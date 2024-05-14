Туркменистан и GIZ начнут реализацию проекта по борьбе с изменением климата

В Туркменистане в сотрудничестве с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) будет реализован проект «Меры и политический диалог по борьбе с изменением климата в 2024–2028 годах».

Соответствующий меморандум на реализацию проекта был подписан сегодня (14 мая) в Ашхабаде между Министерством энергетики Туркменистана, Государственным концерном «Türkmengaz» и GIZ.

Церемония подписания состоялась в МИД Туркменистана на полях конференции «30 лет сотрудничества между Туркменистаном и Европейским Союзом: совместная работа во имя будущего».

На тематических сессиях форума обсуждаются вопросы, касающиеся развития межпарламентских связей, взаимодействия в области безопасности, в сферах торговли, образования, «зелёной» энергетики, и др. ///nCa, 14 мая 2024 г.