Советники по национальной безопасности – секретари советов безопасности Индии и стран Центральной Азии встретились в Нью-Дели



6 декабря Нью-Дели состоялась первая встреча советников по национальной безопасности – секретарей советов безопасности Индии и стран Центральной Азии. Туркменистан на встрече представил Посол Шалар Гельдыназаров.

Главы совбезов обсудили актуальные региональные и международные вопросы безопасности, а также ситуацию в Афганистане, ее влияние на безопасность и стабильность в региональном контексте. В рамках этой темы стороны подтвердили решительную поддержку мирного, стабильного и безопасного Афганистана.

Были затронуты вопросы взаимодействия по таким направлениям, как противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, транснациональной организованной преступности, кибертерроризму.

В повестку дня встречи вошло также обсуждение транспортных инициатив региона.

«Центральная Азия – наш обширный сосед, и мы придаем этому региону наивысший приоритет. Мирная, безопасная, процветающая Центральная Азия отвечает нашим общим интересам», – заявил Советник Премьер-министра по национальной безопасности Индии Аджит Довалом.

По его словам, налаживание связей со странами Центральной Азии является ключевым приоритетом для Индии. «Индия готова сотрудничать, инвестировать и налаживать связи в регионе. Расширяя возможности подключения, важно обеспечить, чтобы инициативы по связуемости носили совещательный характер», – добавил он.

В частности, речь шла о перспективах развития Международного транспортного коридора «Север-Юг», соединяющего Иран с Россией через Центральную Азию. Индия выступила с предложением об интеграции иранского порта Чабахар в данный коридор.

Участники встречи указали на значимость иранского порта Чабахар в региональной взаимосвязанности, особенно учитывая тот факт, что этот порт внес свой вклад в доставку грузов в период гуманитарного кризиса в Афганистане. В связи с этим, отмечена важность созданного Узбекистаном многофункционального транспортно-логистического узла в Термезе.

Стороны также призвали к активному участию в реализации Соглашения о создании Международного транспортного и транзитного коридора (Ашхабадское соглашение), участниками которого являются Иран, Оман, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Катар и Индия.

По итогам 1-й Индийско-Центральноазиатской встречи советников по национальной безопасности/секретарей Советов безопасности было принято Совместное коммюнике.

В документе содержится решительный призыв к скорейшему принятию Всеобъемлющей конвенции ООН о международном терроризме.

В заявлении поддерживаются:

– инициативы Казахстана по созданию под эгидой ООН Сети региональных центров по контролю за заболеваниями и биобезопасностью, а также учреждению специального многостороннего органа Международного агентства по биологической безопасности (IABS)

– усилия Кыргызстана по борьбе с изменением климата

– Душанбинская декларация о сотрудничестве в области безопасности границ для предотвращения террористических движений

– руководители советом безопасности согласились с важностью продвигаемого Туркменистаном проекта газопровода ТАПИ в деле расширения возможностей региональной связуемости.

Следующее заседание советников по национальной безопасности шести стран состоится в Казахстане в 2023 году.

Встреча в Дели была организована на основе договоренностей, достигнутых в первого саммита Индия-Центральная Азия (27 января 2022 года), о проведении регулярных совещаний секретарей Совета Безопасности для обсуждения вопросов региональной безопасности. ///nCa, 6 декабря 2022 г. (источник фото – пресс служба Президента Казахстана)