News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Туркменистан и GIZ начнут реализацию проекта по борьбе с изменением климата

Туркменистан и GIZ начнут реализацию проекта по борьбе с изменением климата

By

В Туркменистане в сотрудничестве с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) будет реализован проект «Меры и политический диалог по борьбе с изменением климата в 2024–2028 годах».

Соответствующий меморандум на реализацию проекта был подписан сегодня (14 мая) в Ашхабаде между Министерством энергетики Туркменистана, Государственным концерном «Türkmengaz» и GIZ.

Церемония подписания состоялась в МИД Туркменистана на полях конференции «30 лет сотрудничества между Туркменистаном и Европейским Союзом: совместная работа во имя будущего».

На тематических сессиях форума обсуждаются вопросы, касающиеся развития межпарламентских связей, взаимодействия в области безопасности, в сферах торговли, образования, «зелёной» энергетики, и др. ///nCa, 14 мая 2024 г.

 

 

Related posts:

  1. Туркменистан: Молодежная конференция в Мары вдохновила молодых людей на принятие мер по борьбе с изменением климата
  2. Какие меры реализует Туркменистан в борьбе с изменением климата и его последствиями?
  3. ПРООН в Туркменистане отметили Международный женский день проведением интеллектуального конкурса «Женщины-учёные: Лидеры в борьбе с изменением климата»
  4. Проект ПРООН привлекает в Туркменистане молодежь к борьбе с изменением климата
  5. ПРООН в Туркменистане привлекает молодежь к борьбе с изменением климата
  6. ПРООН продолжает расширять участие молодежи в борьбе с изменением климата
  7. Странам Центральной Азии необходимо принять дополнительные меры по борьбе с рисками, вызванными изменением климата
  8. Страны ЦАРЭС одобрили Новое Видение по совместной борьбе с изменением климата
  9. Туркменистан и Афганистан обсуждают реализацию регионального энергетического проекта ТАП
  10. Афганская электроэнергетическая компания и Туркменистан ускорят реализацию проекта модернизации подстанции Нур уль-Джихад
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan