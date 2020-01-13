Новые Американские санкции – наказание для иранского народа?

Тарик Саиди

Несмотря на демонстративную риторику, новые американские санкции, объявленные 10 января 2020 года, явно направлены на то, чтобы наказать народ Ирана за его неспособность свергнуть действующий режим.

Вот краткое содержание пресс-релиза, распространенного Министерством финансов США 10 января 2020 года

Новые санкции распространяются на:

Компания Mobarakeh Steel (крупнейший производитель стали на Ближнем Востоке и крупнейший производитель прямого восстановленного железа в мире. На долю компании Mobarakeh Steel приходится более 50 процентов всей экспортируемой иранской стали.) Компания Saba Steel Компания Hormozgan Steel Компания Esfahan Steel Компания Oxin Steel Company Компания Khorasan Steel Компания South Kaveh Steel Компания Iran Alloy Steel Компания Golgohar Mining and Industrial Компания Chadormalu Mining and Industrial Company Компания Arfa Iron and Steel Компания Khouzestan Steel Компания Iranian Ghadir Iron & Steel Co Компания Iran Aluminum (первый производитель алюминиевого кирпича в Иране, на долю которого приходится около 75% общего объема производства алюминия в стране) Компания Al-Mahdi Aluminum Corporation Компания National Iranian Copper Industries (ведущий производитель меди в регионе Ближнего Востока и Северной Африки) Компания Khalagh Tadbir Pars Co

Кроме того, под действие новых санкций были включены восемь иранских должностных лиц, три китайских и сейшельских предприятия, а также судно, занимающееся закупкой и продажей иранской металлургической продукции.

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Согласно пресс-релизу, эти санкции направлены на «дополнительные секторы иранской экономики, включающие строительство, добычу полезных ископаемых, обрабатывающую промышленность и текстильную промышленность».

Даже просеяв весь пресс-релиз через тончайшее сито, можно найти только одну причину для атаки на эти отрасли: они приносят прибыль.

Ссылка на пресс-релиз: Казначейство нацелило санкции на металлургическую промышленность Ирана стоимостью в миллиард долларов и высокопоставленных чиновников режима

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm870

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У США, очевидно, закончились варианты. Эти санкции – акт отчаяния.

Из восьми чиновников, включенных в новый список, некоторые уже попали под санкции.

Согласно данным, опубликованным TradingEconomics, 31,92% от общей численности рабочей силы Ирана занято в промышленности, одной из новых санкционных отраслей экономики.

Рабочие и служащие в Иране составляют 55,15% рабочей силы. По мере того как новые санкции наберут обороты, они дополнят предыдущие санкции, что приведет к новым волнам безработицы. Именно на это и рассчитывали США, объявляя о введении новых санкций в пятницу.

Около 44,85% рабочей силы приходится на самозанятый сектор. Многие из них являются частью цепочки поставок и/или услуг. Если в результате новых санкций пострадают строительные, горнодобывающие, обрабатывающие и текстильные отрасли, то возможности для самозанятого населения автоматически сократятся.

Средний уровень безработицы среди населения составляет 12,06%, а среди молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет) – 28,58%. Безработица среди молодежи более чем в два раза превышает общие показатели безработицы среди населения.

По данным WorldAtlas, 30% рабочей силы и 45% промышленных фирм находятся в Тегеране и его окрестностях. Именно в Тегеране, как надеются американские власти, масштабные и продолжительные протесты в конечном итоге приведут к падению режима.

Реальные цели авторов новых санкций:

Еще больше безработицы в Иране; подпитка гнева и негодования среди населения Массовый рост безработной молодежи в Тегеране и его окрестностях подпитает протесты против режима Полный крах экономики

Есть способы пробиться сквозь негативное воздействие санкций, но это потребует сложного и гибкого сочетания дипломатических, политических, экономических и информационно-пропагандистских маневров. Удастся ли это властям Ирана. /// nCa, 13 января 2020 года