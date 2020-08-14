Новости из Индии

Индия становится самым благоприятным местом назначения даже в время пандемии

Благодаря благоприятной для бизнеса среде, созданной мерами правительства, Индия стала привлекательной экономикой для инвестиций даже во время пандемии. Список недавних инвестиций включает Google (возглавляющий рейтинг с 10 миллиардами долларов США), Walmart (1,2 миллиарда долларов США), Foxconn (1 миллиард долларов США) и другие. Hyundai Mobis расширяет свой технический центр в Индии, чтобы усилить разработку программного обеспечения для будущих автомобилей. SGS Amazon открывает свою первую аккредитационную лабораторию в Индии. Axtria, мировой лидер в области облачного программного обеспечения и аналитики данных для коммерческого бизнеса открывает свой первый центр доставки в Южной Индии.

Google инвестирует $ 10 млрд в Индию в течение следующих пяти-семи лет с целью укрепления своих позиций в цифровой экосистеме пятой по величине экономики мира, которая превращается в поле конкуренции для глобальных интернет-гигантов.

Главный исполнительный директор Alphabet Inc, владеющей Google, Сундар Пичаи сказал, что Индия обладает местными талантами и доступом к большому рынку наряду с аспектами сильного предпринимательского и венчурного фонда для создания собственной цифровой экосистемы.

Индия активирует подводный волоконно-оптический кабель на Андаманские и Никобарские острова

Премьер-министр Индии Нарендра Моди запустил 10 августа 2020 года подводный волоконно-оптический кабель, соединяющий Андаманские и Никобарские острова с материком. Первый камень в фундамент этого проекта был заложен премьер-министром 30 декабря 2018 года в Порт-Блэре.

Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что теперь подключение позволит создать на островах бесконечные возможности. Он сказал, что прокладка подводного кабеля длиной 2300 км заслуживает высокой оценки.

Кабель также протягивается от Порт-Блэра до Сварадж Двип (Хэвлок), Малый Андаман, Кар Никобар, Каморта, Большой Никобар, Лонг-Айленд и Рангат.

Геодезия в глубоководье, поддержание качества кабеля и прокладка кабеля на расстояние около 2300 километров под водой специализированными судами – непростая задача. Система также должна быть устойчивой против высоких волн, штормов и муссонов.

Механизм финансирования для агропредпринимателей

9 августа Премьер-министр Индии Нарендра Моди запустил механизм финансирования в один триллион рупий в рамках фонда сельскохозяйственной инфраструктуры для агропредпринимателей, стартапов, агротехнологических компаний и фермерских групп для послеуборочного ухода за сельскохозяйственными активами.

Моди также выпустил шестой взнос в размере 170 млрд рупий, предназначенный для более чем 85 млн фермерских бенефициаров в рамках программы Прадхан Мантри Кисан Самман Нидхи (PM-KISAN).

Премьер-министр запустил новый сельскохозяйственный инфраструктурный фонд в режиме видеоконференции. На мероприятии также присутствовали министр сельского хозяйства Нарендра Сингх Томар и высокопоставленные чиновники министерства.

В прошлом месяце Кабинет Министров Союза Индии одобрил идею создания фонда как часть стимулирующего пакета в ответ на кризис КОВИД-19.

Новый фонд, срок действия которого составит 10 лет до 2029 года, призван обеспечить средне-и долгосрочное финансирование инвестиций в жизнеспособные инфраструктурные проекты управления послеуборочными работами.

Проект будет реализован в рамках механизма финансирования в партнерстве с несколькими кредитными учреждениями в качестве кредитов первичным агрокредитным обществам, фермерским группам, организациям фермеров-производителей (FPOs), агропредпринимателям, стартапам и агро-технологическим предприятиям.

Фонд предоставит бенефициарам 3-процентную субвенцию и кредитные гарантии в размере до 2 триллион рупий для повышения жизнеспособности проектов.

Кредиты будут выдаваться в течение четырех лет, начиная с 10 000 крор рупий в текущем году и 30 000 крор рупий в течение следующих трех финансовых лет.

Средства будут направлены на сооружение холодильных помещений, складов, силосов, сортировочных и упаковочных установок, пунктов электронного маркетинга, связанных с электронными торговыми площадками, а также на проекты государственно-частного партнерства по заготовке урожая, спонсируемые центральными/государственными/местными органами власти. /// nCa, 14 августа 2020 года (в сотрудничестве с посольством Индии в Ашхабаде)