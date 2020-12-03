49-я годовщина образования ОАЭ

2 декабря 2020 года ОАЭ отмечают 49-ю годовщину объединения семи эмиратов. Это событие знаменует собой путь Федерации, богатый монументальными событиями и достижениями, основанными на фундаменте, который был впервые заложен покойным шейхом Зайедом бен Султаном Аль Нахайяном и его братьями-отцами-основателями. Сегодня Его Высочество шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян, президент ОАЭ, следует по их стопам, ведя нашу нацию в будущее.

2020 год для ОАЭ обозначен достижениями в нескольких областях на национальном, региональном и международном уровнях. В этом году ОАЭ продолжили свои амбициозные национальные усилия, запустив мирную атомную электростанцию – это первый объект подобного рода в регионе. Кроме того, страна вступила в глобальную гонку по исследованию космического пространства, отправив на Марс первый арабский и исламский зонд – “Зонд надежды”. Таким образом, ОАЭ вошли в число девяти стран, стремящихся исследовать эту планету. Зонд был запущен 20 июля 2020 года, и ожидается, что он достигнет Марса к 2021 году, что совпадает с годом празднования пятидесятой годовщины основания Объединенных Арабских Эмиратов.

2020 год: год подготовки к следующему пятидесятилетию и проектирования будущего ОАЭ

Его Высочество шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент и премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая, и Его Высочество шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, наследный принц Абу-Даби и заместитель Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ, объявили 2020 год годом подготовки к предстоящему пятидесятилетию. Это решение знаменует собой разработку крупнейшей в своем роде национальной стратегии на ближайшие 50 лет как на федеральном, так и на местном уровнях. Кроме того, это означает подготовку к празднованию золотого юбилея ОАЭ в 2021 году, когда граждане и жители, государственные и частные структуры примут участие в формировании жизни в ОАЭ на ближайшие 50 лет.

После объявления 2020 года Годом подготовки к следующим 50 годам и формирования Комитета по 50-летнему плану развития целевые группы приступили к работе по развитию наследия отцов-основателей и достижений нации за последние пятьдесят лет.

ОАЭ выполнили свои цели, заняв первое место в мире по 121 показателю, став первой среди арабских стран по 479 показателям и войдя в пятерку лучших в мире по 189 показателям. Сегодня ОАЭ формируют комплексный план развития на ближайшие 50 лет, который стартует в год золотого юбилея ОАЭ в 2021 году и завершится столетним юбилеем ОАЭ в 2071 году.

ОАЭ берут на себя инициативу по распространению мира

Арабские народы давно мечтают о стабильном, функционирующем и процветающем регионе. Настало время для новых подходов и мышления, чтобы наметить новый и лучший путь для будущего региона.

В этой связи министр иностранных дел и международного сотрудничества шейх Абдулла бен Заид Аль Нахайян 15 сентября 2020 года подписал мирное соглашение между ОАЭ и Израилем или “Авраамские соглашения”, что ознаменовало новую страницу в отношениях между двумя странами и способствовало согласованным усилиям по укреплению стабильности и безопасности в нашем регионе.

Это соглашение является историческим достижением для ОАЭ, Израиля и США. Оно обеспечивает немедленные и значимые преимущества в области безопасности, экономики и социальной сферы. Действительно, ОАЭ и Израиль уже тесно сотрудничают в расширении и интенсификации исследований и борьбе с коронавирусом, а рабочие группы добиваются прогресса по целому ряду двусторонних совместных инициатив в ключевых секторах. К таким секторам относятся логистика, авиасообщение, туризм, культурный обмен, образование, медицина, научные исследования и телекоммуникации.

ОАЭ: пионер в области гуманитарной помощи

С момента своего образования в 1971 году Объединенные Арабские Эмираты оказывают безусловную зарубежную помощь во всем мире в сфере поддержки экономического роста в развивающихся странах и предоставления основных социальных услуг общинам, нуждающимся в улучшении качества своей жизни.

Основной целью внешней помощи ОАЭ является сокращение бедности, содействие миру и процветанию, а также укрепление взаимовыгодных экономических отношений путем расширения торговых и инвестиционных связей с развивающимися странами. В то же время внешняя поддержка ориентирована на конкретные слои общества, уделяя особое внимание женщинам и детям во время стихийных бедствий и в районах конфликтов.

ОАЭ оказывают гуманитарную помощь для спасения жизней, облегчения страданий и защиты человеческого достоинства в кризисных ситуациях. Страна внесла свой вклад в урегулирование широкого спектра гуманитарных чрезвычайных ситуаций через многостороннюю систему, а также посредством прямой помощи. Более 40 благотворительных организаций, фондов, государственных структур и частных компаний ОАЭ оказали гуманитарную помощь нуждающимся.

ОАЭ увеличат усилия по оказанию гуманитарной помощи в предстоящие годы, чтобы помочь людям в родном регионе, и по всему миру. ОАЭ обязались выделять не менее 15 процентов своей общей внешней помощи на гуманитарные цели, что сделало бы Эмираты одним из самых преданных доноров гуманитарной помощи.

ОАЭ считают, что самые насущные угрозы человеческому развитию – такие как глобальное здравоохранение и изменение климата – могут быть преодолены только посредством международного сотрудничества. ОАЭ неизменно выступают одним из самых щедрых доноров в мире по отношению к валовому национальному доходу и оказывают помощь более чем 175 странам. Международный гуманитарный город служит крупнейшим логистическим и снабженческим центром ООН. ОАЭ выступает в качестве важнейшего партнера Всемирной организации здравоохранения и Всемирной продовольственной программы в ответ на COVID-19.

ОАЭ стремятся к посредничеству между конфликтующими сторонами, деэскалации напряженности и разработке инклюзивных политических процессов и подходов к обеспечению безопасности в целях прочного выхода из конфликта. Например, ОАЭ и организация “ООН-Женщины” запустили учебную программу “Женщины, мир и безопасность” в Военной академии Хавла-бинт-Аль-Азвар для женщин из развивающихся стран. Программа рассчитана на подготовку миротворцев. ОАЭ финансируют широкий спектр учреждений и программ ООН, включая ЮНИСЕФ, ПРООН, УКГД и УВКБ ООН, которые улучшают условия жизни людей в нестабильных странах, внося свой вклад в миростроительство.

ОАЭ претендуют на членство в Совете Безопасности ООН

Объединенные Арабские Эмираты стремятся стать членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на период 2022-2023 годов, чтобы продвигать инклюзивность, стимулировать инновации, укреплять устойчивость и обеспечивать мир.

Будучи кандидатом в Совет безопасности, ОАЭ будут конструктивным партнером в решении некоторых важнейших задач нашего времени: содействие гендерному равенству, укрепление терпимости и противодействие терроризму и экстремизму, повышение устойчивости к изменению климата, приоритетность гуманитарной помощи и поддержание мира, борьба с глобальными кризисами здравоохранения и пандемиями, а также использование потенциала инноваций во имя мира.

ОАЭ: модель сосуществования, толерантности и инноваций

Люди из более чем 200 национальностей называют ОАЭ своим домом, и мы гордимся тем, что у нас есть десятки христианских церквей, два индуистских храма, еврейская синагога, сикхский храм и буддийский монастырь; в 2022 году мы завершим строительство дома семьи Авраама, который объединит христианские, еврейские и мусульманские молитвенные дома.

Будучи коммерческим и творческим центром на глобальном перекрестке, мы стремимся объединить страны, чтобы воспользоваться возможностями, которые дают новые технологии, финансовые подходы и политика. ОАЭ придерживается модели “Готовности к будущему” при прогнозировании будущих возможностей и рисков, при этом правительство настраивается на их решение, например, мы содействовали генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу при запуске группы высокого уровня по цифровому сотрудничеству. В 2020 году космический центр ОАЭ имени Мохаммеда бен Рашида запустил первую Арабскую межпланетную исследовательскую экспедицию “Надежда Марса”, что стало возможным благодаря сотрудничеству с десятками стран.

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества: защита интересов граждан ОАЭ за рубежом во время одного из самых сложных глобальных кризисов

ОАЭ продолжили реализацию новаторских гуманитарных инициатив по сдерживанию распространения пандемии COVID-19, воплощая свою миссию, направленную на поддержание ценностей солидарности и синергии во всем мире для преодоления последствий этого кризиса.

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества в координации с Национальным Управлением по чрезвычайным ситуациям, кризисам и ликвидации последствий стихийных бедствий возглавили реализацию плана реагирования на кризис с момента его начала, инициировав вывоз граждан Эмиратов из ряда пострадавших стран. Министерство настоятельно призвало эмиратцев за рубежом следовать инструкциям по охране труда и технике безопасности и соблюдать профилактические меры, регистрироваться в сервисе «Тваджуди» и при необходимости обращаться в посольства своей страны проживания или в колл-центр Министерства. В этом контексте министерство осуществило 166 вывозов воздушных и наземным транспортом из 61 страны. В результате, в свою страну вернулись 4043 гражданина ОАЭ и их спутники.

ОАЭ также содействовали возвращению граждан из братских и дружественных стран, которые оказались в затруднительном положении в других странах и не смогли вернуться в свои дома и семьи, в качестве солидарного жеста по отношению к странам, пострадавшим от пандемии.

В качестве четкого выражения гуманитарной позиции ОАЭ в поддержке всех тех, кто проживает на территории страны, и стремления к сотрудничеству и координации со всеми странами мира в деле сдерживания распространения нового коронавируса, гуманитарные инициативы ОАЭ во время пандемии COVID-19 коснулись нескольких лиц, находившихся за границей после объявления о приостановке полетов в ОАЭ и обратно.

Таким образом, ОАЭ доставили медикаменты более чем в 120 нуждающихся стран, оказав помощь более чем 1,6 миллионам медицинских работников по всему миру в борьбе с пандемией COVID-19, что является наглядной демонстрацией значительного потенциала и возможностей сектора помощи ОАЭ, позволяющего ему охватить более трети стран мира, несмотря на трудности и проблемы, с которыми сталкивается большинство сфер транспорта и хранения во всем мире.

Гуманитарная роль ОАЭ вышла за рамки направления помощи нуждающимся странам, среди инициатив – координация на самом высоком уровне с соответствующими международными организациями и специализированными органами, в частности Всемирной организацией здравоохранения и Всемирной продовольственной программой, а также помощь в доставке медицинских и продовольственных товаров в некоторые страны, укрепление потенциала этих организаций по охвату крупнейшей международной группы бенефициаров во всех частях мира и содействие обеспечению необходимыми медицинскими товарами.

Международный гуманитарный город в Дубай, IHC, обработал более 132 партий помощи в более чем 100 стран, что составляет более 80 процентов распределения средств индивидуальной защиты по всему миру.

ОАЭ также объявили о своей приверженности поддержке Всемирной продовольственной программы ООН в ее усилиях по борьбе с пандемией COVID-19. Его Превосходительство Шейх Абдулла высоко оценил деятельность совместного воздушного моста ОАЭ-ВПП, созданный в последние дни для непрерывности цепочки поставок основных медицинских и гуманитарных грузов и услуг, необходимых в Европе, Азии и Африке, в рамках соглашения о предоставлении наборов для тестирования ПЦР COVID-19 на сумму 10 миллионов долларов США.

Таким образом, ОАЭ преуспели в том, чтобы донести до всего мира ряд ключевых посланий в урегулированию этих новых вызовов. Все эти послания отражают столпы, которые выступают фундаментом ОАЭ во всех сферах жизни, и прежде всего принципы отдачи и служения всему человечеству.

Дипломатия: между новой реальностью и видением будущего

Кризис COVID-19 вызвал необходимость адаптации к новой реальности во всех областях, в итоге произошел качественный сдвиг в области дипломатии и пересмотр будущей дипломатии.

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества внедрило новейшие методы онлайн-коммуникации в рамках общественной и культурной дипломатии. В ходе онлайн-культурного марафона в видео-семинарах приняли участие ряд министров, официальных лиц, послов государств, иностранных послов и специалистов. Они транслировались по различным каналам социальных сетей Министерства.

Культурный марафон включал серию еженедельных сессий на различные темы – от “Космической дипломатии” до “Сфокусированного взгляда на Латинскую Америку”, а также “Уроки культурной дипломатии Нигерии”, “ОАЭ и Саудовская Аравия, культурное единство и общая судьба”, “ОАЭ и Япония, совместные усилия по преодолению кризисов”, “Роль посольств в будущем”, “Covid-19: как кризис способствовал формированию культуры солидарности».

Посольства и представительства государств за рубежом также провели онлайн-культурные переговоры, в том числе виртуальный диалог по документальному сериалу “История ОАЭ”, организованному посольством ОАЭ в Великобритании.

В этом контексте Молодежный совет Министерства иностранных дел и международного сотрудничества совместно с дипломатическим Молодежным советом Министерства иностранных дел Российской Федерации 8 июня 2020 года провел молодежный семинар на тему “Будущее дипломатии после Covid-19” с использованием видеотелекоммуникационных технологий. Семинар был организован Его Превосходительством Маад Хареб Аль-Хайли, послом ОАЭ в России, и послом России в ОАЭ Сергеем Кузнецовым. В мероприятии приняли участие более чем 110 членов двух советов и молодые люди, связанные с министерствами иностранных дел двух стран. В ходе беседы молодые дипломаты обеих стран обсудили взгляды и идеи о влиянии кризиса Covid-19 на будущую дипломатическую работу, подчеркнув важность роли молодежи в подготовке к будущему дипломатии, а также необходимость расширения использования виртуальных инструментов и современных технологий в дипломатии, основываясь на уроках, извлеченных из этого кризиса.

Правительство после COVID19 и новые министерские решения

Правительство ОАЭ приняло ряд мер в рамках подготовки к будущему и в целях преодоления последствий пандемии Covid-19, включающие пересмотр структуры и размера правительства, рассмотрение возможности слияния министерств и реорганизации органов власти, а также создание более гибкого и быстро реагирующего правительства, чтобы идти в ногу с новыми разнообразными национальными приоритетами.

5 июля 2020 года президент ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян утвердил новую структуру федерального правительства. Вице-президент и премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в консультации с наследным принцем Абу-Даби и заместителем Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном объявил о создании нового кабинета министров, подчеркнув, что все ресурсы должны быть использованы для сохранения достигнутых успехов и ускорения процесса развития.

Новая структура подразумевает закрытие 50% центров государственных услуг и их преобразование в цифровые платформы в течение двух лет, а также слияние около 50% федеральных органов власти с другими органами власти или министерствами. Также предусматривается назначение новых государственных министров и руководителей специализированных секторов.

Expo 2020 Dubai

На фоне глобального кризиса, вызванного пандемией Covid-19, выставка Expo 2020 Dubai была отложена, поскольку здоровье и безопасность всех участников Expo 2020 остаются главным приоритетом для страны. Многие страны-участницы ЭКСПО значительно пострадали от COVID-19, и поэтому они выразили необходимость отложить открытие выставки Expo 2020 Dubai на один год для того, чтобы они могли справиться с проблемами пандемии. На заседании руководящего комитета ОАЭ поддержали это предложение в духе солидарности и единства.

EXPO-2020 пройдет с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года, что позволит всем участникам преодолеть последствия пандемии Covid-19, а Всемирная выставка сосредоточится на общем стремлении сформулировать новое мышление для поиска решений некоторых наиболее острых проблем.

Выставка станет величайшей в мире демонстрацией человеческого таланта и достижений. Это будет первая Всемирная выставка, когда-либо проводившаяся в регионе Ближнего Востока, Африки и Южной Азии. Под лозунгом «Соединяя умы, создавая будущее» мы стремимся провести Всемирную выставку, которая вдохновит людей, продемонстрирует передовые примеры сотрудничества и инноваций всего мира.

В ЭКСПО примут участие более 200 участников, в том числе страны, многосторонние организации, компании и образовательные учреждения. На сегодняшний день свое участие в ЭКСПО-2020 подтвердили более 190 стран мира.

Диверсифицированная экономика для решения будущих задач

ОАЭ приняли экономическую диверсификацию в качестве приоритета в преддверии будущих вызовов, стоящих перед регионом и миром.

Страна активно работает над диверсификацией своей экономики, произведены заметные изменения и расширены многочисленные ненефтяные отрасли, в том числе средства массовой информации, ИКТ, туризм, возобновляемые источники энергии, обрабатывающая промышленность и коммерческая авиация.

Устойчивое развитие в ОАЭ основано на нескольких жизненно важных секторах, таких как экономика и промышленность, которые идут рука об руку. Проводимая правительством ОАЭ политика диверсификации подчеркивает необходимость развития ненефтяных секторов для создания более устойчивой экономики. В 1975 году на нефть опиралось 58,4 процента экономики. В 2018 году нефть составляла 25,9 процента экономики. В процентном отношении к ВВП нефтяной сектор к 2025 году составит 20 процентов, что свидетельствует о значительном сокращении и переходе к росту ненефтяного сектора.

Было принято законодательство для стимулирования креативного сектора. Учреждены МСП для того, чтобы дать возможность процветания инноваторам, креативщикам и малым предприятиям. Эти инициативы направлены на то, чтобы позволить существующим фирмам расти, одновременно поощряя к деятельности новые компании.

При разработке и принятии политики в различных областях правительство ОАЭ принимает во внимание различные социальные переменные, чтобы сбалансировать экономические и социальные аспекты. Правительство ОАЭ стремится обеспечить в конечном счете социальную стабильность для всех слоев общества, изучая все возможные последствия в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

2021 год и ветры будущего

К 2021 году ОАЭ намерены продолжить движение к цели вывода страны в число лучших стран мира с точки зрения экономического и социального развития к золотому юбилею.

Национальная повестка дня включает в себя набор национальных показателей в секторах образования, здравоохранения, экономики, безопасности, жилищного обеспечения, инфраструктуры и государственных услуг. Руководство периодически пересматривает эти показатели, чтобы достичь поставленных задач к 2021 году./// nCa, 3 декабря 2020 г. (в сотрудничестве с Посольством ОАЭ в Туркменистане)