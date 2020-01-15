Нейтралитет в действии – Конференция в Туркменистане символизирует старт выработки дорожной карты к установлению мира во всем мире

Тарик Саиди

В декабре 2020 года мы, возможно, станем свидетелями запуска дорожной карты по установлению мира в глобальных масштабах.

Немного предыстории и информации о нынешней ситуации – прежде чем мы вернемся к этому, казалось бы, амбициозному, но на самом деле вполне жизнеспособному утверждению.

Туркменистан отмечает в этом году 25-летие постоянного нейтралитета – статуса, единогласно одобренного мировым сообществом. Официальная тема года – «Туркменистан-Родина нейтралитета». В течение года будет происходить множество событий и форматов сотрудничества, выстроенных вокруг этой темы.

Первое крупное мероприятие состоялось во вторник (14 января 2020 года) в Ашхабаде, это была международная конференция «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития», в которой приняли участие высокопоставленные представители агентств ООН, международных и региональных организаций, финансовых институтов.

Чреда событий и мероприятий приведет к накапливанию идей по созданию мира во всем мире. Идеи сформируют цепочки, которые соединившись, станут базисом для скоординированного стремления каждой стороны и каждого шага к миру.

Решение объявить лозунгом наступившего года «Туркменистан – Родина нейтралитета» не спонтанное. Туркменистан систематически работает над этой идеей с 2008 года.

Работа, проделанная в этом году, обеспечит основу для следующего года. — Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Туркменистана объявила 2021 год Годом мира и доверия.

12 декабря 2020 года Туркменистан примет у себя международную конференцию по нейтралитету. Ожидается, что в форуме примут участие несколько мировых лидеров. Это поможет объединить глобальное стремление к миру.

Энергетика конференции, состоявшейся в Ашхабаде во вторник еще раз подтверждает действенность туркменского нейтралитета и нацеленность на выработку дорожной карта для установления мира во всем мире.

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Выступление Президента Бердымухамедова

Выступление Президента Бердымухамедова на конференции «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития» было основано на более широком контексте, связывающем воедино различные динамические аспекты нейтралитета.

Выступление:

Как активный член международной жизни Туркменистан, в целях внесения достойного вклада в обеспечение устойчивого развития и благополучия на глобальном уровне, выдвигает ряд важных международных инициатив, касающихся актуальных вопросов нашего времени, сказал туркменский лидер.

Будучи сторонником как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества, наша страна на различных уровнях, в частности, в рамках международных организаций, регулярно выдвигает задачи, имеющие огромное значение для нынешнего и грядущего поколений, и старается решить их.

Поэтому Туркменистан не ограничивается лишь внесением важных инициатив, направленных на наращивание широкого международного сотрудничества и отвечающих коренным интересам всех стран и народов, но предпринимает меры по их практической реализации. Свидетельством чему и нынешняя наша встреча, отметил глава государства.

Касаясь ее повестки, Президент Гурбангулы Бердымухамедов сказал, что будут рассмотрены вопросы, затрагивающие национальные и общечеловеческие интересы. Предстоит обмен мнениями по ним и определение совместной работы на ближайшую перспективу.

Далее туркменский лидер продолжил своё выступление на русском языке – как одном из шести официальных языков Организации Объединённых Наций.

Глава государства сердечно поздравил участников встречи с наступившим Новым годом, пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, больших успехов в ответственной работе.

В нынешнем году наша страна вместе со всем мировым сообществом широко отметит 25-ю годовщину международного признания нейтралитета Туркменистана. Это действительно важнейшая дата, знаковое событие в независимой истории туркменского государства, этапный рубеж в его внешней политике, подчеркнул туркменский лидер.

Одновременно это и хороший повод, чтобы осмыслить пройденный за четверть века путь, подвести итоги, оценить нынешнее развитие Туркменистана как нейтрального государства. Сегодня мы делаем это вместе с нашими друзьями и партнёрами, представляющими крупные и авторитетные международные организации. Нам интересны и ценны ваши мнения и рекомендации, – сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Глава государства отметил особую важность этого в контексте подготовки к Международной конференции высокого уровня «Политика нейтралитета и её значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития», которую планируется провести 12 декабря текущего года в Ашхабаде.

В этой связи глава государства отметил, что будут с благодарностью приняты конкретные предложения по организационным вопросам и содержательной составляющей этой Конференции. В частности, нам вместе необходимо определить тематику этого Форума, его программу и порядок ведения, разработать итоговый документ Конференции, уточнил Президент Туркменистана, выразив убеждённость, что представители присутствующих здесь международных организаций будут активно участвовать в процессе организации и проведения вышеуказанной Международной конференции.

Затем глава государства обратился к предыстории нейтралитета нашей страны. Для Туркменистана, обретшего независимость в сложнейших условиях коренного изменения всей системы международных отношений, вопрос выбора внешнеполитического курса стал одним из самых главных, сказал Президент.

Каким будет этот курс, как нам выстраивать отношения с мировым сообществом, на каких принципах развивать международное сотрудничество? От ответов на эти вопросы, от правильности нашего выбора во многом зависела судьба туркменской государственности, нашей независимости и суверенитета.

Ибо история знает немало примеров, когда ошибки в выборе внешнеполитической модели приводили к утере реальной самостоятельности государств, их втягиванию в орбиту интересов, очень далёких от истинных целей национального развития.

Туркменистан избрал модель, которую назвали позитивный нейтралитет, и сформулировал её фундаментальные положения: миролюбие, невмешательство в дела других государств, уважение их суверенитета и территориальной целостности, неучастие в международных военных организациях и договорах.

Мы стали целенаправленно проводить суверенную, нейтральную, но при этом активную и конструктивную внешнюю политику. Неудивительно поэтому, что в мире доброжелательно и с пониманием отнеслись к нашим усилиям по закреплению нейтралитета Туркменистана как международно-правового статуса. Наша страна получила поддержку сначала от своих соседей по региону, потом – в Движении неприсоединения.

12 декабря 1995 года Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций единогласно приняла резолюцию «Постоянный нейтралитет Туркменистана».

Это было мудрое, дальновидное решение. Время показало его соответствие долгосрочным целям Организации Объединённых Наций, интересам развития государств и народов планеты в условиях мира и безопасности. Дальнейшие события подтвердили это со всей очевидностью.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что нейтралитет Туркменистана стал весомым фактором международных миротворческих усилий в нашем регионе, напомнив, что именно в Ашхабаде под эгидой ООН состоялась серия переговоров, сыгравших важную роль в достижении мира и согласия в Таджикистане. Столица нашего нейтрального государства стала местом проведения переговоров по урегулированию внутриафганского конфликта в конце 90-х годов прошлого столетия.

Туркменистан превратился в надёжного союзника и эффективного партнёра ООН в деле сохранения и поддержания политической стабильности в регионе, развития добрососедства, дружбы и сотрудничества. Это подтвердилось и в решении международного сообщества при поддержке всех государств региона об открытии в 2007 году в Ашхабаде Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

Мы восприняли это как огромную ответственность и одновременно как свидетельство доверия Туркменистану со стороны Организации Объединённых Наций, сказал глава государства.

Сегодня туркменский нейтралитет является значимым фактором региональной безопасности. Его базовые принципы полностью соответствуют стратегическим установкам ООН в Центральной Азии, нацеленным на превращение региона в зону мира и сотрудничества, прочного звена континентальной стабильности. В этом контексте ООН всегда может рассчитывать на поддержку Туркменистана, использующего присущие нейтралитету политико-дипломатические средства для создания здесь атмосферы взаимопонимания и доверия, благоприятных условий для равноправного и конструктивного партнёрства, заявил Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Глава государства отметил, что о значимости нейтралитета в современных условиях красноречиво свидетельствует факт провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана 12 декабря Международным днём нейтралитета. В единогласно принятой резолюции, в частности, подчёркивается важность политики нейтралитета в укреплении международного мира и безопасности на региональном и глобальном уровнях, её роль в развитии мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений между странами.

В качестве одной из своих приоритетных задач как нейтрального государства Туркменистан видит утверждение культуры диалога при решении возникающих вопросов и противоречий. Как известно, 12 сентября прошлого года Генеральная Ассамблея ООН единогласно и при соавторстве 73 государств-членов приняла инициированную Туркменистаном резолюцию об объявлении 2021 года Международным годом мира и доверия.

Показательно, что в тексте резолюции зафиксировано большое значение превентивной дипломатии, которую последовательно продвигает Туркменистан. Есть все основания полагать, что превентивная дипломатия после принятия резолюции будет играть более значительную роль в деле предотвращения конфликтов, упрочения и сохранения мира и стабильности в различных уголках земного шара, выступать как один из действенных практических инструментов многосторонней дипломатии, сказал туркменский лидер.

Глава государства выразил убеждённость, что принятая резолюция в высшей степени актуальна и своевременна, прежде всего, на фоне тех непростых тенденций в международной политике, когда, несмотря на усилия мирового сообщества, ситуация в ряде регионов земного шара остается сложной, наблюдается расширение конфликтогенных зон и, одновременно, снижение общего уровня доверия и взаимопонимания во взглядах на пути и перспективы глобального развития.

В этом контексте наша страна разработает и представит на рассмотрение ООН ряд предложений по проведению Международного года мира и доверия с максимальной практической пользой для усилий по обеспечению мира и безопасности, сообщил Президент Туркменистана, отметив, что при формировании этих инициатив и их дальнейшей реализации мы надеемся на тесное взаимодействие с соответствующими структурами ООН и другими международными организациями.

Также в ходе нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН Туркменистан выступил с инициативой по разработке Свода правил по применению принципов нейтрализма в обеспечении мира и безопасности. Считаем, что это очень полезная инициатива, и мы рассчитываем на вашу поддержку в её осуществлении, сказал глава государства, обращаясь к участникам форума.

Такой документ мог бы применяться международным сообществом в качестве эффективного рычага для предупреждения возможных конфронтаций, недопущения их эскалации и перерастания в силовую стадию, для перевода конфликтогенных процессов в мирное, переговорное русло.

Недавно мы также предложили создать Группу друзей нейтралитета в интересах мира и безопасности, продолжил Президент Гурбангулы Бердымухамедов, выразив готовность к самому тесному сотрудничеству со всеми сторонами, заинтересованными в продвижении этой инициативы.

Глава государства особо отметил, что Туркменистан был и остаётся активным участником международных усилий по борьбе с современными вызовами и угрозами и подчеркнул твёрдую позицию нашей страны в деле противодействия терроризму, борьбы с незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми.

В этой связи в нашей стране совместно с международными организациями реализуется ряд национальных и региональных программ и проектов. В частности, 6 декабря прошлого года были приняты Национальная стратегия Туркменистана по предотвращению насильственного экстремизма и противодействию терроризму на 2020–2024 годы, Национальный план действий на 2020–2022 годы по противодействию торговле людьми. Надеемся, что наши партнёры из соответствующих международных организаций примут действенное участие в их реализации.

Как подчеркнул далее туркменский лидер, сегодня особую значимость обретает вопрос оказания поддержки процессам примирения в Афганистане. Глава государства подтвердил позицию Туркменистана: как нейтральное государство и непосредственный сосед Афганистана наша страна готова предоставить все необходимые условия для налаживания мирного диалога по Афганистану. Переговорному процессу альтернативы нет, заявил Президент Туркменистана. Весь предыдущий опыт показал, что силовые методы здесь контрпродуктивны и не имеют перспективы.

На протяжении многих лет Туркменистан оказывает Афганистану конкретную, адресную экономическую и гуманитарную поддержку. Она выражается в строительстве на территории соседней страны медицинских и образовательных учреждений, льготных поставках электроэнергии, обучении афганских студентов в туркменских учебных заведениях, регулярной отправке в Афганистан гуманитарных грузов, других видах помощи и содействия. Всё это финансируется Туркменистаном из собственных ресурсов.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов заверил и афганских друзей, и международное сообщество, что такая поддержка будет осуществляться и впредь, причём на системной основе – в соответствии с разработанной в Туркменистане специальной программой.

Ключевым условием политической стабилизации, экономического и социального восстановления Афганистана, его успешной интеграции в региональные и мирохозяйственные процессы выступает реализация крупных инфраструктурных проектов с афганским участием, в первую очередь, в таких жизненно важных сферах, как энергетика, транспорт и коммуникации.

Мы продолжим работу по их реализации и готовы расширить наше сотрудничество с международными организациями в деле оказания всесторонней поддержки Афганистану, – сказал глава государства.

Отметив, что сегодня приоритетное значение придаётся экономическому аспекту туркменского нейтралитета, что подразумевает создание условий для ускоренного социально-экономического роста нашей страны, развития её взаимовыгодных внешнеэкономических и торговых связей, Президент подчеркнул, что нейтралитет гарантирует от какой-либо политизации такого сотрудничества, обеспечивает равноправное отношение ко всем нашим зарубежным партнёрам. Определяющими критериями здесь являются взаимная выгода, экономическая и коммерческая обоснованность, уважение к традициям и законам нашей страны.

Такая позиция находит должное понимание и высоко ценится партнёрами, позволяет развивать взаимовыгодные связи с различными странами и компаниями. Как нейтральное государство мы можем формировать свою долгосрочную внешнеэкономическую стратегию, опираясь на чёткие и внятные принципы, вытекающие из нашего международного статуса.

Положения нейтралитета Туркменистана, неконфронтационное мировоззрение, наша неукоснительная приверженность Уставу ООН и международно-правовым нормам в полной мере проявляются в реализации международных проектов, в которых участвует страна. Их направленность обусловлена не только коммерческой и экономической выгодой, но и стремлением обеспечить сближение государств и создать во взаимоотношениях между ними атмосферу большего доверия и предсказуемости.

В свою очередь, это будет способствовать расширению экономических связей между странами, практическому осуществлению в международном экономическом сотрудничестве принципов открытости и равноправия. Именно эти основы заложены в деятельность международных организаций экономической, финансовой и инвестиционной направленности.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов сказал о готовности Туркменистана к активизации сотрудничества с такими международными финансовыми институтами, как Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Исламский банк развития. В последний год мы также усилили свою работу по изучению правил и процедур вступления во Всемирную торговую организацию, добавил глава государства.

Ещё одной темой сегодняшнего обмена мнениями обозначен ход выполнения Повестки в области Устойчивого развития, где Туркменистан также готов поделиться опытом, наработанным в этом направлении.

Глава государства подчеркнул, что Туркменистан, полностью поддержав данную Повестку, незамедлительно приступил к осуществлению последовательных и предметных шагов по имплементации Целей Устойчивого Развития на национальном уровне.

Уже в октябре 2015 года состоялись консультации между агентствами ООН и представителями министерств и ведомств Туркменистана, в ходе которых был согласован и утверждён состав Совместной рабочей группы по адаптации Целей Устойчивого Развития.

По результатам таких консультаций было отобрано около 150 задач и порядка 200 индикаторов Целей Устойчивого Развития, утверждённых на правительственном уровне. Таким образом, согласно оценке ООН, Туркменистан стал первой страной в регионе Восточной Европы и СНГ, определившей свои приоритеты устойчивого развития для реализации в течение последующих 15 лет.

Сегодня важнейшие параметры Целей Устойчивого Развития органично интегрированы в Программу социально-экономического развития Туркменистана на период 2019–2025 годов. В экономической части этой Программы имплементация ЦУР призвана содействовать обеспечению всеобщего доступа населения к недорогому, надёжному и современному энергоснабжению, устойчивому экономическому росту и полной занятости, созданию гибкой инфраструктуры, поддержке устойчивой индустриализации и поощрению инноваций. Важнейшее значение при этом уделяется повсеместной цифровизации экономики.

Реализация Целей Устойчивого Развития в Туркменистане имеет ярко выраженную социальную направленность. Речь идёт о таких важнейших аспектах, как обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания населения, повсеместное утверждение здорового образа жизни, обеспечение полного гендерного равенства, создание условий для всеохватного, справедливого и качественного образования.

Приступая к выполнению национальных планов в различных отраслях экономики и социальной сферы, Туркменистан ответственно и неукоснительно соотносит их с экологической составляющей Целей Устойчивого Развития. Для этого страна переходит к использованию современных экологически чистых и ресурсосберегающих технологий во всех отраслях экономики: в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте и в других сферах.

Мы всегда чётко заявляли о своей позиции в этом вопросе: экология, окружающая среда не должны стать заложниками коммерческих выгод, какими бы привлекательными они ни казались, сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов, подчеркнув, что обеспечение устойчивого развития нашей страны, повышение качества жизни населения напрямую связано с решением экологических задач в регионе.

Среди них одна из главных – спасение Аральского моря. На состоявшемся в августе 2018 года в городе Туркменбаши Саммите государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА) были подробно обсуждены наши усилия в этом направлении, достигнуты определённые договорённости. Таким образом, были сделаны важные шаги на пути совершенствования деятельности МФСА, повышения его эффективности.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов призвал активнее двигаться в этом направлении, шире задействовать потенциал международного сообщества, прежде всего, ООН, её специализированных органов.

Мы выдвинули инициативу о разработке Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря и выделения аральской проблематики в отдельное направление деятельности Организации Объединённых Наций. Хорошей основой для этого являются принятые в 2018 и 2019 годах резолюции Генассамблеи ООН «Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и Международным фондом спасения Арала», отметил глава государства.

Необходимо больше концентрировать усилия государств Центральной Азии и международных структур в обеспечении равного и справедливого доступа к водным ресурсам, продолжил глава государства. Позиция Туркменистана здесь хорошо известна: мы считаем, что рассмотрение и решение проблем водопользования должны осуществляться на основе норм международного права, взаимного уважения и учёта интересов всех государств региона и при участии международных организаций.

В целом, как отметил Президент, мы ожидаем продолжения конструктивного диалога по проблематике Целей Устойчивого Развития, что предусматривает объединение стараний на международном, региональном и национальном уровнях.

В этом контексте была выражены твёрдая уверенность в расширении партнёрства Туркменистана с Программой развития ООН, ЮНИСЕФ, Всемирной организацией здравоохранения, Фондом ООН в области народонаселения, Программой ООН по окружающей среде и другими специализированными учреждениями и институтами Организации Объединённых Наций

Одной из приоритетных тем международной повестки Туркменистана в контексте реализации Повестки дня ООН до 2030 года является сотрудничество нашей страны с ЮНЕСКО, сказал далее Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Как подчеркнул глава государства, в результате многолетней совместной работы со структурами ЮНЕСКО, её экспертами мы достигли заметных результатов. Сегодня такие памятники культуры, как «Древний Мерв», «Куняургенч», «Парфянские крепости Нисы», эпическое искусство туркменского народа «Гёроглы», туркменское национальное искусство пения и танца «Куштдепди», традиции туркменского ковроделия, внесены в Список ЮНЕСКО мирового культурного наследия человечества.

В ближайшее время мы намерены предпринять усилия для реализации потенциала сотрудничества с ЮНЕСКО в таких областях, как образование, наука, экология, спорт, сказал туркменский лидер.

Президент Туркменистана заострил особое внимание на гуманитарной проблематике. Как известно, в течение ряда лет в целях дальнейшего совершенствования в стране демократических институтов, эффективного выполнения своих обязательств в области прав человека, Туркменистан осуществляет тесное и многоплановое сотрудничество с соответствующими международными организациями.

При этом главным в нашей совместной работе является реализация принципа «Государство для человека», нацеленного на создание максимально благоприятных условий для всестороннего раскрытия потенциала человеческой личности. Мы подтверждаем наше стремление к активизации партнёрского взаимодействия с такими международными структурами, как Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международная организация по миграции, Международная организация труда, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и другими организациями гуманитарной направленности, сказал глава государства.

Туркменистан вступает в юбилейный год 25-летия своего нейтралитета в обстановке мира и созидания, добрососедства, уважения и взаимопонимания со своими друзьями и партнёрами по мировому сообществу, отметил туркменский лидер в завершение речи.

Мы ясно видим свои перспективы, уверенно формируем планы развития государства и общества. Выверенный курс на широкое, многоплановое международное сотрудничество позволяет нам с оптимизмом смотреть вперёд. Нейтралитет Туркменистана – это реальность сегодняшнего дня и наше будущее, в котором открываются новые возможности для развития широкого международного партнёрства по всем направлениям.

Следуя строгой приверженности взятым на себя международным обязательствам, со всей ответственностью заявляем о своей готовности к широкому и активному сотрудничеству с международными организациями во имя достижения общих созидательных целей, – подчеркнул Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

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Выступления участников конференции

Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман, обращаясь к туркменскому лидеру, выразила признательность за инициативу организации этой важной конференции и за выступление, отражающее глубокое и многоплановое сотрудничество Туркменистана с международными организациями и, в частности, Организации Объединённых Наций.

ООН приветствует значимые и своевременные инициативы Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, нацеленные не только на консолидированное сотрудничество и решение ключевых вопросов региональной и глобальной повестки дня, но и на утверждение центральной роли Организации в вопросах мира, безопасности и устойчивого развития в регионе и на глобальном уровне, сказала г-жа Герман.

Спецпредставитель Генерального секретаря ООН отметила, что, следуя курсу нейтралитета, Туркменистан не только достиг значимых результатов в различных сферах жизнедеятельности, но и внёс существенный вклад в укрепление мира и стабильности в регионе Центральной Азии. Сегодня можно с уверенностью утверждать, что выбор Туркменистана был своевременным и обоснованным, а модель внешнеполитического развития страны – наиболее оптимальной и отвечающей национальным интересам, долгосрочным целям мирового сообщества и принципам Устава ООН, подчеркнула она.

Нейтральный внешнеполитический курс Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова позволяет осуществлять конструктивные действия на мировой арене, интенсивно развивать политические, торгово-экономические, гуманитарные и иные связи. Об этом, в частности, свидетельствуют основные приоритеты Туркменистана, представленные на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, созвучные с основными приоритетами Организации Объединённых Наций.

Наталья Герман высоко оценила туркменскую идею о разработке Свода правил ООН по эффективному применению принципов нейтралитета при урегулировании международных вопросов и обеспечения мира и безопасности, а также инициативу об организации под эгидой ООН широкого многостороннего диалога по практическому применению принципов нейтральности в целях предотвращения конфликтов, устранения их причин и последствий, решения гуманитарных вопросов.

Ещё раз выразив признательность туркменскому лидеру Гурбангулы Бердымухамедову за выделение роли превентивной дипломатии в контексте общих усилий по обеспечению мира и безопасности, а также за всестороннюю поддержку деятельности РЦПДЦА, она отметила, что эта работа ведётся по многим тематическим направлениям, однако её ядро составляют усилия по снижению напряжённости, мирному разрешению споров и противоречий через поощрение диалога, принятие ответственных и согласованных решений.

Как сказала г-жа Герман, вступая в должность Генерального секретаря ООН в начале 2017 года, Антониу Гутерриш предложил своё видение деятельности ООН, где превентивной дипломатии уделялось первостепенное место. В первом выступлении перед Советом Безопасности ООН Генеральный секретарь ясно изложил свою позицию, сформулировав её так: “Предотвращение конфликтов – это не просто один из приоритетов, это основная задача. Если мы будем выполнять свои обязательства, мы спасём жизни, уменьшим страдания и дадим надежду миллионам людей”.

В данной связи было отмечено, что Региональный Центр стал одной из первых структур ООН, призванной использовать и продвигать превентивную дипломатию в качестве инструмента поддержания межгосударственного диалога и развития сотрудничества между странами. В этом контексте Наталья Герман подчеркнула актуальность тезиса Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова о том, что позитивный нейтралитет и превентивная дипломатия неразделимы. Предотвращение – это наша общая цель для обеспечения мира и стабильности в регионе Центральной Азии и на глобальном уровне.

Региональный Центр в рамках выполнения своего мандата взаимодействует с государствами региона по наиболее актуальным вопросам регионального сотрудничества, способствует обмену информацией в регионе, в том числе с региональными организациями и агентствами системы ООН, а также проводит всесторонний комплексный анализ ситуации в регионе и за его пределами.

За последние годы нам удалось реализовать много позитивных и полезных инициатив, а также создать новые форматы и площадки для общего взаимодействия, сказала г-жа Герман. Это касается и нового формата ежегодных встреч заместителей министров иностранных дел под эгидой РЦПДЦА, который с 2017 года стал включать не только страны Центральной Азии, но и Афганистана. Представители Афганистана теперь также регулярно участвуют во всех мероприятиях, проводимых по линии Центра.

Немаловажно, что РЦПДЦА продолжал поддерживать страны Центральной Азии в процессе подготовки к ежегодной консультативной встрече глав государств региона. Это осуществлялось через организацию Центральноазиатского экспертного Форума, а также крупных региональных тематических мероприятий для выработки рекомендаций для рассмотрения Президентами этих государств.

Учитывая глобальную ситуацию и приоритеты стран Центральной Азии, Центр продолжает усиливать деятельность по контртеррористической проблематике. В рамках III-й фазы проекта по выполнению Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии Центр в сотрудничестве с Управлением ООН по контртерроризму организовал ряд мероприятий по наращиванию потенциала государств региона в вопросах пограничного контроля, противодействия финансированию терроризма и предотвращению использования интернета в целях пропаганды и вербовки.

В минувшем году Центр совместно с контртеррористическим Управлением ООН содействовал разработке Национальной стратегии Туркменистана по предупреждению насильственного экстремизма и противодействию терроризму.

В это же время была согласована со странами региона и принята новая трёхлетняя стратегия РЦПДЦА по поддержке регионального сотрудничества в вопросах управления трансграничными водными ресурсами. Эта новая экспертная платформа призвана способствовать укреплению доверия; совершенствованию соответствующих институтов и правовой базы, а также работать на развитие сотрудничества.

Учитывая то, что молодёжь является огромным ресурсом для поддерживания мира и развития в регионе, в прошлом году Региональный Центр запустил свою новую инициативу «Превентивная академия», задача которой, в том числе, играть роль площадки для диалога между молодыми людьми и государственными руководителями. Центр также работает по гендерной тематике в регионе в контексте повестки ОНН «Женщины, Мир и Безопасность».

Также глава РЦПДЦА отметила, что в 2020 году, когда 25-летний юбилей постоянного нейтралитета Туркменистана символично совпадает с 75-летием Организации Объединённых Наций, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в рамках празднования этой годовщины инициировал и пригласил всех к участию в масштабной и открытой глобальной дискуссии по вопросу о роли международного сотрудничества в построении будущего, которого мы хотим.

В этом контексте идея Президента Гурбангулы Бердымухамедова о проведении Международной конференции высокого уровня 12 декабря в Ашхабаде является актуальной, особенно в преддверии 2021 года, объявленного ООН по инициативе Туркменистана Международным годом мира и доверия.

Наталья Герман выразила убеждённость, что представительный форум в Ашхабаде станет содержательной частью процесса определения будущего ООН, которого мы хотим, и к которому должно стремиться международное сообщество. Это касается не только региона Центральной Азии, но мира в целом, который переживает непростые времена с точки зрения консолидации.

Туркменистану и ООН предстоит большая и плодотворная работа по дальнейшему продвижению начатых инициатив, развитию имеющихся форматов и площадок взаимодействия, а также углублению диалога во всех ключевых сферах в интересах мира, стабильности и устойчивого развития, сказала в завершение г-жа Герман.

Поблагодарив Спецпредставителя Генсека ООН за содержательное выступление, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан, являясь государством, на территории которого располагается штаб-квартира Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, уделяет приоритетное внимание продвижению здесь миротворческой повестки, налаживанию многопланового сотрудничества в деле раннего предупреждения конфликтов и противоречий, нейтрализации угроз и вызовов, утверждению прочной основы для мира, безопасности и развития.

За почти 12 лет своей деятельности Региональный центр зарекомендовал себя как эффективное связующее звено между Организацией Объединённых Наций и странами Центральной Азии в решении многих возникающих вопросов, сказал глава государства. Президент также напомнил, что в ходе своего заседания в августе 2012 года Совет Безопасности ООН, отметив важное значение превентивной дипломатии и раннего урегулирования споров, поддержал в данной связи усилия Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

В настоящем и будущем потенциал Центра будет востребован в таких направлениях, как энергетическая безопасность, устойчивый транспорт и коммуникации, водная проблематика, защита окружающей среды, разоруженческие процессы, подчеркнул Президент Туркменистана.

Руководство и персонал Регионального центра проявили себя как настоящие профессионалы, преданные своему делу, по праву заслужив уважение и высокий авторитет среди партнёров, сказал туркменский лидер, выразив от имени народа и Правительства Туркменистана Послу Наталье Герман, всем сотрудникам Центра искреннюю признательность за их труд.

Постоянный Координатор ООН в Туркменистане Елена Панова отметила, что Туркменистан, накопив солидный опыт развития как нейтрального государства, статус которого подтверждён двумя Резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, предлагает миру использовать концепцию нейтралитета в качестве инструмента сохранения мира и продвижения устойчивого развития. Мы готовы поддерживать Туркменистан в продвижении принципов нейтрализма, заявила высокопоставленный представитель ООН.

Она также отметила, что Туркменистан является одной из передовых стран в реализации Целей устойчивого развития. Главное достижение в этом плане, по её мнению, то, что страна заложила прочную системную основу для ЦУР, создав национальный координационный механизм и включив цели и задачи ЦУР в Программу Президента на 2019-2025 годы.

Поздравив туркменского лидера Гурбангулы Бердымухамедова с успешным представлением первого Добровольного национального обзора в июле прошлого года на площадке ООН в Нью-Йорке, Елена Панова отметила, что этот год является решающим для Целей устойчивого развития. Генеральный секретарь ООН провозгласил его началом десятилетия решительных действий, когда все страны мира должны приложить усилия, чтобы достичь Цели устойчивого развития к 2030 году.

В данной связи Постоянный Координатор представила вниманию участников форума ключевые приоритеты на 2020 год, реализация которых поможет ускорить достижение ЦУР в стране. В их числе – поддержка в мобилизации финансирования для достижения Целей устойчивого развития.

В своем выступлении г-жа Панова предложила создать совместный координационный механизм для привлечения иностранных инвестиций и финансовых ресурсов международных банков для реализации ЦУР в стране. В данном механизме предполагается участие международных финансовых учреждений, крупных международных компаний.

Ещё одно приоритетное направление – это оказание содействие в улучшении предоставления статистической отчётности по Целям устойчивого развития. Как было отмечено, совместно с Государственным комитетом по статистике была проделана огромная работа по развитию национальной базы данных по показателям в области устойчивого развития.

Другой приоритет – это подготовка новой Рамочной программы сотрудничества между Туркменистаном и ООН на 2021-2025годы. Консультации по разработке этого документа начались в прошлом году, в результате которых были определены три направления сотрудничества: повышение эффективности в сфере государственного управления посредством цифровизации и продвижения прав человека; развитие экономики с учётом изменения климата; качественные услуги в системе здравоохранения, образования и социальной защиты.

Особое внимание в новой Рамочной программе будет уделяться вовлечению молодёжи в реализацию ЦУР и разработке молодёжной политики. Еще одной особенностью этой программы будет усиление совместной деятельности различных агентств ООН.

В этой связи Елена Панова озвучила предложение разработать действенный механизм для поощрения совместных проектов между ООН и Правительством Туркменистана, которые будут направлены на решение комплексных задач в области устойчивого развития, требуя участие нескольких агентств ООН.

Также могут быть созданы совместные национальные механизмы финансирования, например, Национальный фонд ЦУР, который поможет мобилизовать и повысить эффективность использования как государственных финансовых средств, так и международных ресурсов различных доноров. Это можно сделать на примере Глобального фонда ЦУР, созданного Генеральным секретарём ООН в минувшем году, отметила Постоянный Координатор.

Туркменистан стал одной из 36 стран, получившей финансирование Глобального фонда ЦУР для реализации совместного проекта по совершенствованию системы социальных услуг. Его осуществление начинается в 2020 году. В нём задействованы несколько агентств ООН и шесть ведомств Туркменистана. Ведущим исполнителем со стороны ООН является ЮНИСЕФ, а со стороны Правительства страны – Министерство труда и социальной защиты населения.

От имени миссии ООН в Туркменистане г-жа Панова выразила поддержку инициативы Президента Гурбангулы Бердымухамедова об организации Международной конференции по вопросам мира, безопасности и устойчивого развития, озвученной на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи. Тематика этого форума созвучна с происходящими событиями в мире, она позволит получить новый взгляд через призму нейтралитета на глобальные вызовы устойчивого развития, сказала представитель ООН.

Поблагодарив Елену Панову за содержательное выступление, Президент подчеркнул, что для Туркменистана членство в Организации Объединённых Наций, активное участие в её деятельности по реализации Глобальной Повестки дня в области устойчивого развития является одним из главных приоритетов внутренней и внешней политики.

Мы ясно видим перспективы сотрудничества в рамках ООН, ценим прогресс, ставший особенно заметным в последние годы, чётко осознаем важность поступательного взаимоуважительного диалога с партнёрами, сказал глава государства. Президент также разделил высказанное мнение о необходимости системно и динамично выводить взаимодействие в области Целей устойчивого развития на новые рубежи.

Представленный в Нью-Йорке в рамках Политического Форума ЭКОСОС первый Добровольный национальный обзор Туркменистана по Целям устойчивого развития продемонстрировал опыт нашей страны по имплементации Стратегии ООН до 2030 года.

Пользуясь случаем, глава государства выразил признательность всем агентствам ООН, работающим в Туркменистане, за их активное участие в реализации программ и проектов, нацеленных на практическое осуществление ЦУР в нашей стране.

Глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд в своем выступлении особо отметила, что бесспорным свидетельством всеобщего признания исторического выбора Туркменистана строить свой исторический курс на принципах миролюбия, уважения международных военных организациях и соглашениях стало принятие 12 декабря 1995 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций Специальной резолюции о «Постоянном нейтралитете Туркменистана», которая получила единогласную поддержку всех государств-членов ООН.

За прошедшие годы туркменская модель нейтралитета стала новым феноменом в международно-правовой практике. Президент Туркменистана последовательно и целенаправленно претворял в жизнь политику позитивного нейтралитета, нацеленную на содействие миру, стабильности и сотрудничеству, в первую очередь, в Центральноазиатском регионе. ОБСЕ высоко оценивает позицию нейтрального Туркменистана в отношении укрепления мира и доверия, а также урегулирования всех споров между государствами посредством мирных переговоров на основе принципов равной ответственности за мир и безопасность.

Центр ОБСЕ в Ашхабаде, который в прошлом году отметил свой 20-летний юбилей, наладил конструктивное сотрудничество с правительством Туркменистана. Глава Центра остановилась на наиболее значимых достижениях совместной работы за последние годы. Так, например, за период с 2018 по 2019 годы участниками наших обучающих мероприятий стали около 4 тысяч представителей государственных органов, академических кругов, СМИ и общественных организаций.

Наталья Дрозд высоко оценила вклад Туркменистана в укрепление экономической стабильности в регионе, отметив также совместную деятельность по продвижению эффективного управления торговлей и транспортом, инновационных технологий для устойчивого управления водными ресурсами, развития возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий, а также по реализации Туркменистаном международных обязательств в области экологической безопасности, что является одним из приоритетов политики Президента Гурбангулы Бердымухамедова.

В гуманитарном измерении Центр ОБСЕ активно сотрудничает с аппаратом Омбудсмена Туркменистана, оказывает содействие в выполнении Национального плана действий в области прав человека и Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства на 2015-2020 годы.

ОБСЕ долгое время оказывает содействие в сфере развития средств массовой информации. Центр предоставил экспертную поддержку в процессе разработки ряда законов о СМИ, включая Закон о телевидении и радиовещании, и наше партнёрство по вопросам модернизации СМИ успешно продолжается. Особое внимание в этой работе уделяется вовлечению молодёжи в реализацию проектов, сказала г-жа Дрозд.

Говоря о перспективах сотрудничества на этот год, глава Центра ОБСЕ отметила, что в 2020 году начинается реализация Плана совместных проектов, предусматривающих десятки мероприятий с соответствующими министерствами и ведомствами Туркменистана.

План проектов также включает ряд мероприятий по случаю празднования 25-летия постоянного нейтралитета Туркменистана. Так, Центр ОБСЕ проведёт курс для студентов ведущих вузов ‒ будущих дипломатов ‒ с целью ознакомления их с механизмами и практикой ОБСЕ в области предотвращения и раннего предупреждения конфликтов.

В заключение Наталья Дрозд выразила Президенту Гурбангулы Бердымухамедову глубокую признательность за доверие, постоянную поддержку и всемерное содействие сотрудничеству, а также личный вклад в укрепление партнёрства между ОБСЕ и Туркменистаном. Успех нашей деятельности ‒ наше общее достижение, результат упорной совместной работы во имя достижения устойчивой безопасности в регионе ОБСЕ, сказала она.

Поблагодарив за выступление, туркменский лидер отметил, что наша страна традиционно уделяет особое внимание тесному партнёрству с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. Совсем недавно мы утвердили План совместных проектов и мероприятий, планируемых к осуществлению с Центром ОБСЕ в 2020 году.

Наше взаимодействие нацелено на реализацию уже имеющихся приоритетов, мы также готовы к предметной работе по осуществлению новых проектов в политическом, экономико-экологическом и гуманитарном измерениях, отметил глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.

Нынешний этап развития Туркменистана характеризуется серьёзными реформами, направленными на содержательное обновление общественно-политической жизни страны, внедрение современных стандартов и норм в практику деятельности демократических институтов, совершенствование законодательной базы, создание необходимых условий для раскрытия творческого потенциала человека, обеспечения и защиты его гражданских прав и свобод.

Глава государства с удовлетворением констатировал, что за последнее время наше взаимодействие с ОБСЕ в этих направлениях развивается достаточно динамично. Заметно активизировались связи с такими структурами, как Бюро по демократическим институтам и правам человека, Верховный Комиссар по национальным меньшинствам, Представитель по свободе средств массовой информации.

Мы открыты к продолжению сотрудничества, к творческому освоению опыта Организации, высоко оцениваем стремление оказать нам содействие, заявил Президент Гурбангулы Бердымухамедов. Главное здесь – правильное и адекватное восприятие нашими партнёрами хода и темпов реформ, их соответствия национальным особенностям страны, специфике и самобытности её исторического пути, традициям и менталитету народа. Такой подход открывает широкие перспективы для совместной работы.

Временный поверенный в делах Представительства Европейского Союза в Туркменистане Любомир Фреборт заявил, что Европейский Союз ценит и уважает статус Туркменистана, его политику постоянного позитивного нейтралитета, избранного основой внешнего курсы страны, подчеркнул представитель ЕС. Мы благодарны за приглашение руководства Европейского Союза активно присоединиться к празднованию этой вехи в истории Туркменистана, и я уверен, что ЕС будет представлен на высоком уровне на торжествах в декабре, сказал г-н Фреборт.

Принцип постоянного позитивного нейтралитета Туркменистана также означает его эффективное взаимодействие с интегрированным Европейским союзом. ЕС занимает во внешней политике Туркменистана, реализуемой Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, место одного из стратегических партнёров с акцентом на сотрудничество в области традиционных и новых угроз и в области энергетической безопасности, отметил представитель ЕС.

2019 год был важным годом в отношениях Европейского союза и Туркменистана – нашего важного и уважаемого партнёра в Центральной Азии, подчеркнул Любомир Фреборт. Открытие представительства ЕС в Ашхабаде в середине прошлого года стало кульминацией наших отношений и демонстрацией заинтересованности ЕС в укреплении и расширении сотрудничества с Туркменистаном.

Повышение уровня наших отношений, продолжил представитель ЕС, позволяет нам постепенно расширить политические и экономические секторы совместных действий в стратегических областях, таких как безопасность, энергетика, изменение климата, окружающая среда, диверсификация экономики и развитие частного сектора, верховенство закона, права человека и многие другие.

Было отмечено, что некоторые инициативы нейтрального Туркменистана, выдвинутые Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, отвечают и приоритетам ЕС, прежде всего, в вопросах мира и стабильного развития.

Что касается мира и безопасности, включая водную безопасность, ЕС признаёт постоянный вклад Туркменистана в стабилизацию и развитие Афганистана, причём эта повестка дня является одним из ключевых приоритетов безопасности ЕС. Мы приветствуем инициативу Туркменистана в ООН по объявлению 2021 года Международным годом мира и доверия.

Для успешного председательства в Исполнительном комитете Международной программы спасения Арала, завершенной в прошлом году, и с учетом того, что водная безопасность является нашим общим приоритетом, мы готовы поддержать ряд будущих проектов Программы бассейна Аральского моря.

Что касается транспорта и связности, ЕС приветствовал инициативу Туркменистана по созыву первой Конференции ООН по устойчивому транспорту в ноябре 2016 года, активно участвовал в ней и был готов поддержать дальнейшие инициативы в этом отношении. Приветствуя нацеленность Туркменистана стать центром региональных транспортных коридоров, ЕС готов поддержать эти планы посредством своей недавно принятой стратегии по соединению Европы и Азии.

ЕС также полностью поддерживает политику Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова по диверсификации рынков экспорта газа, в то время как строительство стратегического Транскаспийского газопровода и импорт туркменского газа остаётся важной частью стратегии ЕС в области энергетической безопасности, и недавно новая Европейская комиссия включила его в обновлённый список приоритетных энергетических проектов. Мы активизировали наш двусторонний и многосторонний энергетический диалог в 2019 году и готовы продолжать его.

Специальный представитель ЕС по Центральной Азии уже предложил провести в первом квартале 2020 года в Ашхабаде симпозиум для обсуждения Дорожной карты для реализацией этой стратегии в жизнь в Туркменистане. Новый инструмент Европейской Комиссии по соседству и развитию позволит ЕС предлагать новые двусторонние программы сотрудничества с Туркменистаном.

В завершение Любомир Фреборт выразил уверенность, что 2020 год предоставит возможность для тщательной подготовки встречи на высшем уровне руководства ЕС и Туркменистана.

Поблагодарив Временного поверенного в делах Представительства Европейского Союза в Туркменистане за содержательное выступление, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что европейское направление является одним из важнейших векторов внешней политики нашей страны.

Формируя свои подходы к сотрудничеству с Европейским Союзом, мы исходим из наличия объективных взаимных интересов и «точек сближения» в контексте обеспечения безопасности в Центральной Азии и сопредельных регионах, эффективной борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, трансграничной преступностью, создания действенных механизмов оказания помощи Афганистану, по ряду других важных направлений, таких как энергетика, транспорт, экология и изменение климата, использование водных ресурсов.

В данном контексте Туркменистан высоко оценивает новую Стратегию Европейского Союза по Центральной Азии, которая, на наш взгляд, составлена взвешенно и с учётом интересов стран этого региона.

Пониманием значимости и взаимной пользы сотрудничества было обусловлено решение об открытии в Ашхабаде в июле 2019 года Представительства Европейского Союза. Это призвано укрепить взаимопонимание и обоюдное доверие, придать нашему партнёрству более действенный и эффективный характер, облегчить процессы принятия решений, отметил глава государства.

Наша страна с добрым сердцем и готовностью ожидает самого тесного сотрудничества с Представительством Европейского Союза, будет обеспечивать самые благоприятные условия для его успешной и плодотворной работы во имя общих интересов, сказал глава государства.

Глава регионального Офиса Управления по наркотикам и преступности ООН Ашита Миттал, выражая признательность Правительству Туркменистана за поддержку в продвижении повестки дня УНП ООН в области противодействия транснациональной организованной преступности, незаконному обороту наркотиков и предупреждения терроризма, отметила, что сегодня, как никогда ранее, принципы нейтралитета занимают центральное место в обеспечении мира, безопасности и стабильности на планете.

Она также подчеркнула историческую роль Туркменистана в запуске Программы УНП ООН для государств Центральной Азии на 2015-2020 годы, которая была подписана в Ашхабаде в мае 2015 года всеми пятью странами региона в качестве основного рамочного документа по техническому сотрудничеству в регионе.

Ашита Миттал высоко оценила инициативу главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова по выводу взаимодействия на ещё более практический уровень в рамках недавно подписанной Дорожной карты по дальнейшему развитию сотрудничества страны с УНП ООН в 2019-2021 годах. Наше Управление остаётся всецело приверженным поддержке Туркменистана в его усилиях по решению комплексных вызовов в сфере безопасности и устранению угроз международному миру, безопасности и устойчивому развитию, отметила г-жа Миттал.

Кроме того, руководству Туркменистана была выражена признательность за его предложение провести 55-ю сессию Подкомиссии по незаконному обороту наркотиков на Ближнем и Среднем Востоке и связанным с этим вопросам в июне 2020 года.

Туркменистан и УНП ООН установили прочные партнёрские взаимоотношения по реализации стратегических инициатив, направленных на противодействие транснациональной организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков, торговлю людьми и распространение экстремизма и терроризма, международной системы контроля за контейнерными перевозками и др.

Мы надеемся на дальнейшее укрепление нашего сотрудничества в рамках новой Программы УНП ООН для государств Центральной Азии на 2021-2025 годы, которую мы разработаем в течение 2020 года в тесном взаимодействии с Правительством Туркменистана и в соответствии с Рамочной программой ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития, сказала Ашита Миттал.

Она подчеркнула роль Туркменистана в развитии регионального экономического сотрудничества и торговли, в частности, в развитии транспортного сектора, торговых и транзитных коридоров в Центральной Азии и в более широком регионе, который на протяжении многих веков служил перекрёстком, соединяющим Восток и Запад.

Туркменистан прилагает значительные усилия по укреплению международного мира и стабильности посредством развития здорового и стабильного общества, предупреждения преступности, обеспечения верховенства права и равного доступа к правосудию для всех. УНП ООН готово поддержать эти стратегии и содействовать продвижению культуры законности, в том числе посредством образовательных и спортивных мероприятий, с тем, чтобы помочь молодёжи преодолевать вызовы, обеспечить поддержку её развития, чтобы молодое поколение могло внести позитивный вклад в жизнь общества, заявила Ашита Миттал.

Наша страна придаёт большое значение международному сотрудничеству в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, и в первую очередь, в тесном взаимодействии со специализированными структурами ООН, сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов. В Туркменистане текущая деятельность Управления по наркотикам и преступности ООН осуществляется посредством реализации 15 глобальных, региональных и национальных проектов.

Наше сотрудничество направлено на укрепление потенциала правоохранительных органов, совершенствование национального законодательства путём приведения его в соответствие с международными стандартами, создание двусторонних, региональных и международных механизмов координации и обмена информацией с целью борьбы с наркотиками, организованной преступностью и терроризмом, укрепления безопасности в системе международных контейнерных перевозок.

Глава государства отметил, что Туркменистан ратифицировал основные международные конвенции и договоры, относящиеся к мандату Управления по наркотикам и преступности ООН в области наркотиков, преступности и терроризма. В мае 2019 года наша страна была избрана в Комиссию по наркотическим средствам на период 2020–2023 годов.

Также 6 декабря 2019 года принят новый Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми на 2020–2022 годы, в котором определено, что Управление по наркотикам и преступности ООН является одним из ключевых партнёров в реализации данного плана действий.

Глава Кластерного офиса ЮНЕСКО Светан Светковский в своём выступлении отметил, что Туркменистан является одним из первых государств, завершивших Добровольный национальный обзор прогресса в достижении Целей устойчивого развития. Этот Обзор демонстрирует комплексный подход страны к реализации ЦУР в области компетенции ЮНЕСКО.

Сотрудничество между Туркменистаном и ЮНЕСКО в последние четыре года было сосредоточено на реализации ЦУР в области образования, естественных, социальных и гуманитарных наук, культуры, коммуникации и информации. Туркменистан активно участвовал в процессе разработки ЦУР в этих направлениях и является одним из первых государств, которые официально приняли и включили их в национальные планы и стратегии развития, сказал г-н Светковский.

В ноябре прошлого года ЮНЕСКО провела свою 40-ю Генеральную конференцию и приняла Программу и бюджет на период 2020-2021 годы. Впоследствии все программные сектора и отделения на местах приняли свои подробные планы для работы на тот же период.

Тегеранское бюро ЮНЕСКО является кластерным бюро, охватывающим четыре страны из четырёх разных субрегионов, а именно, Афганистана, Ирана, Пакистана и Туркменистана. Это позволяет ЮНЕСКО развивать потенциал для разработки региональных и трансграничных подходов. Активная роль Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО стала связующим звеном во всех коммуникациях с государственными органами и с действующими партнёрами-исполнителями.

Мы также планируем мероприятия, связанные с землепользованием на основе сохранения экосистем и биоресурсов, создания геопарков, сообщил представитель ЮНЕСКО.

В области социальных и гуманитарных наук в рамках стратегической цели социальной интеграции и построения мирных и справедливых обществ наша деятельность в Туркменистане включает Межкультурный и межрелигиозный диалог как продолжение Международной конференции по содействию межкультурному диалогу вдоль Великого Шёлкового пути, организованной Туркменистаном в декабре 2018 года.

На полях этого форума в Туркменистане также состоялось совещание экспертов по традиционным видам спорта и играм интерактивного атласа культурных взаимодействий вдоль Шёлкового пути.

В области вовлечения молодёжи мы планируем расширить Конкурс молодых послов ЦУР в Туркменистане, как продолжение национальной кампании Туркменистана по продвижению Повестки дня на период до 2030 года. В области спорта и физического воспитания запланированы мероприятия по наращиванию потенциала для Национального антидопингового агентства Туркменистана.

По линии образования намечено провести ряд мероприятий по наращиванию потенциала в области технического и профессионального образования; образовательных мониторинговых и информационных систем, использования информационно-коммуникационных технологий в методах обучения и изучения информационных технологий.

В области естественных наук совместные усилия сосредоточены на повышении роли исследований, науки, технологий и инноваций в стимулировании экономического развития. Одним из региональных приоритетов в этой области является решение стратегической взаимосвязи между водой, миром и безопасностью путём укрепления институционального потенциала для управления трансграничными водами. Эти мероприятия стали продолжением Международной конференции «Роль водной дипломатии в достижении устойчивого развития в Центральной Азии», организованной Туркменистаном 5 июня 2019 года.

Запланирован также ряд мероприятий по наращиванию потенциала для сохранения культурного наследия вдоль Шёлкового пути, для интеграции управления устойчивым туризмом в планы управления объектами наследия, обеспечения безопасности и управления рисками в музеях, охраны нематериального культурного наследия и т.д.

Отметив перспективность многогранного взаимодействия ЮНЕСКО с Туркменистаном в ближайший период, Светан Светковский выразил уверенность, что результаты сегодняшней конференции придадут решающий импульс ещё более успешному и плодотворному диалогу.

Поблагодарив главу Кластерного офиса ЮНЕСКО за содержательное выступление, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в Туркменистане развитие культуры и образования, сохранение и популяризация исторического наследия являются одним из приоритетов государственной политики. Неотъемлемой составной её частью выступает развитие всесторонних и тесных связей с ЮНЕСКО.

Мы гордимся достигнутым высоким уровнем сотрудничества между Туркменистаном и ЮНЕСКО, основанным на обоюдном стремлении к реализации благородных идеалов взаимопонимания и дружбы между народами, сказал Президент.

В рамках Конвенции ЮНЕСКО «Об охране Всемирного культурного и природного наследия» к настоящему времени на территории Туркменистана выявлены и зарегистрированы более тысячи памятников истории и культуры. Ряд из них включён в Списки всемирного наследия ЮНЕСКО.

В ближайшее время совместно с международными экспертами мы планируем активизировать работу по подготовке новых номинаций для их рассмотрения в соответствующих Комитетах ЮНЕСКО, сообщил глава государства Гурбангулы Бердымухамедов, подтвердив готовность Туркменистана к продолжению и укреплению взаимодействия на долгосрочную перспективу.

Следующей на конференции выступила директор Регионального офиса Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев Ясуко Ода.

Выразив глубокую признательность Правительству Туркменистана за многолетнее успешное сотрудничество с УВКБ ООН, она отметила недавнее участие туркменской делегации на высоком уровне в двух ключевых глобальных мероприятиях, проходивших в Женеве.

Одно из них – это состоявшийся в минувшем месяце первый Глобальный форум по делам беженцев, на котором был представлен широкий спектр значительных мер в отношении беженцев и принимающих их сторон по всему миру в соответствии с обязательствами более широкого международного распределения ответственности, закреплённого в Глобальном договоре о беженцах.

А в октябре прошлого года Туркменистан принял участие в первом сегменте высокого уровня по безгражданству, ознаменовавшем завершение первой половины десятилетней глобальной кампании по ликвидации безгражданства до 2024 года.

Выражая признательность за конкретные заявления, сделанные Туркменистаном на этих важных форумах, г-жа Ода отметила, что, таким образом, наша страна продемонстрировала на высоком уровне приверженность защите беженцев и усилиям по решению проблемы безгражданства.

УВКБ учредил свой офис в Ашхабаде в июле 1995 года. С тех пор было достигнуто многое. Страна ратифицировала все 4 конвенции ООН о беженцах и лицах без гражданства. Туркменистан является первым государством в Центральной Азии, присоединившейся к конвенциям о безгражданстве и единственной на сегодняшний день. В апреле 2011 года Туркменистан был избран членом исполнительного комитета УВКБ ООН, в прошлом году в стране был принят Национальный план действий по искоренению безгражданства.

УВКБ ООН также надеется присоединиться к страновым группам ООН для оказания содействия в проведении следующей национальной переписи населения в Центральной Азии, включая Туркменистан.

Г-жа Ясуко Ода напомнила присутствующим, что с первых дней независимости Туркменистан принял тысячи беженцев из Афганистана и не только обеспечил защиту этих лиц, но и предоставил им доступ к образованию, здравоохранению и сельскохозяйственным угодьям для их достойной жизни. Многим было предоставлено гражданство. Это достижение должно быть выделено как одно из лучших мировых практик, подчеркнула она.

Директор Регионального офиса Управления Верховного Комиссара ООН также выразила признательность Президенту Туркменистану Гурбангулы Бердымухамедову за приглашение спортсменов-беженцев из Кении принять участие в Азиатских играх в 2017 году, также за проведение Конференции по проблемам беженцев в мусульманском мире в 2012 году совместно с УВКБ ООН и Организацией Исламского Сотрудничества, в результате которой была принята Ашхабадская декларация, призывающая к тесному сотрудничеству всех заинтересованных сторон для решения проблем беженцев и лиц без гражданства.

Она также выделила ещё одно важное направление сотрудничества – готовность к чрезвычайным ситуациям. УВКБ ООН и Туркменистан проводят ежегодные тренинги в данном направлении. Ни в коем случае не будет преувеличением высокая оценка должной осмотрительности, регулярного обучения персонала, готовности к любым чрезвычайным ситуациям, а также своевременного принятия всех мер для наиболее уязвимых слоёв населения.

Опираясь на эти конкретные усилия в Туркменистане и в регионе, а также с учётом Рамочной программы сотрудничества Организации Объединённых Наций по устойчивому развитию, региональная стратегия УВКБ ООН в Центральной Азии на 2020-2021 годы состоит из трёх направлений – безгражданство, беженцы и готовность к чрезвычайным ситуациям совместно с правительствами.

Поблагодарив госпожу Ясуко Ода за содержательное выступление, Президент Гурбангулы Бердымухамедов сказал, что Туркменистан придаёт большое значение взаимодействию с Управлением Верховного Комиссара по делам беженцев, стремится вносить свой вклад в практическое решение этой проблемы, затрагивающей судьбы миллионов людей.

Как известно, Туркменистан в мае 2012 года в тесном сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Организацией Исламского Сотрудничества провёл у себя международную конференцию, посвящённую проблеме беженцев в мусульманских странах.

Параллельно с усилиями на международных площадках ведётся активная работа на национальном уровне. Начиная с 2005 года, Туркменистан предоставил своё гражданство более 23 тысячам беженцам и лицам без гражданства, добавил глава государства, заявив, что государство будет и в дальнейшем уделять этим вопросам приоритетное внимание.

Подводя итог прозвучавшим сообщениям, оценкам и обобщая высказанные мнения, Президент Гурбангулы Бердымухамедов ещё раз выразил искреннюю признательность всем участникам за содержательные выступления. Сегодняшняя встреча со всей убедительностью показала высокую степень взаимопонимания при определении целей и задач нашего сотрудничества, отразила совпадение подходов по ключевым вопросам мирового развития, отметил глава государства.

Характерной особенностью взаимодействия Туркменистана с крупнейшими международными организациями является его адресность, нацеленность на конечный результат. Это партнёрство осуществляется на принципах равноправия, взаимного уважения, на основе согласованных планов и программ. Как отметил Президент, эта совместная работа охватывает практически все важнейшие сферы – обеспечение долгосрочной стабильности и безопасности, вопросы социально- экономического развития, совершенствование демократических институтов, проблемы защиты окружающей среды и многое другое.

Успешно продвигается сотрудничество в рамках специализированных международных структур и институтов, которые работают в Туркменистане и регионе, осуществляя масштабные проекты в различных областях. Мы приветствуем такое взаимодействие, с благодарностью принимаем поддержку, которую они оказывают нашей стране, подчеркнул Президент.

В настоящее время одним из приоритетных направлений партнёрства с международными организациями является реализация в Туркменистане Целей устойчивого развития.

На этом пути мы смогли заметно продвинуться вперёд, приступив к выработке конкретных механизмов адаптации ЦУР на национальном уровне, приняв соответствующие индикаторы для их включения в Национальную программу социально-экономического развития Туркменистана на период 2019–2025 годов, сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Выдвинутые Туркменистаном международные инициативы в сфере энергетики и транспорта также не в последнюю очередь обусловлены необходимостью обеспечения Целей устойчивого развития в этих важнейших сегментах глобальной экономики.

Показательно, что соответствующие Резолюции по ним были единогласно поддержаны Генеральной Ассамблеей ООН при соавторстве десятков государств планеты. В данном контексте предстоящая в марте этого года в Туркменистане Международная конференция министров транспорта стран, не имеющих выхода к морю, призвана отразить неразрывность создания сбалансированной и разветвлённой международной транспортной инфраструктуры с достижением Целей устойчивого развития.

Почти четверть века прошло с того памятного дня, когда в Организации Объединённых Наций сделанный Туркменистаном осознанный выбор нейтральной модели развития и внешнеполитического курса получил единодушное признание всех государств-членов, продолжил глава государства.

Все эти годы наша страна проводит ответственную международную политику, внося вклад в дело укрепления всеобщего мира и безопасности на основе нейтралитета и активного миротворчества, содействует сбалансированному развитию мировой экономики, защите окружающей среды, обеспечению продовольственной безопасности, сотрудничеству в сфере миграции и помощи лицам без гражданства, решению многих других вопросов мировой повестки.

Выражая особую благодарность международным организациям, представители которых приняли участие в нынешнем форуме, за содействие нашим инициативам и предложениям, за неизменную готовность к сотрудничеству, уважительность, конструктивизм и высокий профессионализм при осуществлении многих совместных проектов, глава государства сказал: «В лице нейтрального Туркменистана вы всегда будете иметь искреннего друга, надёжного партнёра и единомышленника».

Пожелав всем участникам встречи дальнейших успехов на благо развития и прогресса, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что сегодня на Конференции затронут ряд актуальных вопросов, стоящих в глобальной повестке дня. При этом было особо подчёркнуто, что их решение, в первую очередь, связано с высоким уровнем международного сотрудничества.

В данном контексте глава государства заявил, что партнёрство Туркменистана с международными организациями всецело посвящено выполнению этой задачи.

Реализация стратегий, концепций и других комплексных и долгосрочных международных документов осуществляется посредством программно-проектной деятельности международных структур с Правительством Туркменистана.

Подписанные планы действий

В ходе международной конференции «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития» состоялось подписание 12 документов:

Годовой рабочий план на 2020 год «Усовершенствованная законодательная база по правам ребенка» между Меджлисом Туркменистана и Детским фондом ООН; Годовой рабочий план на 2020 год «Выживание и благополучие детей раннего возраста» между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Детским фондом ООН; Годовой рабочий план на 2020 год «Качественное и инклюзивное обучение в раннем возрасте» между Министерством образования Туркменистана и Детским фондом ООН; Годовой рабочий план на 2020 год «Усовершенствованная система социальной защиты для детей» между Министерством труда и социальной защиты Туркменистана и Детским фондом ООН; Годовой рабочий план на 2020 год «Расширение доступа к качественным данным» между Государственным комитетом по статистике Туркменистана и Детским фондом ООН; Годовой рабочий план на 2020 год «Координация и мониторинг прав ребенка» между Институтом государства, права и демократии Туркменистана и Детским фондом ООН; Годовой рабочий план на 2020 год «Защита и продвижение прав ребенка» между Аппаратом Омбудсмена Туркменистана и Детским фондом ООН; Годовой рабочий план на 2020 год проектов «Улучшение доступа молодежи к знаниям о репродуктивном здоровье» и «Содействие укреплению системы и механизмов для продвижения гендерного равенства» между Меджлисом Туркменистана и Фондом ООН в области народонаселения; Годовой рабочий план на 2020 год проектов «Улучшение качества интегрированных услуг в области репродуктивного здоровья» и «Дезагрегированные данные для устойчивого национального развития» между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Фондом ООН в области народонаселения Годовой рабочий план на 2020 год «Улучшение доступа молодежи к знаниям о репродуктивном здоровье» между Министерством образования Туркменистана и Фондом ООН в области народонаселения; Годовой рабочий план на 2020 год «Содействие укреплению системы и механизмов для продвижения гендерного равенства» между Институтом государства, права и демократии Туркменистана и Фондом ООН в области народонаселения; Годовой совместный план действий на 2020 год в рамках Меморандума о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Представительством Организации Объединенных Наций о сотрудничестве в координации готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Обращение участников конференции «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития» к Генеральному секретарю ООН

Мы, участники Международной конференции «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития», посвященной празднованию в 2020 году 25-летия постоянного Нейтралитета Туркменистана под девизом «Туркменистан – родина Нейтралитета», состоявшейся в городе Ашхабаде 14 января 2020 года под председательством Президента Туркменистана господина Гурбангулы Бердымухамедова,

Призывая к более тесному многостороннему сотрудничеству в современном мире во имя реализации целей и принципов, воплощенных в Уставе Организации Объединенных Наций, укрепления международного мира и безопасности и обеспечения экономического, экологического, социального и гуманитарного развития,

Подчёркивая необходимость выполнения глобальных стратегий и программ Организации Объединённых Наций, в частности, Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,

Отмечая, что 2020 год является началом десятилетия решительных действий, нацеленных на достижение всеми странами Целей Устойчивого Развития к 2030 году,

Особо отмечая, что реализация политики нейтралитета, способствует укреплению международной и региональной стабильности, выполняет важную роль в развитии мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений между странами мира,

Подчёркивая, что политика нейтралитета призвана поощрять использование превентивной дипломатии на основе многосторонности и политического диалога,

Отмечая в этой связи результативную деятельность Регионального центра Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии,

Поддерживая конструктивную внешнюю политику Туркменистана, основанную на позитивном нейтралитете, а также отмечая опыт Туркменистана, как эффективного партнера Организации Объединенных Наций в деле сохранения и поддержания политической стабильности на региональном и глобальном уровнях,

Приветствуя инициативу Туркменистана о создании Группы друзей Нейтралитета во имя мира и безопасности и о подготовке Свода правил по эффективному применению принципов нейтралитета при урегулировании международных вопросов,

Подчёркивая, что проведение в 2021 году Международного года мира и доверия, провозглашённого Генеральной Ассамблеей Организацией Объединенных Наций по инициативе Туркменистана, представляет собой способ консолидации усилий международного сообщества по утверждению культуры мирного диалога в отношениях между государствами, в целях достижения устойчивого мира, солидарности и гармонии,

Приветствуя решение Правительства Туркменистана провести в городе Ашхабаде 12 декабря 2020 года Международную конференцию высокого уровня: «Политика нейтралитета и её значимость в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития», посвящённую 25-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана и празднованию Международного дня нейтралитета,

Приветствуя приглашение Генерального секретаря Организации Объединённых Наций к участию в масштабном и открытом глобальном диалоге о роли международного сотрудничества в построении будущего, в связи с 75-летием Организации Объединённых Наций,

Обращаемся к Генеральному секретарю Организации Объединённых Наций с призывом

Продолжить всестороннюю поддержку сотрудничества Организации Объединённых Наций с нейтральными государствами в целях более широкого использования принципов нейтралитета и превентивной дипломатии в деле обеспечения международной безопасности и устойчивого развития.

Поддержать инициативы и мероприятия в рамках проведения в 2021 году Международного года мира и доверия, а также способствовать вовлечению государств-членов, фондов, программ и специализированных учреждений Организации Объединенных Наций в деятельность по развитию и укреплению культуры мира и доверия, в том числе посредством образовательной и информационно-просветительской деятельности;

Способствовать активному вовлечению соответствующих учреждений системы Организации Объединенных Наций в процесс организации и проведения в городе Ашхабаде 12 декабря 2020 года Международной конференции высокого уровня: «Политика нейтралитета и её значимость в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития», а также более активному участию стран-членов Организации в работе предстоящего форума.

Участники Международной конференции «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития» /// nCa, 15 января 2020 г [основано на материалах информагентства TDH и МИД Туркменистана]