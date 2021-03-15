Туркмено-Турецкий Коммерческий Банк – Ваш Надежный Партнер

Казим Гюндогар, Генеральный менеджер, Туркмено-Турецкий Коммерческий Банк

Туркмено-Турецкий Коммерческий Банк был создан (лицензирован) 28 лет назад 31 марта 1993 года в соответствии с Межправительственным меморандумом, подписанным между Туркменистаном и Турецкой Республикой 2 мая 1992 года, как первый акционерный банк в Туркменистане с иностранными инвестициями и начал свою деятельность 21 сентября 1993 года.

Акционеры Банка: с туркменской стороны – «Агросенагатбанк» (в настоящее время Государственный коммерческий банк “Дайханбанк”) и со стороны Турецкой Республики – Зираат Банк с равным пакетом акций 50/50 процентов собственности.

Туркмено-Турецкий Коммерческий банк-Головной офис/Ашхабад

Мы используем преимущества нашего акционера – банка Ziraat Bank с его 158-летней историей, который имеет крупнейшую международную сеть обслуживания в Турции и во многих странах мира. А с другой стороны с нами крепкий государственный капитал в лице нашего туркменского акционера Dayhanbank, который является старейшим и крупнейшим туркменским банком.

На протяжении многих лет, в русле быстро растущей экономики Туркменистана, Туркмено-Турецкий коммерческий банк (ТТКБ) также быстро развивается, становясь значимой финансовой организацией для банковского сектора и экономики Туркменистана.

Банк рассматривает клиентоориентированность и удовлетворенность клиентов как основополагающие задачи всей деятельности. Цель состоит в том, чтобы предложить банковские продукты и услуги всем нашим существующим и потенциальным клиентам в практичных, понятных и доступных форматах, которые являются.

В последние годы ТТКБ изменил свою корпоративную структуру и применил новые бизнес-модели в соответствии с требованиями современной банковской практики в мире. В результате конкуренции в отрасли не только банковский сектор достигнет высоких темпов развития, но и клиенты смогут извлечь из этого большую выгоду.

В последние годы банк сосредоточился в основном на корпоративных кредитах, значительная часть которых приходится на кредиты в иностранной валюте. Параллельно с целями экономического развития Туркменистана банк поддерживает инвестиции частного сектора в реальный сектор. В результате кредитов, предоставленных в основном сельскохозяйственному, продовольственному и обрабатывающему секторам, кредитный портфель банка за последние несколько лет увеличился примерно в 6 раз, и в результате в экономике Туркменистана были созданы тысячи новых рабочих мест. Некоторые из тех предприятий, инвестиции в которые были профинансированы ТТКБ, теперь экспортируют свою продукцию, генерируя доход в иностранной валюте и тем самым поддерживая внешнеторговый баланс страны. См. График увеличения кредитования ниже:

И впредь банк продолжит оказывать мощную финансовую поддержку реальному сектору в соответствии с долгосрочной программой экономического развития правительства.

Кроме того, TTКБ всегда был на стороне клиентов, создавая соответствующую инфраструктуру – это банкоматы, интернет-отделения, POS-терминалы и т.д., а также семь пунктов обслуживания по всей стране.

Одним из основных направлений деятельности банка является предоставление услуг в области международной торговли, местных платежей, торгового финансирования, Western Union, реализация банковских карт с широким спектром продуктов. Значительное увеличение количества банковских карт поддерживает экономическую цель страны по сокращению и контролю теневой экономики. Ниже на графике показан рост выдачи банковских карт:

Мы предлагаем наиболее подходящие продукты с наиболее выгодными и удобными условиями в этом секторе. Мы и впредь будем поддерживать экономику Туркменистана, поддерживая усилия страны по цифровизации инновационными продуктами.

/// nCa, 12 марта 2021 года (в сотрудничестве с Туркмено-Турецким Коммерческим Банком)