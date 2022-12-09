Год Диалога как гарантии мира – нейтралитет и целостный подход Туркменистана

Комментарий nCa

Генеральная Ассамблея ООН приняла 6 декабря 2022 года резолюцию «Международный год диалога как гарантии мира, 2023 год» — Проект документ был представлен Туркменистаном и его соавторами выступили 68 членов ООН.

Название резолюции в достаточной степени говорит само за себя, но необходимо уточнить контекст.

В декабре 1995 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно признала Туркменистан постоянно нейтральной страной.

В июне 2015 года ГА ООН приняла еще одну резолюцию, в которой подчеркивается, что статус постоянного нейтралитета Туркменистана способствует укреплению мира и безопасности в регионе, а также активную и позитивную роль. Также в резолюции отмечается роль, которую Туркменистан играет в развитии мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений со странами региона и другими государствами всего мира.

В декабре 2020 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно утвердила резолюцию «Роль и значение политики нейтралитета в поддержании и укреплении международного мира, безопасности и устойчивого развития».

В декабре 2020 года в Туркменистане состоялась международная конференция «Роль и значение политики нейтралитета в поддержании и укреплении международного мира, безопасности и устойчивого развития».

2021 год был объявлен “Годом мира и доверия” в соответствии с резолюцией ГА ООН, инициированной Туркменистаном, соавторами которой выступили 70 стран. Документ был принят единогласно.

В конце “Года мира и доверия”, в декабре 2021 года, в Туркменистане состоялась международная конференция “Политика мира и доверия – основа международной безопасности, стабильности и развития”. — (Форум мира и доверия).

Во время этой конференции тогдашний президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил с инициативой о том, что “Диалог является гарантией мира”.

Буквально через пару дней (11 декабря 2022 года) в Туркменистане состоится международная конференция “Диалог – гарантия мира”.

В концептуальном документе, опубликованном министерством иностранных дел Туркменистана по поводу конференции, заявлено, что «… инициатива напрямую перекликается с инициативой Генерального Секретаря ООН о формировании Новой повестки дня для построения мира, включающей в себя сокращение глобальных стратегических рисков, инвестирование в предотвращение конфликтов и миротворчество, а также поддержку региональных превентивных мер. Все предпринимаемые международным сообществом усилия в рамках этой инициативы направлены на содействие предотвращению конфликтов, мирному урегулированию споров, поддержанию мира и миростроительства, разоружению, устойчивому развитию, защиту человеческого достоинства и продвижение прав человека, социальной интеграции, демократии, верховенству права на национальном, региональном и международном уровнях, вносят весомый вклад в формирование культуры мира и диалога».

Относительно цели конференции, в концептуальном документе сказано, что форум «нацелен на объединение усилий международного сообщества в укреплении традиций мирного и доверительного сосуществования народов мира, восстановлении ценностных установок, мировоззренческих взглядов и традиций сохранения и поощрения мира, всеобъемлющего становления культуры мира и доверия в международных отношениях».

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Совершенно очевидно, что резолюция ООН, представленная Туркменистаном и принятая ГА ООН 6 декабря 2022 года, объявляющая 2023 год Международным годом диалога как гарантии мира, не была импульсивной идеей.

Туркменистан повсюду проявлял последовательность, работая во имя мира в регионе и за его пределами, используя все имеющиеся в его распоряжении средства.

Постоянный нейтралитет – это фундамент, на котором Туркменистан строит свои инициативы.

Если конкретно говорить об идее объявления 2023 год годом поощрения диалога как гарантии мира, здесь проглядывается естественная проекция девиза 2021 года – “Год мира и доверия”.

Доверие является необходимым условием для мира, а мир создается за столом переговоров посредством диалога, который прогрессирует на основе доверия.

Доверие – это то, что каждая сторона приносит на стол переговоров; оно не может быть заимствовано у центрального депозитария. Доверие требует согласования намерений и действий – одно должно перекликаться с другим.

Именно здесь проявляется целостный подход Туркменистана – все связано со всем остальным.

Это заметно из того факта, что международная конференция в это воскресенье не будет отдельным событием. Параллельно состоится встреча высокого уровня Группы друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития, Итоговое заседание Диалога женщин-лидеров для Центральной Азии, Двенадцатая ежегодная встреча заместителей министров иностранных дел государств Центральной Азии и Ежегодная встреча Институтов стратегического исследования стран Центральной Азии, диалог между правительством и молодежью для Центральной Азии.

Целостный подход также проявляется в названиях темах сессий конференции:

Первая тематическая сессия – «Диалог, как основа превентивной деятельности и предотвращения конфликтов»

Вторая тематическая сессия – «Укрепление продовольственной и экологической безопасности»

Третья тематическая сессия – «Многостороннее сотрудничество в информационном пространстве и роль информационных сетей в налаживании межнационального диалога»

Учитывая природные и техногенные катастрофы, от которых страдают почти 400 миллионов человек в мире, необходимо оценить важность нейтралитета и целостного подхода Туркменистана.

Долгая и напряженная работа, проделанная Туркменистаном по содействию построению и поддержанию мира в регионе и за его пределами, одновременно была сосредоточена на совместном развитии и взаимосвязанности.

Мир нуждается в мире.

Мир будет достигнут в рамках подхода через диалог. Основное условие состоит в том, что со всех сторон должна быть очевидная синхронизация между намерениями и действиями. Слова и поступки должны совпадать. /// nCa, 9 декабря 2022