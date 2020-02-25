Роуд-шоу ТАПИ в Дубаи: Состоялось открытие OGT 2020

В конференц-зале «Al Maha» отеля Hyatt Regency Dubai Creek Heights состоялась церемония официального открытия международной конференции «ТАПИ – газопровод мира и сотрудничества» и роуд-шоу «Нефть и газ Туркменистана».

С приветственной речью к делегатам обратился советник Президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам Ягшигельды Какаев. Отметив роль нейтралитета Туркменистана как действенного механизма налаживания плодотворного сотрудничества в решении актуальных задач, укрепления дружественных, добрососедских отношений между государствами и народами, Я.Какаев призвал потенциальных инвесторов к взаимовыгодному сотрудничеству. Спикер подчеркнул, что среди главных факторов растущей привлекательности Туркменистана для иностранных инвесторов – стабильная экономическая и политическая ситуация в стране, а также законодательная база и государственная гарантия. Также присутствующие были ознакомлены с подробным обзором достижений нефтегазовой отрасли Туркменистана и с планами и проектами нефтегазового сектора Туркменистана на ближайшее время.

Посол Туркменистана в ОАЭ Сердармамет Гараджаев отметил важность текущего мероприятия для туркмено-эмиратских отношений и выразил уверенность, что политика «открытых дверей» Туркменистана и его нейтральный статус и впредь будут содействовать всестороннему развитию международного сотрудничества.

Сайед ал Тайер, представитель спонсора пленарной сессии, председатель совета директоров Dragon Oil, поприветствовав гостей, подчеркнул продуктивность сотрудничества ОАЭ и Туркменистана в нефтегазовом секторе, выразил надежду на дальнейшее долгосрочное сотрудничество, уделяя особое внимание технике безопасности.

Исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Аджмал Ахмади посвятил свою речь значимости газопровода ТАПИ для экономического развития Афганистана, отметив готовность правительства Афганистана к выполнению обязательств по реализации проекта.

Узнать о прогрессе строительства, экономическом и политическом влиянии, преимуществах и особенностях газопровода ТАПИ в деталях делегаты могли из презентации Мухамметмырата Аманова, исполнительного директора “TAPI Pipeline Company Limited”, в которой были предоставлены статистические данные по ТАПИ в различных аспектах.

Статистика была представлена и в презентации Рахимберды Джепарова, председателя Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана: презентовав сводку экономических показателей в Туркменистане на 2019 год, спикер подчеркнул широкие инвестиционные возможности страны и открытость банка к сотрудничеству.

В завершение пленарной сессии модератор Рональд Нэш, глава Британо-Туркменского делового совета, обратив внимание присутствующих на исключительную важность миролюбивой политики и нейтрального статуса Туркменистана в современном мире, привел в пример отношения Туркменистана с Афганистаном. Спикер подчеркнул усилия Туркменистана в оказании поддержки Афганистану для политической, экономической и социальной стабилизации в стране, отметив оказание гуманитарной помощи, обеспечение электричеством сегодня и преимущества ввода в эксплуатацию газопровода ТАПИ в будущем.