоремонтного завода “Балкан”.

Посол также посетил порт и верфь.

На встречах обсуждались текущее состояние двустороннего сотрудничества и перспективы на будущее. Была отмечена важность порта Туркменбаши в морских перевозках между двумя странами и его роль в развитии Транскаспийского международного транспортного коридора.

Кроме того, во время визита Посол Гезалов встретился с гражданами Азербайджанской Республики и представителями азербайджанской диаспоры, проживающей в Балканской области.

На встрече посол подчеркнул важность и заботу Азербайджанского государства о своих гражданах, проживающих за границей, выслушал их предложения и идеи, обменялись мнениями. ///nCa, 14 мая 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Азербайджана в Туркменистане)

Несколько фото с визита Посла Гезалова в Балканский велаят: