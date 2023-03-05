Россия, Иран и Пакистан реализуют инфраструктурные проекты на сумму в миллиард долларов США в Афганистане – Соответствующий меморандум подписан с Талибами

Россия, Иран и Пакистан подписали меморандум о намерениях с министерством промышленности и торговли Афганистана по восьми инфраструктурным проектам общей стоимостью 1 миллиард долларов, сообщает РИА Новости.
Помимо министерства промышленности и торговли при администрации Талибов, подписантами четырехстороннего меморандума являются представители российского бизнеса, группа иранских инвесторов и группа специалистов из Пакистана.
В рамках сделки предусмотрены следующие проекты:
- Строительство угольной тепловой электростанции мощностью 200 МВт в провинции Саманган, которая будет построена российским экономическим оператором KER-Holding
- Модернизация газопровода в Герате
- Строительство автомагистрали Кабул-Милак в провинции Нимруз
- реконструкция тоннеля “Саланг”
- водопроводная система Панджшер – Кабул
- добыча полезных ископаемых
- развитие угольных месторождений
- строительство станций водоочистки
Общая стоимость проектов, по данным российского информационного агентства “РИА Новости”, составляет один миллиард долларов. /// nCa, 5 марта 2023 г.