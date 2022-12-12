Новости РЦПДЦА

РЦПДЦА созывает Пятый Центральноазиатский экспертный форум

10 декабря 2022 года в Ашхабаде, Туркменистан, РЦПДЦА в партнерстве с Правительством Туркменистана, представленным Научным центром стратегических исследований Института международных отношений, организовал Пятый Центральноазиатский экспертный форум (CAEF). В форуме приняли участие директора и ведущие эксперты Институтов стратегических исследований из всех пяти центральноазиатских государств, а также члены дипломатического сообщества в Туркменистане.

Экспертный форум, инициированный РЦПДЦА в 2018 году, служит платформой для ведущих центральноазиатских аналитических центров для обсуждения наиболее актуальных вопросов региональной повестки дня, направленных на углубление регионального сотрудничества во всех ключевых областях взаимодействия. 5-й Центральноазиатский экспертный форум был посвящен 27-й годовщине нейтралитета Туркменистана и 15-летию РЦПДЦА.

На открытии Форума глава СПГС Наталья Герман отметила, что CAEF зарекомендовал себя как важная региональная платформа и в значительной степени способствовал столь необходимым обменам опытом, а также выработке рекомендаций для ежегодных консультативных встреч лидеров пяти государств региона. CAEF в Ашхабаде был проведен на фоне улучшения региональной динамики в Центральной Азии, особенно с учетом сложной международной ситуации в глобальном масштабе. Форум также внес свой вклад в деятельность Регионального центра в таких областях, как противодействие терроризму и экстремизму, управление трансграничными водными ресурсами и изменение климата, продвижение Повестки дня в области молодежи, мира и безопасности и продвижение Повестки дня в области женщин, мира и безопасности.

Участники сосредоточились на предметных дискуссиях по таким актуальным вопросам, как сотрудничество в решении проблем изменения климата и управления трансграничными водными ресурсами, продовольственная безопасность и безопасность в области информационно-коммуникационных технологий.

В результате обсуждений был предложен ряд конкретных рекомендаций и идей, которые будут представлены государствам Центральной Азии для дальнейшего рассмотрения.

СПГС Наталья Герман стала соведущей ежегодного совещания женщин-лидеров Центральной Азии

10 декабря Специальный представитель Генерального секретаря по Центральной Азии и глава РЦПДЦА Наталья Герман совместно с Меджлисом Милли Генгеша Туркменистана и Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) организовала ежегодную встречу Группы женщин-лидеров Центральной Азии (CAWLC).

CAWLC был создан в декабре 2020 года при поддержке РЦПДЦА и ПРООН в качестве платформы в регионе, направленной на расширение политического, экономического и социального участия женщин в Центральной Азии.

Встреча была посвящена деятельности и достижениям CAWLC в течение 2022 года и планам на 2023 год.

Подчеркнув актуальность CAWLC, СПГС Герман отметила: “Платформа служит отличным примером регионального сотрудничества. Она возглавляет региональный диалог и совместный подход к продвижению реализации Повестки дня в области мира и безопасности для женщин и символизирует приверженность государств Центральной Азии совместному решению проблем в области гендерного равенства в регионе”. Она высоко оценила расширение сферы деятельности CAWLC в течение 2022 года, охватывающей такие актуальные вопросы, как положение женщин в контексте изменения климата, гендерное насилие и роль женщин-парламентариев в противодействии экстремизму и терроризму.

Заглядывая в будущее, Герман призвала CAWLC укреплять сотрудничество с организациями гражданского общества, активизировать усилия по расширению участия женщин в процессах миростроительства во всем регионе и изучить способы взаимодействия с женщинами Афганистана.

Ежегодное совещание завершилось принятием Декларации CAWLC, подтверждающей приверженность продвижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин в регионе.

Председательство в Группе было единогласно передано Казахстану.

Подробнее о Диалоге женщин-лидеров Центральной Азии: https://unrcca.unmissions.org/women-leaders-caucus

РЦПДЦА провел ежегодную встречу заместителей министров иностранных дел государств Центральной Азии

11 декабря в г. Ашхабаде состоялась Двенадцатая ежегодная встреча Заместителей министров иностранных дел государств Центральной Азии, организованная Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) при поддержке правительства Туркменистана.

Целью ежегодной встречи был обмен мнениями о событиях и тенденциях, влияющих на мир и безопасность в Центральной Азии, а также обсуждение сотрудничества между РЦПДЦА и правительствами региона в областях, связанных с превентивной дипломатией.

Выступая на встрече, Спецпредставитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, Глава РЦПДЦА, Наталья Герман подчеркнула, что «несмотря на нынешнюю сложную мировую ситуацию, страны региона поддерживают регулярные контакты на разных уровнях, в том числе на высшем политическом, в целях поддержания сотрудничества в сферах безопасности, энергетики, изменения климата и других».

По случаю 15-летия РЦПДЦА, Заместители министров иностранных дел высоко оценили многолетнее партнерство и доверие, сложившееся за эти годы между правительствами пяти Центральноазиатских государств и РЦПДЦА. Они выразили поддержку деятельности Регионального Центра в его приоритетных направлениях, включая предотвращение экстремизма и противодействие терроризму, изменение климата и водную дипломатию, а также диалоги в рамках глобальных повесток «Женщины, мир и безопасность» и «Молодежь, мир и безопасность».

В ходе встречи высокого уровня в РЦПДЦА состоялся Четвертый диалог между правительствами и молодежью Центральной Азии. Десять участников Академии превентивной дипломатии, представляющие все пять стран региона, встретились с Заместителями министров иностранных дел, чтобы поделиться своим видением будущего региона.

Двенадцатая встреча Заместителей министров иностранных дел государств Центральной Азии стала завершающей в серии мероприятий, посвященных 27-летию Нейтралитета Туркменистана и 15-летию РЦПДЦА, прошедших в Ашхабаде 10-11 декабря 2022 года.