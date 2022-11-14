Торговая делегация Союза машиностроителей Германии посетит Туркменистан

Торговая делегация VDMA – Союза машиностроителей Германии – посетит Туркменистан 21-26 ноября от имени Федерального министерства экономики Германии, сообщает пресс-служба компании Monforts.

Monforts – один из самых инновационных производителей оборудования для текстильной промышленности с мировой репутацией – поставил компании Cotam в Туркменистане семь станков для финишной обработки.

Около 80% производимого в Туркменистане текстиля и одежды в настоящее время экспортируется, стоимость которого в 2020 году составила 350 миллионов долларов. К 2023 году сумма экспорта вырастет до 450 миллионов долларов, отмечают в Monforts.

В настоящее время у Cotam имеются две отдельные производственные площадки в Бабадайхане и Кахка, обе из которых теперь оснащены технологиями Monforts, построенными на заводе компании в Санкт-Стефане в Австрии.

На фабрике компании в Бабадайхане в настоящее время работают две линии Montex stenter и линия Monfortex sanforizing. На новой фабрике в Кахка компания также установила две линии Montex stenter, а также технологии Thermex universal hotflue для непрерывного окрашивания и сушки тканей.

«Мы чрезвычайно рады, что Министерство текстильной промышленности Туркменистана выбрало оборудование Monforts для своего нового текстильного комплекса в Кахка, и вместе со станками для фабрики в Бабадайхане и другими недавними проектами мы с гордостью сообщаем, что в настоящее время в стране установлено 15 машин Monforts», – говорит управляющий директор Monforts Стефан Флет.

Помимо расширения производства хлопчатобумажной пряжи и тканей, Туркменистане также стремится освоить другие текстильные рынки, включая производство нетканых материалов, ковров и впитывающих гигиенических средств, и в настоящее время ведутся переговоры между Министерством текстильной промышленности Туркменистана и Корейским институтом промышленных технологий о начале производства синтетических волокон из полимеров.///nCa, 14 ноября 2022 г.