В МИД Кыргызстана обсуждены вопросы визита Президента Туркменистана

3 сентября 2019 года состоялась встреча Первого заместителя министра иностранных дел Кыргызской Республики Нурана Ниязалиева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Кыргызской Республике Шадурды Мередовым, сообщает МИД Кыргызстана.

В ходе встречи обсуждены вопросы подготовки ответного визита Президента Туркменистана Г.Бердымухамедова в Кыргызскую Республику.

Ниязалиев подчеркнул также важность качественной и своевременной подготовки содержательной части очередного заседания Совета глав государств СНГ, которое состоится 11 октября в Ашхабаде.

Кроме того, стороны затронули актуальные вопросы повестки дня кыргызско-туркменского сотрудничества, а также взаимодействие двух стран в рамках региональных и международных организаций.

Рассмотрены соответствующие вопросы проведения 4-го заседания кыргызско-туркменской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.