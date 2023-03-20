На туркменском месторождении получен новый приток газа, качество которого соответствует международным стандартам

Буровое управление Государственного концерна «Туркменгаз» получило промышленный приток природного газа на одной из эксплуатационно-оценочных скважин Шереплинского газового месторождения в Марыйской области.

Как сообщает профильная газета нефтегазового комплекса Туркменистана «Небит Газ», бурение скважины доведено до глубины 2 333 метра. Промышленно значимый приток газа получен на глубине 2 297 – 2 291 метр.

По подсчетам специалистов, дебит скважины составляет порядка 628 000 кубометров природного газа в сутки. Это служит признаком того, что новое месторождение имеет богатые залежи газа.

Главной особенностью добываемого газа на Шереплинском месторождении является отсутствие примесей сероводорода. Таким образом, качество природного газа полностью соответствует международным стандартам.

В июле прошлого года промышленный приток газа на данном месторождении было получен со скважины № 01 на глубине 2330 метров. Суточный дебит скважины составляет 695 000 кубометров.

В настоящее время «Туркменгаз» продолжает буровые работы на месторождениях Шерепли, Келлели, Гарабиль, расположенных на юго-востоке страны. ///nCa, 20 марта 2023 г. (источник фото – Nebit-Gaz)