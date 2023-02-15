Результаты пятого Глобального исследования ООН по вопросам упрощения процедур торговли с использованием цифровых и устойчивых технологий 2023 могут помочь Туркменистану в процессе вступления в ВТО

Согласно отчету ЕЭК ООН, пять региональных комиссий ООН и Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) запустили пятое Глобальное исследование ООН по вопросам упрощения процедур торговли с использованием цифровых и устойчивых технологий 2023 года. Исследование состоит из 60 мер, в том числе новые разделы «Содействие торговле для электронной коммерции», а также по трансграничной электронной торговле и применению электронных разрешений и сертификатов СИТЕС. Исследование по-прежнему включает меры, связанные с положениями Соглашения Всемирной торговой организации об упрощении процедур торговли, охватывающие сельскохозяйственный сектор, малые и средние предприятия, женщин в торговле и торговое финансирование, а также чрезвычайные меры во время кризисов.

Предварительные результаты опроса 2023 года будут опубликованы в июле на сайте untfsurvey.org, после чего будут опубликованы итоги в виде глобального отчета и пяти региональных докладов. Обзор призван предоставить прогресс в реализации мер по цифровому и устойчивому упрощению процедур торговли и полезную информацию для поддержки стран в разработке их национальных дорожных карт по упрощению процедур торговли. Результаты Глобального исследования ООН также помогут в процессе вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) государств-членов ЕЭК ООН, в частности Туркменистана.

Предыдущее исследование показало, что степень реализации мер по упрощению процедур торговли в 44 государствах-членах ЕЭК ООН выросла с 72 процентов в 2019 году до 76 процентов в 2021 году. Государства-члены ЕЭК ООН продемонстрировали более высокие показатели реализации.

Содействие торговле играет важную роль в содействии устойчивому, устойчивому и инклюзивному развитию и восстановлению после пандемии. Пандемия COVID-19 и геополитические риски усугубили уязвимость глобальных цепочек поставок и создания стоимости, выявив важность цифрового и устойчивого содействия торговле во время кризиса и важность повышения готовности к будущим кризисам. Своевременные и надлежащие меры по упрощению процедур торговли могут помочь удовлетворить потребности уязвимых групп, включая малые и средние предприятия и предприятия, возглавляемые женщинами.

Сложность ландшафта упрощения процедур торговли, в котором участвует широкий круг заинтересованных сторон и участников из разных стран и регионов, также требует расширения международного сотрудничества и наращивания потенциала, особенно для стран с переходной экономикой. Между тем, новые технологии и цифровизация предоставляют странам возможности для повышения устойчивости и повышения готовности, а также предоставляют инструменты для более эффективной поддержки реализации мер по упрощению процедур торговли, особенно цифровой и безбумажной торговли в регионе.

Обзор является инициативой в рамках Совместного подхода UNREC к упрощению процедур торговли, согласованного исполнительными секретарями пяти региональных комиссий Организации Объединенных Наций. Являясь международным координационным центром по рекомендациям и стандартам по упрощению процедур торговли, ЕЭК ООН разрабатывает инструменты для сокращения, гармонизации и цифровизации процедур в международной торговле. Обзор также дает возможность отслеживать использование и влияние таких решений для экономического сотрудничества и интеграции как в регионе, так и в глобальном масштабе. ///Постоянное Представительство Туркменистана при ООН, 15 февраля 2023 г.