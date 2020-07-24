Лабораторные исследования одобрили качество многоразовых масок

Эльвира Кадырова

Многоразовые лицевые маски, производимые предприятиями текстильной промышленности Туркменистана, успешно прошли лабораторные испытания, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Центр технологий Академии наук Туркменистана в соответствии со специальным Договором, заключенным с Министерством текстильной промышленности, провел исследования многоразовых лицевых гигиенических масок, пошив которых налажен на Текстильном комплексе им. С.Туркменбаши. Исследовались маски двух типов, изготовленных из двух слоёв трикотажа и тяжёлой фланели.

Так, в лаборатории нанотехнологий были проверены структурные свойства волокон. В работе использовались лазерные и цифровые оптические микроскопы марок – «Keyence VK-150 3D», «Keyence VHX-2000 3D» и «Nikoneclipse LV100ND», с помощью которых измерялись диаметры пор между волокнами, объёмы последних. Также при определённых параметрах давления были произведены замеры толщины масок.

Лаборатория технологии синтеза новых веществ провела научные испытания по определению поверхностной плотности и влажности материала, а также закреплённых заушных петель. Значение показателя рН многоразовой многослойной маски определила Центральная лаборатория.

В результате всей серии испытаний было установлено, что многоразовые двухслойные маски из трикотажа и тяжёлой фланели соответствуют предъявляемым требованиям для производства индивидуальных лицевых гигиенических масок.

Многоразовые маски в городе Ашхабаде можно приобрести в аптеках и текстильных магазинах, например, в Торговом Центре «Алтын Асыр» (базар «Гулистан» – Русский Базар).

Продолжительность ношения многоразовой маски, как и одноразовой, составляет 1,5-2 часа. После этого многоразовую маску следует постирать моющим средством и тщательно прогладить утюгом./// nCa, 24 июля 2020 г.